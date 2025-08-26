Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Cultura

Prefeito Jerry anuncia Banda Som & Louvor como atração nacional da Semana Evangélica em Assis Brasil

Publicados

26 de agosto de 2025

Cultura

A Prefeitura de Assis Brasil, em parceria com a Associação de Pastores, anuncia com alegria a confirmação de uma das maiores atrações da música gospel nacional para a Semana Evangélica 2025.

A renomada Banda Som & Louvor estará presente na IV Marcha para Jesus, que será realizada no dia 7 de setembro, com concentração a partir das 17h, saindo do Bairro Bela Vista, e grande show de louvor e adoração às 18h, na Praça Central – Sd. Marinho.

O prefeito Jerry Correia ressaltou a relevância do evento para a cidade:

“A Semana Evangélica é um marco para Assis Brasil, pois além de fortalecer a fé, promove união, esperança e valores cristãos. Trazer a Banda Som & Louvor para este momento é um grande presente para nossa comunidade, que terá uma noite inesquecível de louvor e adoração”.

A Marcha para Jesus já é tradição em Assis Brasil, reunindo igrejas locais, famílias e visitantes do Peru e da Bolívia, consolidando-se como um dos maiores eventos de fé da região.

A Prefeitura convida toda a população para participar desta grande celebração que promete marcar a história da cidade.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Em Rio Branco, Museu dos Autonomistas abre exposição com quadros de Rivasplata
Notícias relacionadas:
Propaganda

Cultura

Cruzeiro do Sul finaliza preparativos para o 8º Festival da Farinha; prefeito Zequinha Lima apresenta espaço à governadora Mailza Assis

Publicados

9 horas atrás

em

26 de agosto de 2025

Por

(Assessoria) – As equipes da Prefeitura de Cruzeiro do Sul estão em ritmo acelerado para concluir os últimos ajustes da 8ª edição do Festival da Farinha, que será realizado de 27 a 30 de agosto, no Complexo Esportivo do Bairro Aeroporto Velho . Na manhã desta segunda-feira, 25, o prefeito Zequinha Lima esteve no local acompanhado da governadora em exercício Mailza Assis, vistoriando a estrutura do evento.

Todas as tendas já foram montadas, o palco principal está quase pronto e melhorias significativas foram realizadas no espaço, como a construção de escadas, ampliação das áreas de estacionamento, pintura e adequações para garantir comodidade e segurança aos visitantes.

Serão disponibilizadas quatro grandes áreas nas proximidades do local, totalizando cerca de 900 vagas para carros e mais de 300 para motos em áreas privativas. Os estacionamentos estarão localizados na rua José de Camargo Santiago conhecido como antigo local da Asmirex, atrás da aeronáutica e em duas áreas do 61º Bis.

Estrutura e geração de renda

Leia Também:  O escritor Raphael Bruno lança seu 108° livro

O prefeito Zequinha Lima destacou a dimensão do festival e o esforço das equipes para que tudo esteja pronto até a abertura.

“Daremos início à nossa maior festa na quarta-feira aqui e são quase duzentos homens e mulheres trabalhando diariamente nos preparativos. Já temos cerca de 170 empreendedores cadastrados, entre empresários, microempresários, artesãos e trabalhadores rurais, que irão movimentar a economia nestas quatro noites. Aproveito para convidar toda a população a prestigiar mais uma edição do Festival da Farinha”, afirmou Zequinha Lima.

No local, o prefeito aproveitou para entregar convites do festival à governadora em exercício Mailza Assis, ao deputado federal Coronel Ulysses, ao prefeito de Guajará, Adaildo Melo, e em seguida levou o convite para o prefeito de Mâncio Lima, Zé Luiz, e depois para o juiz de direito Dr. Felipe Lins.

Programação cultural e atrações nacionais

A programação contará com mais de 100 expositores, abrangendo desde comidas típicas regionais até veículos e plantas ornamentais. O Sebrae participará com ações de incentivo ao empreendedorismo local.

O festival terá ainda concursos dos derivados da mandioca, organizados pela Secretaria Municipal de Agricultura, com prêmios que somam R$ 18 mil, apresentação do Rei e Rainha do Festival, atrações musicais nacionais: Marília Tavares (28/08) e Evoney Fernandes (30/08), além de artistas locais. A abertura, no dia 27, será marcada por apresentações de bandas gospel.

Leia Também:  Em Feijó, índios de recente contato visitam a cidade pela primeira vez

Novidades: campeonato gamer e mobilidade

Uma das novidades desta edição é o campeonato gamer “FariNova”, promovido em parceria com a Secretaria de Estado de Indústria e Tecnologia (SEICT). A competição distribuirá R$ 2,5 mil em prêmios, com inscrições abertas até o dia 27, tanto online quanto presencial.

Durante os quatro dias de evento, a Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana atuará com equipes para monitorar o tráfego e organizar os estacionamentos preparados especialmente para receber o público. A prefeitura organizou diferentes espaços para estacionamento, com suporte e capacidade necessários para o evento.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política3 horas atrás

Vereador André Kamai denuncia clima de medo, coação e assédio moral na gestão Bocalom e cobra CPI na Câmara de Rio Branco

Kamai reforçou que o debate precisa ser tratado com seriedade, sem manobras políticas – Foto: Paulo Murilo Durante sessão na...
Política3 horas atrás

Perpétua destaca estratégias da ABDI para fortalecer bioeconomia da Amazônia após novas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos

Levantamento da ABDI e do Ipam mostra que mais de 5 mil produtores e 216 empreendimentos serão impactados; Agência intensifica...
Política5 horas atrás

Vereador Zé Lopes se pronuncia sobre denúncias de assédio na RBTrans e defende apuração pelo Ministério Público

Apesar das graves denúncias de assédio contra o presidente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, vereador Zé Lopes evita CPI e...

POLÍCIA

Polícia1 semana atrás

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
Polícia3 semanas atrás

PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco

A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia1 mês atrás

Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia

Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...

EDUCAÇÃO

Educação1 dia atrás

Teólogo frei Clodovis Maria Boff lança livro no Acre e clama por uma teologia não ideológica

O teólogo frei Clodovis Maria Boff lançou na manhã deste domingo, 24, seu mais novo livro “Por uma teologia com...
Educação5 dias atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves garante merenda escolar para alunos da rede municipal

Entrega realizada pela Secretaria de Educação assegura alimentação de qualidade e reforça bem-estar dos estudantes durante o período letivo A...
Educação5 dias atrás

Alunos de Medicina participam de ação social em Cruzeiro do Sul com atendimentos gratuitos à população

Iniciativa promovida pela Comunidade Batista Vida contará com a presença da Afya Cruzeiro do Sul no dia 23 de agosto,...

CONCURSO

Concurso4 dias atrás

Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião

Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Concurso2 semanas atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Concurso3 semanas atrás

Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica

Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...

ESPORTE

Esporte1 semana atrás

Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia

Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Esporte1 semana atrás

Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo

Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Esporte1 semana atrás

Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025

A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS