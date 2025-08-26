Prefeito Jerry anuncia Banda Som & Louvor como atração nacional da Semana Evangélica em Assis Brasil

(Assessoria) – As equipes da Prefeitura de Cruzeiro do Sul estão em ritmo acelerado para concluir os últimos ajustes da 8ª edição do Festival da Farinha, que será realizado de 27 a 30 de agosto, no Complexo Esportivo do Bairro Aeroporto Velho . Na manhã desta segunda-feira, 25, o prefeito Zequinha Lima esteve no local acompanhado da governadora em exercício Mailza Assis, vistoriando a estrutura do evento.

Todas as tendas já foram montadas, o palco principal está quase pronto e melhorias significativas foram realizadas no espaço, como a construção de escadas, ampliação das áreas de estacionamento, pintura e adequações para garantir comodidade e segurança aos visitantes.

Serão disponibilizadas quatro grandes áreas nas proximidades do local, totalizando cerca de 900 vagas para carros e mais de 300 para motos em áreas privativas. Os estacionamentos estarão localizados na rua José de Camargo Santiago conhecido como antigo local da Asmirex, atrás da aeronáutica e em duas áreas do 61º Bis.

Estrutura e geração de renda

O prefeito Zequinha Lima destacou a dimensão do festival e o esforço das equipes para que tudo esteja pronto até a abertura.

“Daremos início à nossa maior festa na quarta-feira aqui e são quase duzentos homens e mulheres trabalhando diariamente nos preparativos. Já temos cerca de 170 empreendedores cadastrados, entre empresários, microempresários, artesãos e trabalhadores rurais, que irão movimentar a economia nestas quatro noites. Aproveito para convidar toda a população a prestigiar mais uma edição do Festival da Farinha”, afirmou Zequinha Lima.

No local, o prefeito aproveitou para entregar convites do festival à governadora em exercício Mailza Assis, ao deputado federal Coronel Ulysses, ao prefeito de Guajará, Adaildo Melo, e em seguida levou o convite para o prefeito de Mâncio Lima, Zé Luiz, e depois para o juiz de direito Dr. Felipe Lins.

Programação cultural e atrações nacionais

A programação contará com mais de 100 expositores, abrangendo desde comidas típicas regionais até veículos e plantas ornamentais. O Sebrae participará com ações de incentivo ao empreendedorismo local.

O festival terá ainda concursos dos derivados da mandioca, organizados pela Secretaria Municipal de Agricultura, com prêmios que somam R$ 18 mil, apresentação do Rei e Rainha do Festival, atrações musicais nacionais: Marília Tavares (28/08) e Evoney Fernandes (30/08), além de artistas locais. A abertura, no dia 27, será marcada por apresentações de bandas gospel.

Novidades: campeonato gamer e mobilidade

Uma das novidades desta edição é o campeonato gamer “FariNova”, promovido em parceria com a Secretaria de Estado de Indústria e Tecnologia (SEICT). A competição distribuirá R$ 2,5 mil em prêmios, com inscrições abertas até o dia 27, tanto online quanto presencial.

Durante os quatro dias de evento, a Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana atuará com equipes para monitorar o tráfego e organizar os estacionamentos preparados especialmente para receber o público. A prefeitura organizou diferentes espaços para estacionamento, com suporte e capacidade necessários para o evento.