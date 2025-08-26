Cultura
Prefeito Jerry anuncia Banda Som & Louvor como atração nacional da Semana Evangélica em Assis Brasil
A Prefeitura de Assis Brasil, em parceria com a Associação de Pastores, anuncia com alegria a confirmação de uma das maiores atrações da música gospel nacional para a Semana Evangélica 2025.
A renomada Banda Som & Louvor estará presente na IV Marcha para Jesus, que será realizada no dia 7 de setembro, com concentração a partir das 17h, saindo do Bairro Bela Vista, e grande show de louvor e adoração às 18h, na Praça Central – Sd. Marinho.
O prefeito Jerry Correia ressaltou a relevância do evento para a cidade:
“A Semana Evangélica é um marco para Assis Brasil, pois além de fortalecer a fé, promove união, esperança e valores cristãos. Trazer a Banda Som & Louvor para este momento é um grande presente para nossa comunidade, que terá uma noite inesquecível de louvor e adoração”.
A Marcha para Jesus já é tradição em Assis Brasil, reunindo igrejas locais, famílias e visitantes do Peru e da Bolívia, consolidando-se como um dos maiores eventos de fé da região.
A Prefeitura convida toda a população para participar desta grande celebração que promete marcar a história da cidade.
Cruzeiro do Sul finaliza preparativos para o 8º Festival da Farinha; prefeito Zequinha Lima apresenta espaço à governadora Mailza Assis
(Assessoria) – As equipes da Prefeitura de Cruzeiro do Sul estão em ritmo acelerado para concluir os últimos ajustes da 8ª edição do Festival da Farinha, que será realizado de 27 a 30 de agosto, no Complexo Esportivo do Bairro Aeroporto Velho . Na manhã desta segunda-feira, 25, o prefeito Zequinha Lima esteve no local acompanhado da governadora em exercício Mailza Assis, vistoriando a estrutura do evento.
Todas as tendas já foram montadas, o palco principal está quase pronto e melhorias significativas foram realizadas no espaço, como a construção de escadas, ampliação das áreas de estacionamento, pintura e adequações para garantir comodidade e segurança aos visitantes.
Serão disponibilizadas quatro grandes áreas nas proximidades do local, totalizando cerca de 900 vagas para carros e mais de 300 para motos em áreas privativas. Os estacionamentos estarão localizados na rua José de Camargo Santiago conhecido como antigo local da Asmirex, atrás da aeronáutica e em duas áreas do 61º Bis.
Estrutura e geração de renda
O prefeito Zequinha Lima destacou a dimensão do festival e o esforço das equipes para que tudo esteja pronto até a abertura.
“Daremos início à nossa maior festa na quarta-feira aqui e são quase duzentos homens e mulheres trabalhando diariamente nos preparativos. Já temos cerca de 170 empreendedores cadastrados, entre empresários, microempresários, artesãos e trabalhadores rurais, que irão movimentar a economia nestas quatro noites. Aproveito para convidar toda a população a prestigiar mais uma edição do Festival da Farinha”, afirmou Zequinha Lima.
No local, o prefeito aproveitou para entregar convites do festival à governadora em exercício Mailza Assis, ao deputado federal Coronel Ulysses, ao prefeito de Guajará, Adaildo Melo, e em seguida levou o convite para o prefeito de Mâncio Lima, Zé Luiz, e depois para o juiz de direito Dr. Felipe Lins.
Programação cultural e atrações nacionais
A programação contará com mais de 100 expositores, abrangendo desde comidas típicas regionais até veículos e plantas ornamentais. O Sebrae participará com ações de incentivo ao empreendedorismo local.
O festival terá ainda concursos dos derivados da mandioca, organizados pela Secretaria Municipal de Agricultura, com prêmios que somam R$ 18 mil, apresentação do Rei e Rainha do Festival, atrações musicais nacionais: Marília Tavares (28/08) e Evoney Fernandes (30/08), além de artistas locais. A abertura, no dia 27, será marcada por apresentações de bandas gospel.
Novidades: campeonato gamer e mobilidade
Uma das novidades desta edição é o campeonato gamer “FariNova”, promovido em parceria com a Secretaria de Estado de Indústria e Tecnologia (SEICT). A competição distribuirá R$ 2,5 mil em prêmios, com inscrições abertas até o dia 27, tanto online quanto presencial.
Durante os quatro dias de evento, a Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana atuará com equipes para monitorar o tráfego e organizar os estacionamentos preparados especialmente para receber o público. A prefeitura organizou diferentes espaços para estacionamento, com suporte e capacidade necessários para o evento.
