Prefeito Carlinhos do Pelado anuncia retorno do Festival de Praia de Brasiléia com feijoada e três dias de festa
Brasiléia se prepara para receber de volta um dos eventos mais aguardados da região, o tradicional Festival de Praia, que será realizado entre os dias 12 e 14 de setembro, às margens do Rio Acre.
Festival de Praia de Brasiléia 2025 começa nesta sexta-feira com feijoada, música e diversão.
Depois de anos sem acontecer, a festa retorna em grande estilo e com novidades para toda a comunidade. O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, anunciou que a programação contará com o primeiro “Feijoada de Praia”, uma iniciativa de sua gestão junto à Secretaria Municipal de Cultura e equipe de comunicação.
Em mensagem à população, o prefeito destacou a importância do momento:
“Olá, Brasiléia! Estamos aqui passando para convidar vocês a participar do nosso primeiro Feijoada de Praia depois de muitos anos que não acontecia. Nós agora, na nossa gestão, juntamente com a nossa Secretária de Cultura e toda a nossa comunicação e toda a Prefeitura de Praia, a gente está fazendo agora o primeiro Feijoada de Praia, dia 12, 13 e 14 de setembro. Venha você com a sua família participar desse momento de alegria e muita diversão com muitas músicas locais e muitas bandas locais. Obrigado!”, disse.
Música, cultura e lazer para toda a família
A programação promete movimentar a cidade e atrair visitantes de toda a região do Alto Acre. O Festival contará com atrações musicais locais, bandas regionais, atividades culturais e espaços de lazer para crianças e adultos.
Além de celebrar a tradição do evento, a Prefeitura de Brasiléia busca fortalecer a cultura local e valorizar os artistas da região, oferecendo um fim de semana de entretenimento e confraternização às margens do rio.
Serviço
Local: Praia do Rio Acre – Brasiléia
Datas: 12, 13 e 14 de setembro de 2025
Atrações: Bandas locais, feijoada, programação cultural e atividades recreativas
Veja o vídeo:
Prefeitura de Epitaciolândia realiza desfile cívico em alusão aos 203 anos da Independência do Brasil
A Prefeitura de Epitaciolândia realizou na noite desta quinta-feira, 4 de setembro, o tradicional desfile cívico em celebração aos 203 anos da Independência do Brasil. O evento aconteceu na Avenida Santos Dumont, em frente à Praça 28 de Abril, e contou com grande participação popular, emocionando a comunidade que prestigiou cada momento da solenidade.
No palanque oficial, o prefeito Sérgio Lopes recebeu autoridades convidadas, entre elas o Capitão Thaian Marcus (Exército Brasileiro), o Tenente Gledson Nogueira (Corpo de Bombeiros), o Major Thales Rafael (Polícia Militar), o presidente da Câmara de Vereadores Antônio Rosiclei, além de vereadores e secretários municipais, como a secretária de Educação, Eunice Maia Gondim.
Em seu discurso, Sérgio Lopes destacou a importância da data para a história do país, enaltecendo a soberania nacional e a defesa do Estado democrático de direito. O gestor também ressaltou os avanços conquistados em Epitaciolândia nos últimos anos, especialmente nas áreas de saúde e educação, que classificou como pilares fundamentais para o desenvolvimento do município.
Na abertura oficial, o presidente da Câmara, Antônio Rosiclei, realizou uma oração abençoando o evento e, em seguida, ressaltou a relevância da democracia e a comemoração da independência do Brasil, que será celebrada oficialmente no dia 7 de setembro. Já a secretária de Educação, Eunice Maia Gondim, aproveitou para parabenizar todos os brasileiros pelos 203 anos de independência e agradeceu pela brilhante participação das escolas e instituições no desfile.
O desfile
Logo após os pronunciamentos, a Banda Marcial do Colégio Cívico Militar Wilson Barbosa deu início ao desfile, conduzindo a cadência do ato cívico.
A ordem de apresentação foi a seguinte:
1. Banda Marcial do Colégio Cívico Militar Wilson Barbosa
2. Prefeito, autoridades, secretários e vereadores
3. Exército Brasileiro
4. Corpo de Bombeiros
5. Polícia Militar
6. Escolas de Educação Infantil (Cosma de Azevedo Marques, Sebastião Brandão, Maria da Conceição e Pequeno Príncipe)
7. Escolas de Ensino Fundamental (Raimunda da Cunha Aires, João Pedro da Silva, José Hassem Hall Filho, Bela Flor)
8. Escola Rural de Ensino Fundamental e Médio Luiz Gonzaga da Rocha
9. Escolas de Ensino Fundamental II (Brasil Bolívia e Joana Ribeiro Amed)
10. Clube de Desbravadores
11. Universidade Privada Domingos Sávio (UPDS)
12. Secretarias Municipais (Planejamento, Finanças, Administração, Gabinete, Educação, Saúde/ Projeto
Anjo Azul, Esporte, Cultura, Turismo, Mulher, Meio Ambiente/Defesa Civil, Agricultura e Obras)
O ato cívico foi encerrado sob fortes aplausos do público, que reconheceu a importância da data e a grandiosidade da celebração.
A Prefeitura de Epitaciolândia destacou que o desfile reforça o compromisso com a preservação da história, o fortalecimento da cidadania e a valorização das instituições públicas e educacionais do município.
