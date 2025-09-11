Prefeito Carlinhos do Pelado anuncia retorno do Festival de Praia de Brasiléia com feijoada e três dias de festa

Festival de Praia de Brasiléia 2025 começa nesta sexta-feira com feijoada, música e diversão.

Depois de anos sem acontecer, a festa retorna em grande estilo e com novidades para toda a comunidade. O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, anunciou que a programação contará com o primeiro “Feijoada de Praia”, uma iniciativa de sua gestão junto à Secretaria Municipal de Cultura e equipe de comunicação.

Em mensagem à população, o prefeito destacou a importância do momento:

“Olá, Brasiléia! Estamos aqui passando para convidar vocês a participar do nosso primeiro Feijoada de Praia depois de muitos anos que não acontecia. Nós agora, na nossa gestão, juntamente com a nossa Secretária de Cultura e toda a nossa comunicação e toda a Prefeitura de Praia, a gente está fazendo agora o primeiro Feijoada de Praia, dia 12, 13 e 14 de setembro. Venha você com a sua família participar desse momento de alegria e muita diversão com muitas músicas locais e muitas bandas locais. Obrigado!”, disse.

Música, cultura e lazer para toda a família

A programação promete movimentar a cidade e atrair visitantes de toda a região do Alto Acre. O Festival contará com atrações musicais locais, bandas regionais, atividades culturais e espaços de lazer para crianças e adultos.

Além de celebrar a tradição do evento, a Prefeitura de Brasiléia busca fortalecer a cultura local e valorizar os artistas da região, oferecendo um fim de semana de entretenimento e confraternização às margens do rio.

Serviço

Local: Praia do Rio Acre – Brasiléia

Datas: 12, 13 e 14 de setembro de 2025

Atrações: Bandas locais, feijoada, programação cultural e atividades recreativas

Veja o vídeo: