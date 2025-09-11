Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Cultura

Prefeito Carlinhos do Pelado anuncia retorno do Festival de Praia de Brasiléia com feijoada e três dias de festa

Brasiléia se prepara para receber de volta um dos eventos mais aguardados da região, o tradicional Festival de Praia, que será realizado entre os dias 12 e 14 de setembro, às margens do Rio Acre.

Publicados

11 de setembro de 2025

Cultura

Festival de Praia de Brasiléia 2025 começa nesta sexta-feira com feijoada, música e diversão.

Depois de anos sem acontecer, a festa retorna em grande estilo e com novidades para toda a comunidade. O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, anunciou que a programação contará com o primeiro “Feijoada de Praia”, uma iniciativa de sua gestão junto à Secretaria Municipal de Cultura e equipe de comunicação.

Em mensagem à população, o prefeito destacou a importância do momento:

“Olá, Brasiléia! Estamos aqui passando para convidar vocês a participar do nosso primeiro Feijoada de Praia depois de muitos anos que não acontecia. Nós agora, na nossa gestão, juntamente com a nossa Secretária de Cultura e toda a nossa comunicação e toda a Prefeitura de Praia, a gente está fazendo agora o primeiro Feijoada de Praia, dia 12, 13 e 14 de setembro. Venha você com a sua família participar desse momento de alegria e muita diversão com muitas músicas locais e muitas bandas locais. Obrigado!”, disse.

Música, cultura e lazer para toda a família

A programação promete movimentar a cidade e atrair visitantes de toda a região do Alto Acre. O Festival contará com atrações musicais locais, bandas regionais, atividades culturais e espaços de lazer para crianças e adultos.

Além de celebrar a tradição do evento, a Prefeitura de Brasiléia busca fortalecer a cultura local e valorizar os artistas da região, oferecendo um fim de semana de entretenimento e confraternização às margens do rio.

Serviço

Local: Praia do Rio Acre – Brasiléia

Datas: 12, 13 e 14 de setembro de 2025

Atrações: Bandas locais, feijoada, programação cultural e atividades recreativas

Veja o vídeo:

Cultura

Prefeitura de Epitaciolândia realiza desfile cívico em alusão aos 203 anos da Independência do Brasil

Publicados

6 dias atrás

em

5 de setembro de 2025

Por

A Prefeitura de Epitaciolândia realizou na noite desta quinta-feira, 4 de setembro, o tradicional desfile cívico em celebração aos 203 anos da Independência do Brasil. O evento aconteceu na Avenida Santos Dumont, em frente à Praça 28 de Abril, e contou com grande participação popular, emocionando a comunidade que prestigiou cada momento da solenidade.

No palanque oficial, o prefeito Sérgio Lopes recebeu autoridades convidadas, entre elas o Capitão Thaian Marcus (Exército Brasileiro), o Tenente Gledson Nogueira (Corpo de Bombeiros), o Major Thales Rafael (Polícia Militar), o presidente da Câmara de Vereadores Antônio Rosiclei, além de vereadores e secretários municipais, como a secretária de Educação, Eunice Maia Gondim.

Em seu discurso, Sérgio Lopes destacou a importância da data para a história do país, enaltecendo a soberania nacional e a defesa do Estado democrático de direito. O gestor também ressaltou os avanços conquistados em Epitaciolândia nos últimos anos, especialmente nas áreas de saúde e educação, que classificou como pilares fundamentais para o desenvolvimento do município.

Na abertura oficial, o presidente da Câmara, Antônio Rosiclei, realizou uma oração abençoando o evento e, em seguida, ressaltou a relevância da democracia e a comemoração da independência do Brasil, que será celebrada oficialmente no dia 7 de setembro. Já a secretária de Educação, Eunice Maia Gondim, aproveitou para parabenizar todos os brasileiros pelos 203 anos de independência e agradeceu pela brilhante participação das escolas e instituições no desfile.

O desfile

Logo após os pronunciamentos, a Banda Marcial do Colégio Cívico Militar Wilson Barbosa deu início ao desfile, conduzindo a cadência do ato cívico.

A ordem de apresentação foi a seguinte:

1. Banda Marcial do Colégio Cívico Militar Wilson Barbosa

2. Prefeito, autoridades, secretários e vereadores

3. Exército Brasileiro

4. Corpo de Bombeiros

5. Polícia Militar

6. Escolas de Educação Infantil (Cosma de Azevedo Marques, Sebastião Brandão, Maria da Conceição e Pequeno Príncipe)

7. Escolas de Ensino Fundamental (Raimunda da Cunha Aires, João Pedro da Silva, José Hassem Hall Filho, Bela Flor)

8. Escola Rural de Ensino Fundamental e Médio Luiz Gonzaga da Rocha

9. Escolas de Ensino Fundamental II (Brasil Bolívia e Joana Ribeiro Amed)

10. Clube de Desbravadores

11. Universidade Privada Domingos Sávio (UPDS)

12. Secretarias Municipais (Planejamento, Finanças, Administração, Gabinete, Educação, Saúde/ Projeto

Anjo Azul, Esporte, Cultura, Turismo, Mulher, Meio Ambiente/Defesa Civil, Agricultura e Obras)
O ato cívico foi encerrado sob fortes aplausos do público, que reconheceu a importância da data e a grandiosidade da celebração.

A Prefeitura de Epitaciolândia destacou que o desfile reforça o compromisso com a preservação da história, o fortalecimento da cidadania e a valorização das instituições públicas e educacionais do município.

