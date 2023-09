Poeta cria espaço cultural na varanda de casa para artistas se apresentarem no Conjunto Bela Vista, em Rio Branco

O Prefeito César Andrade e o vice Guarsônio Melo reuniram na tarde desta segunda-feira (14), o primeiro e segundo escalão da Prefeitura formado por Secretários e Chefes de Setores para formar a Comissão Organizadora do 8º Festival do Milho, que vai ocorrer entre os dias 20 a 23 de setembro. As forças policiais civis e militares, o IDAF e a Igreja Católica também participaram do planejamento.

A coordenadora geral desta edição será a Secretária de Meio Ambiente, Zenaide Holanda. A comissão também é formada por coordenadores setoriais formados por eixos da agricultura, saúde, cultura e infraestrutura.

O 8º festival do milho terá 04 (quatro) noites de evento, incluindo pela primeira vez apresentações com uma noite gospel. A Prefeitura também irá realizar o Festival de Praia, tradicionalmente realizado na Praia da Várzea, na rua Beira Rio, que terá como atrações musicais bandas e cantores locais e regionais.

O Prefeito destacou que o festival aquecerá a economia, gerará empregos e oportunidades, que são suas prioridades de governo.

“Ano passado fizemos uma grande festa com a retomada pós-pandemia. E esse ano não será diferente. Prolongamos a programação para que possamos proporcionar mais alegria, folia e entretenimento à nossa população e aos visitantes de todo o estado que, todos os anos, visitam o nosso município”, disse César Andrade.