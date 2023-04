Peça ‘Romeu e Julieta’ de William Shakespeare é apresentada em teatro de Rio Branco pela primeira vez

Pedro Lucas Lima lança o álbum “Por um Fio” no dia 5 de março nas plataformas de streaming do Brasil – Foto: Divulgação

“Tão difícil dizer pra você o que vem na cabeça. Nem preciso dizer que a vida já não me interessa. Que meu tempo foi curto e o tapa certeiro, tão depressa… Mas varia entre dor, alegria, contento, conversas. E o que falam é bobagem, mentiras, vivemos em trevas. E o medo se impõe mais profundo no tempo, tão perverso”.

A letra é parte da música ‘Guerreiros’, composta pelo artista acreano Pedro Lucas Lima e que fala sobre a agressão sofrida por ele em junho de 2021 em um bar de Rio Branco que o deixou cego do olho esquerdo. A música faz parte do primeiro álbum do artista, chamado “Por um Fio”, que será lançado nas plataformas de streaming do Brasil no dia 5 de março.

No dia 11 do mesmo mês, Pedro Lucas fará um show de lançamento do trabalho. Oito músicas, entre elas autorais e regravações, compõem o primeiro trabalho autoral do artista, que tem quatro anos de carreira.

Pedro Lucas conta que escreveu a música após a agressão e explica o que ela significa.

“Quando sentei para escrever a música, me passou pela cabeça que isso que aconteceu comigo é mais uma violência, discriminação e intolerância entre tantas outras, algumas nem são notificadas e vistas. Tem um trecho em que digo: ‘é da dor que nos alimentamos e conhecemos grandes guerreiros’. Acho que toda essa discriminação e ódio, esse preconceito nos destrói, mas, de certa forma, nos fortalece e cada vez mais ficamos mais fortalecidos e preparados para lidar com esse tipo de situação. É aí que falo que é da dor que nos alimentamos, que nos conhecemos grandes guerreiros”, destacou.

Ele complementa: “É uma grande luta você ser uma pessoa LGBTQIAP+, é uma grande luta você ser uma pessoa negra, uma pessoa indígena, um homem e mulher trans, então, são lutas, grandes guerreiros da vida cotidiana que tem sempre que estar se impondo, buscando seu lugar de fala sem ser descredibilizado, sem ser silenciado e sem sofrer essa violência por causa de crime de ódio”. Veja mais no G1 Acre

Pedro Lucas perdeu a visão do olho esquerdo após ser agredido por uma chave de fenda em 2021 – Foto: Arquivo pessoal

