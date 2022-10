‘Os Suburbanos’ e ‘Amsterdam’ estreiam no cinema de Rio Branco juntamente com outras obras

A programação oficial do 7º Festival do Milho foi lançada nesta Segunda-feira (22) pelo Prefeito de Porto Walter, César Andrade.

O evento que estava há dois anos suspenso por conta da pandemia da Covid-19 terá três dias de programação, segundo a organização. O evento será realizado entre os dias 23 a 25 de setembro.

A tradicional festa do milho organizada Secretaria de Agricultura contará com o apoio do SEBRAE, do Governo do Estado e da Associação Comercial e Empresarial de Porto Walter (ACEPW). A principal novidade do 7º festival do milho será o festival de praia, a cavalgada e a chegada da caravana que percorrerá o ramal que liga Porto Walter a Cruzeiro do Sul, no dia 24.

Para abrir a primeira noite de exposições, na Sexta-feira (23) haverá escolha de pratos típicos derivados do milho, atividades esportivas, culturais e festa com bandas locais. O show de abertura ficará a cargo da banda Trio Furação, de Rio Branco.

Já no Sábado (24), a animação ficará por conta do cantor Marcynho Sensação. A segunda noite de feira será marcada pela chegada da comitiva que percorrerá o Ramal Barbary, que liga por via terrestre o município com a cidade de Cruzeiro do Sul.

O encerramento da programação no dia 25, domingo, ficará por conta das atividades de escolha do Rei e Rainha do Milho, além do show com o cantor Renanzin Pressão. Este ano a programação conta também com corrida de motocross e lutas de MMA.

O Prefeito César Andrade disse que a feira do milho deve ser a mais movimentada dos últimos anos. Segundo ele, a expectativa é que o município aqueça a economia, gere emprego e renda.

“Temos que ter pensamento positivo, vamos preparar o nosso município para receber a todos os visitantes. Vai ser uma grande festa”, garante.

A Coordenadora da 7º edição, Zenaide Holanda, disse que a feira será pensada em todos os segmentos “do ramo agrícola ao empresarial. O nosso entusiasmo é grande”, comentou.