Natailane Silva é eleita Rainha do Rodeio 2025 na abertura da programação da Expo Fronteira em Assis Brasil

Evento foi mais um grande marco na abertura da programação da Expo Fronteira 2025 – Foto: Eldson Junior

A noite da última quinta-feira, 26 de setembro, foi marcada por beleza, cultura e grande participação popular com a escolha da Rainha do Rodeio 2025, em um desfile realizado na Praça Central de Assis Brasil.

O evento reuniu um grande público e contou com a participação das candidatas Keury Souza, Bruna Gadelha, Fernanda Gifone, Sandy Santos e Natailane Silva, que encantaram a torcida e os jurados com elegância e simpatia.

Após as apresentações, o resultado foi anunciado:

Rainha do Rodeio 2025: Natailane Silva

Princesa do Rodeio: Sandy Santos

Madrinha dos Peões: Bruna Gadelha

Prefeito Jerry Correia e Natailane Silva – Foto: Eldson Junior

O desfile foi organizado pela Diretoria de Cultura, com apoio de sua equipe, e contou com a presença do prefeito Jerry Correia, além de secretários municipais e vereadores, reforçando o compromisso da gestão com os eventos culturais e a valorização local.

A programação também incluiu apresentação de dança, a participação de jurados convidados e dois momentos musicais: o agito do DJ que abriu a noite e, em seguida, o show da dupla Cristiano Paulo e Daniel, garantindo animação ao público presente.

O prefeito Jerry Correia parabenizou as candidatas e destacou a importância da Expo Fronteira para o fortalecimento da cultura e economia do município. Ele agradeceu a presença do público, os organizadores e todas as jovens que aceitaram o desafio de representar o rodeio.

O evento foi mais um grande marco na abertura da programação da Expo Fronteira 2025, evidenciando o talento e a participação da juventude assis-brasilense.

Fotos: Eldson Junior