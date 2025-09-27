Cultura
Natailane Silva é eleita Rainha do Rodeio 2025 na abertura da programação da Expo Fronteira em Assis Brasil
Evento foi mais um grande marco na abertura da programação da Expo Fronteira 2025 – Foto: Eldson Junior
A noite da última quinta-feira, 26 de setembro, foi marcada por beleza, cultura e grande participação popular com a escolha da Rainha do Rodeio 2025, em um desfile realizado na Praça Central de Assis Brasil.
O evento reuniu um grande público e contou com a participação das candidatas Keury Souza, Bruna Gadelha, Fernanda Gifone, Sandy Santos e Natailane Silva, que encantaram a torcida e os jurados com elegância e simpatia.
Após as apresentações, o resultado foi anunciado:
- Rainha do Rodeio 2025: Natailane Silva
- Princesa do Rodeio: Sandy Santos
- Madrinha dos Peões: Bruna Gadelha
Prefeito Jerry Correia e Natailane Silva – Foto: Eldson Junior
O desfile foi organizado pela Diretoria de Cultura, com apoio de sua equipe, e contou com a presença do prefeito Jerry Correia, além de secretários municipais e vereadores, reforçando o compromisso da gestão com os eventos culturais e a valorização local.
A programação também incluiu apresentação de dança, a participação de jurados convidados e dois momentos musicais: o agito do DJ que abriu a noite e, em seguida, o show da dupla Cristiano Paulo e Daniel, garantindo animação ao público presente.
O prefeito Jerry Correia parabenizou as candidatas e destacou a importância da Expo Fronteira para o fortalecimento da cultura e economia do município. Ele agradeceu a presença do público, os organizadores e todas as jovens que aceitaram o desafio de representar o rodeio.
O evento foi mais um grande marco na abertura da programação da Expo Fronteira 2025, evidenciando o talento e a participação da juventude assis-brasilense.
Fotos: Eldson Junior
Festival Afro Integrado chega à sua 3ª edição com programação especial em Rio Branco
A Usina de Arte João Donato recebe a 3ª edição do Festival Afro Integrado, um evento que celebra a cultura afro-brasileira com uma programação diversa de atividades formativas, artísticas e musicais.
Pela manhã, os workshops de Trança Nagô e Dança Afro tiveram todas as vagas preenchidas, reforçando o interesse da comunidade em participar das ações que valorizam os saberes tradicionais e o movimento afro-amazônico.
A partir das 16h30, a programação da tarde será gratuita e aberta a toda a comunidade, iniciando com a palestra “Processos Criativos Afrocentrados”, ministrada por Narjara Saab e Natidepoesia. Logo em seguida, às 18h, o debate continua com a mesa “Racismo Ambiental e Comunidades Tradicionais”, conduzida por Cláudia Marques e Gabriela Antônia.
Ainda na tarde, o público poderá prestigiar o Central de Slam – Poesia Falada, que reúne artistas locais em uma performance que mistura palavra, ritmo e emoção.
À noite, a grande atração será o Show Afro Integrado, que traz ao Acre, pela primeira vez, a cantora Ellen Oléria, vencedora da primeira edição do The Voice Brasil e uma das vozes mais potentes da música brasileira. O espetáculo promete emocionar o público com um repertório que passeia pelo samba, forró, carimbó, maracatu, além de influências do soul e do jazz. Os ingressos são gratuitos
O festival conta com acessibilidade em Libras, além de uma equipe preparada para atender o público com deficiência ou mobilidade reduzida, que terá um espaço reservado para prestigiar o evento. Assim, o Festival garante inclusão e participação de todos os públicos.
O Festival Afro Integrado é realizado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com financiamento do Governo Federal, Ministério da Cultura (MinC) e do Governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour. A produção é da Pé Rachado Produções, com apoio de O Barulho do Acre, Alamoju, Centro Cultural Abassá Orun Ibo lepondá, da Usina de Arte João Donato e da Secretaria de Direitos Humanos (Seasdh).
Mais informações podem ser acompanhadas no perfil oficial no Instagram:@perachadoproducoes.
Natailane Silva é eleita Rainha do Rodeio 2025 na abertura da programação da Expo Fronteira em Assis Brasil
