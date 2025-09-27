Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Cultura

Natailane Silva é eleita Rainha do Rodeio 2025 na abertura da programação da Expo Fronteira em Assis Brasil

Publicados

27 de setembro de 2025

Cultura

Evento foi mais um grande marco na abertura da programação da Expo Fronteira 2025 – Foto: Eldson Junior

A noite da última quinta-feira, 26 de setembro, foi marcada por beleza, cultura e grande participação popular com a escolha da Rainha do Rodeio 2025, em um desfile realizado na Praça Central de Assis Brasil.

O evento reuniu um grande público e contou com a participação das candidatas Keury Souza, Bruna Gadelha, Fernanda Gifone, Sandy Santos e Natailane Silva, que encantaram a torcida e os jurados com elegância e simpatia.

Após as apresentações, o resultado foi anunciado:

  • Rainha do Rodeio 2025: Natailane Silva
  • Princesa do Rodeio: Sandy Santos
  • Madrinha dos Peões: Bruna Gadelha

Prefeito Jerry Correia e Natailane Silva – Foto: Eldson Junior

O desfile foi organizado pela Diretoria de Cultura, com apoio de sua equipe, e contou com a presença do prefeito Jerry Correia, além de secretários municipais e vereadores, reforçando o compromisso da gestão com os eventos culturais e a valorização local.

A programação também incluiu apresentação de dança, a participação de jurados convidados e dois momentos musicais: o agito do DJ que abriu a noite e, em seguida, o show da dupla Cristiano Paulo e Daniel, garantindo animação ao público presente.

O prefeito Jerry Correia parabenizou as candidatas e destacou a importância da Expo Fronteira para o fortalecimento da cultura e economia do município. Ele agradeceu a presença do público, os organizadores e todas as jovens que aceitaram o desafio de representar o rodeio.

O evento foi mais um grande marco na abertura da programação da Expo Fronteira 2025, evidenciando o talento e a participação da juventude assis-brasilense.

Fotos: Eldson Junior

Cultura

Festival Afro Integrado chega à sua 3ª edição com programação especial em Rio Branco

Publicados

3 dias atrás

em

24 de setembro de 2025

Por

A Usina de Arte João Donato recebe a 3ª edição do Festival Afro Integrado, um evento que celebra a cultura afro-brasileira com uma programação diversa de atividades formativas, artísticas e musicais.

Pela manhã, os workshops de Trança Nagô e Dança Afro tiveram todas as vagas preenchidas, reforçando o interesse da comunidade em participar das ações que valorizam os saberes tradicionais e o movimento afro-amazônico.

A partir das 16h30, a programação da tarde será gratuita e aberta a toda a comunidade, iniciando com a palestra “Processos Criativos Afrocentrados”, ministrada por Narjara Saab e Natidepoesia. Logo em seguida, às 18h, o debate continua com a mesa “Racismo Ambiental e Comunidades Tradicionais”, conduzida por Cláudia Marques e Gabriela Antônia.

Ainda na tarde, o público poderá prestigiar o Central de Slam – Poesia Falada, que reúne artistas locais em uma performance que mistura palavra, ritmo e emoção.

À noite, a grande atração será o Show Afro Integrado, que traz ao Acre, pela primeira vez, a cantora Ellen Oléria, vencedora da primeira edição do The Voice Brasil e uma das vozes mais potentes da música brasileira. O espetáculo promete emocionar o público com um repertório que passeia pelo samba, forró, carimbó, maracatu, além de influências do soul e do jazz.  Os ingressos são gratuitos

Leia Também:  Show: Pablo será atração do 22º festival de praia de Boca do Acre

O festival conta com acessibilidade em Libras, além de uma equipe preparada para atender o público com deficiência ou mobilidade reduzida, que terá um espaço reservado para prestigiar o evento. Assim, o Festival garante inclusão e participação de todos os públicos.

O Festival Afro Integrado é realizado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com financiamento do Governo Federal, Ministério da Cultura (MinC) e do Governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour. A produção é da Pé Rachado Produções, com apoio de O Barulho do Acre, Alamoju, Centro Cultural Abassá Orun Ibo lepondá, da Usina de Arte João Donato e da Secretaria de Direitos Humanos (Seasdh).

Mais informações podem ser acompanhadas no perfil oficial no Instagram:@perachadoproducoes.

