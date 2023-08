Museu dos Povos Acreanos é inaugurado no dia da Revolução Acreana após 6 anos de construção em Rio Branco

G 1 Acre – Após 6 anos em construção, o Museu dos Povos Acreanos foi inaugurado nesse domingo (6), data em que é comemorada a Revolução Acreana. Para marcar a conclusão da obra, autoridades se reuniram em uma cerimônia. O local onde funcionou o Colégio Meta durante muitos anos, a partir de agora será palco de contações de história através de vários meios artísticos sobre as raízes do estado do Acre.

A Fundação Elias Mansour (FEM) anunciou uma programação para toda a próxima semana, e que inclui exibição de documentários, shows e outras apresentações culturais.

Esse novo espaço cultural que o estado ganha faz rememorar a importância que os povos originários têm na construção desse chão amazônico. E, ao contar esse enredo, não é difícil lembrar daqueles que também contribui com a formação do estado acreano, os povos indígenas.

“Esse museu é uma contribuição aos povos acreanos, não somente aos originários, mas também a todos os acreanos, porque nesse museu está concentrada tanto a história do povo acreano e dentro dessa história também está a história dos povos originários que fizeram o Acre. É um momento de refletir sobre nossa história e papel como acreano e aí a gente pensa no que os povo indígenas sofreram ao longo do tempo e gera uma reflexão a cerca da nossa história”, diz Liliane Maia, representando os Puyanawas.

Segundo a FEM, o local, onde funcionou um colégio, foi revitalizado, e o Plano Museológico deve ser concluído até o fim do ano. Parte da estrutura original da década de 1960 foi mantida, como os ladrilhos hidráulicos e a capela de Nossa Senhora das Dores, foram bem integrados à revitalização para maior acessibilidade dos visitantes.

As diversas autoridades executivas, legislativas e judiciárias, e que acompanharam um tuor em formato de contação de história para conhecer cada cantinho dessa nova estrutura.

Já para a professora Tânia Façanha, a inauguração deve contribuir para pesquisas no estado, além de disseminar a história do estado.

“É um espaço que vem para preservar a história do povo acreano, para possibilitar que a gente conheça e divulgue nossa história e espaço para pesquisa também para instituições de ensino. Também um local para as escolas visitarem e manter também a nossa cultura. É muito importante, e, com certeza, estava faltando um espaço desse. Que bom que agora nós temos”, comemorou.

O museu também conta com espaço de café, átrio interno, auditório e praça. A programação de inauguração até o dia 13.

Confira:

DIA 07/08/23 – Segunda-feira

8h – Exibição do documentário Revolução Acreana do cineasta Adalberto Queiroz + visita guiada

10h – Exibição do documentário Cooperativa Mãos de Mulher-Xapuri do cineasta Eleckei Pimentel + visita guiada

14h – Apresentação Cultural – peça teatral Uma história de amor, com Sandra Buh e Écio Rogério

DIA 08/08/23 – Terça-feira

8h – Exibição de documentário Revolução Acreana do cineasta Adalberto Queiroz + visita guiada

10h – Apresentação Cultural – Peça teatral, espetáculo de teatro de rua Híbridos com a Cia vice-versa

14h – Apresentação Cultural – Peça teatral, espetáculo de teatro de rua Híbridos com a Cia Vice-Versa + visita guiada

15h – Cultura literária – Palestra com o Dr. Sanderson Moura com o tema História da Retórica Grega

DIA 09/08/23 – Quarta-feira

8h – Exibição do documentário Revolução Acreana do cineasta Adalberto Queiroz + visita guiada

10h – Exibição do documentário Cooperativa Mãos de Mulher-Xapuri + visita guiada

14h – Cultura Literária – Palestra com Dr. Reginâmio Bonifácio com o tema Patrimônio Cultural Brasileiro e as Redes de Proteção contra os Descaminhos no Novo Milênio

14h – Apresentação Cultural – Musical e contação de histórias AMAZONIAR com o grupo Contanima + visita guiada

DIA 10/08/23 – Quinta-feira

8h – Exibição de documentário Revolução Acreana do cineasta Adalberto Queiroz + visita guiada

10h – Apresentação Cultural – Peça teatral Uma história de amor, com Sandra Buh e Écio Rogério + visita guiada

14h – Cultura Literária – Palestra com a Dra. Luiza Galvão Lessa com o tema As formas de tratamento e o gênero em português

14h – Visita guiada com escola

DIA 11/08/23 – Sexta-feira

8h – Exibição de documentário Revolução Acreana do cineasta Adalberto Queiroz + visita guiada

10h – Exibição do documentário cooperativa mãos de mulher-Xapuri + visita guiada

18h – Apresentação Musical – Kelen Mendes e banda (Praça Meandros)

DIA 12/08/23 – Sábado

10h – Apresentação artística tendo como convidados todos profissionais responsáveis pela inauguração do Museu – Apresentação musical forró baile no seringal

17h – Apresentação Musical – Dona Zenaide e Baque Mirim (Praça Meandros)

DIA 13/08/23 – Domingo

16h – Encerramento da semana de inauguração do Museu dos Povos Acreanos com apresentação cultural dos Povos Originários.