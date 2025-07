Município de Assis Brasil se prepara para o 19º Festival de Praia nos dias 18, 19 e 20 de julho

O município de Assis Brasil, no Acre, já está nos preparativos finais para a realização do tradicional Festival de Praia, que este ano chega à sua 19ª edição. O evento acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de julho de 2025 e promete reunir moradores e visitantes para um fim de semana de muita animação, cultura e lazer às margens do Rio Acre.

Realizado pela Prefeitura de Assis Brasil, com o apoio do SEBRAE e do Governo do Estado do Acre, o Festival de Praia é considerado um dos maiores eventos do calendário cultural da cidade e movimenta a economia local, com geração de renda para empreendedores, comerciantes e trabalhadores informais.

O prefeito Jerry Correia destacou a importância do evento para o fortalecimento do turismo e da cultura local. “O Festival de Praia já faz parte da história da nossa cidade. Além de proporcionar lazer para a população, movimenta a economia e valoriza o potencial turístico de Assis Brasil. Estamos trabalhando para realizar mais uma edição inesquecível”, afirmou.

A expectativa é de que centenas de pessoas participem do evento ao longo dos três dias, consolidando o Festival de Praia como um dos principais atrativos do verão acreano na região de fronteira.