“Luz, Paz e Novos Tempos”: prefeitura acende luzes natalinas com mensagem de união e esperança

Juntamente com todos os outros parceiros, como Governo do Estado e Diocese, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul acendeu, na noite desta segunda-feira, 13, as luzes natalinas no centro da cidade. Estiveram presentes ao ato o Bispo Dom Flávio, o secretário de turismo Jhon Douglas – representando o governador – o deputado estadual Luís Gonzaga e vereadores.

O prefeito Zequinha Lima agradeceu todos os parceiros, destacando o apoio do governo, que ajudou com a iluminação de Natal em alguns pontos da cidade.

“Para nós, é uma alegria muito grande ter o governo como parceiro. Está provado que quando os políticos se unem as coisas acontecem e o benefício vem para o povo. Neste ano, nó dividimos a iluminação, estado ficou responsável pela iluminação da avenida Mâncio Lima, da ponte e da praça de táxi, E nós, da prefeitura, ficamos com a iluminação dessa parte central da cidade”, disse o prefeito na ocasião.

A iluminação da Catedral Nossa Senhora da Glória já é uma tradição. Todos os meses, a cor é alterada em função das campanhas educativas daquele mês: rosa, azul, violeta, amarelo. Neste mês, a catedral adotou a iluminação vermelha, tradicional de Natal e que também simboliza o mês de conscientização e prevenção contra o HIV; somando-se ao azul da bandeira de Cruzeiro do Sul.

O tema escolhido pela prefeitura para este ano “Luz, Paz e Novos Tempos”, convida a população uma reflexão e simboliza o desejo, a fé e a esperança por melhores dias para todos.

“Vivemos um momento de muita turbulência nesse ano de 2021, com muitas dificuldades, muitas pessoas perderam a vida, outros perderam familiares e amigos. Agora é o momento de a gente pedir muita luz para as famílias cruzeirenses”. E continuou: “Mais saúde, paz, prosperidade, tolerância, que a gente possa ter mais amor e gratidão pela vida. Acho que esse é um momento para todo mundo fazer uma reflexão e dizer: eu posso fazer melhor por mim e pelos outros! E nós, como gestores, temos a responsabilidade de estar lado a lado com as pessoas, trabalhando por todos”, finalizou Zequinha Lima.

