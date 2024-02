Las Negras e Los Coporales San Simão de Cobija se apresentam na 4° Noite de Carnaval de Brasileia

Assessoria – Com uma participação maciça de dez mil pessoas por noite e um ambiente pacífico e seguro, o Carnaval Magid Almeida 2024 tem sido um sucesso absoluto, consolidando-se como um dos principais eventos festivos da região.

Nesta terça-feira, 13, o destaque será o concurso da melhor fantasia das crianças.

Este é o segundo ano consecutivo em que a Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza um momento de carnaval para as crianças, com música, ambiente e horários adequados.

Concurso

As inscrições para o concurso de melhor fantasia infantil foram realizadas no domingo no Coreto da Praça Orleir Cameli, durante o baile infantil. Os pais ou responsáveis preencheram fichas de inscrição, informando o nome da criança e o título da fantasia.

Nesta terça-feira, 13, com os concorrentes presentes, os jurados irão selecionar os 20 finalistas. Estes serão convocados para uma análise minuciosa de suas fantasias no Coreto, por volta das 17:30. As notas serão somadas e os 10 melhores seguirão para a próxima fase.

” Os 10 finalistas se apresentam no palco às 18 horas. Os jurados então selecionarão as 3 melhores fantasias, que serão coroadas como as grandes vencedoras do Concurso de Fantasia Infantil do Carnaval 2024”, cita o secretário Municipal de Cultura, Aldemir Maciel.

A premiação será de R$ 500 para o primeiro colocado, R$ 300 para o segundo e R$ 200 para o terceiro lugar.

Atrações

A programação da matinê começa às 17 horas com o DJ Bargado conduzindo o baile infantil seguindo pela animação da Banda Conexão às 17h30.

A programação segue com o Grupo de Dança Explosão de Ritmos às 19 horas. A festa continua com o som do DJ Alemão às 20 horas e a apresentação de Theo Lins e Vanete Lima às 21 horas.

O público ainda terá a performance do Grupo de Dança Triplo X às 23h30 e o encerramento da noite ser dá ao ritmo da Banda Trio Furacão. A festa acaba às 3 horas da manhã.