Junina Tradição de Epitaciolândia é reconhecida como Patrimônio Histórico e Cultural do Acre
A Quadrilha Junina Tradição, de Epitaciolândia, viveu um dos momentos mais marcantes de sua história. Durante um ensaio festivo, o grupo recebeu a placa que oficializa seu reconhecimento como Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Acre, por meio da Lei Nº 4.537, de 10 de março de 2025.
A cerimônia contou com a presença do deputado Pedro Longo, autor da iniciativa, que destacou a importância da conquista:
“A Junina Tradição não é apenas um grupo de dança, é identidade, resistência e alegria do nosso povo. Esse reconhecimento é mais do que justo e necessário.”
Também esteve presente o prefeito Sérgio Lopes, grande incentivador da cultura local. Em sua fala, ele reforçou a força do grupo para o município:
“A Tradição é orgulho de Epitaciolândia e do Acre. Essa vitória é fruto da dedicação de todos que acreditam e mantêm viva nossa cultura.”
Cultura que transforma
O coordenador do grupo, Ricardo Maffi, lembrou que a quadrilha vai além da dança:
“É um espaço de protagonismo para os jovens, onde talentos são revelados, habilidades são desenvolvidas e a identidade cultural é valorizada.”
O reconhecimento traz mais visibilidade e reforça a necessidade de políticas públicas que fortaleçam e preservem as quadrilhas juninas em todo o estado. Criada para difundir a tradição das festas juninas, a Tradição se tornou referência pela criatividade, organização e impacto social, reunindo jovens, famílias e comunidade em torno da cultura popular.
Gratidão coletiva
A direção da quadrilha agradeceu ao deputado Pedro Longo, ao prefeito Sérgio Lopes e a todos os brincantes que constroem essa história:
“Esse título é de cada pessoa que dança, costura, organiza e acredita no poder transformador da nossa cultura.”
Com o reconhecimento oficial, a Quadrilha Junina Tradição consolida-se como símbolo cultural do Acre, guardiã das tradições populares e motivo de orgulho para Epitaciolândia.
Diversidade promete marcar a ExpoFronteira 2025: gastronomia, rodeio, shows e quase 100 expositores
A cada dia, a ExpoFronteira 2025 ganha mais força e promete ser um dos maiores eventos da região de tríplice fronteira. Já está confirmada a participação de quase 100 expositores que vão mostrar a diversidade cultural, econômica e produtiva de Assis Brasil e dos países vizinhos.
Na feira, o público poderá encontrar desde a tradição da agricultura familiar, com produtos como farinha, café, rapadura e doces, até a exposição de gado Nelore, mostrando a força da pecuária local. O espaço também reunirá artesanato brasileiro, peruano e indígena, evidenciando a riqueza cultural da fronteira.
Além disso, grandes lojas agropecuárias como Braper, Big Sal, Selarias e Casa da Lavoura estarão presentes, assim como concessionárias de motos, bancos e instituições como Sebrae, Emater, Seict e Seagri, que levarão conhecimento e oportunidades aos participantes.
Outro destaque será o viveiro de mudas de café, ampliando o incentivo à produção agrícola. Para quem busca lazer e gastronomia, a ExpoFronteira terá ainda a presença de bares e restaurantes do Brasil e do Peru, garantindo um verdadeiro festival de sabores.
A programação também inclui um ciclo de palestras, o tradicional rodeio e grandes shows musicais, que prometem animar o público durante os três dias de festa.
Com essa diversidade de expositores e atrações, a ExpoFronteira 2025 se consolida como um espaço de integração, negócios e celebração da cultura da fronteira.
