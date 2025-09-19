Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
Cultura

Junina Tradição de Epitaciolândia é reconhecida como Patrimônio Histórico e Cultural do Acre

Publicados

19 de setembro de 2025

Cultura

A Quadrilha Junina Tradição, de Epitaciolândia, viveu um dos momentos mais marcantes de sua história. Durante um ensaio festivo, o grupo recebeu a placa que oficializa seu reconhecimento como Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Acre, por meio da Lei Nº 4.537, de 10 de março de 2025.

A cerimônia contou com a presença do deputado Pedro Longo, autor da iniciativa, que destacou a importância da conquista:

“A Junina Tradição não é apenas um grupo de dança, é identidade, resistência e alegria do nosso povo. Esse reconhecimento é mais do que justo e necessário.”

Também esteve presente o prefeito Sérgio Lopes, grande incentivador da cultura local. Em sua fala, ele reforçou a força do grupo para o município:

“A Tradição é orgulho de Epitaciolândia e do Acre. Essa vitória é fruto da dedicação de todos que acreditam e mantêm viva nossa cultura.”

Cultura que transforma

O coordenador do grupo, Ricardo Maffi, lembrou que a quadrilha vai além da dança:

“É um espaço de protagonismo para os jovens, onde talentos são revelados, habilidades são desenvolvidas e a identidade cultural é valorizada.”

O reconhecimento traz mais visibilidade e reforça a necessidade de políticas públicas que fortaleçam e preservem as quadrilhas juninas em todo o estado. Criada para difundir a tradição das festas juninas, a Tradição se tornou referência pela criatividade, organização e impacto social, reunindo jovens, famílias e comunidade em torno da cultura popular.

Gratidão coletiva

A direção da quadrilha agradeceu ao deputado Pedro Longo, ao prefeito Sérgio Lopes e a todos os brincantes que constroem essa história:

“Esse título é de cada pessoa que dança, costura, organiza e acredita no poder transformador da nossa cultura.”

Com o reconhecimento oficial, a Quadrilha Junina Tradição consolida-se como símbolo cultural do Acre, guardiã das tradições populares e motivo de orgulho para Epitaciolândia.

