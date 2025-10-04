Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Cultura

Jerry Correia: ExpoFronteira promove palestras sobre agricultura e pecuária em Assis Brasil

Publicados

4 de outubro de 2025

Cultura

Neste sábado (4), a ExpoFronteira 2025 trouxe para os participantes uma importante rodada de palestras voltadas ao fortalecimento da agricultura e pecuária da região.

Produtores e visitantes tiveram a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e trocar experiências com especialistas.

Entre os temas abordados, destacaram-se:

  • Monilíase do cacau e cupuaçu – ministrada por Gabriela da Silva, do IDAF, a palestra abordou técnicas de prevenção e manejo para garantir a saúde das plantações.
  • Prevenção e combate à vassoura de bruxa na mandioca – Ligiane Amorim, do IDAF, explicou métodos eficientes para proteger a lavoura e aumentar a produtividade.
  • Manejo de bacia leiteira – o médico veterinário Osmir Jackson apresentou práticas de manejo que promovem a saúde do rebanho e a qualidade do leite produzido.
  • Manejo de pastagem – Daniel Lambertucci, da EMBRAPA, trouxe orientações sobre conservação do solo e técnicas de pastagem que potencializam a produção de forragem e o bem-estar animal.

A Prefeitura de Assis Brasil reforça seu compromisso em apoiar a educação, a capacitação e o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário local, proporcionando espaços de conhecimento como a ExpoFronteira 2025.

Cultura

Abertura da primeira ExpoFronteira em Assis Brasil reúne grande público com rodeio, show e queima de fogos

Publicados

7 horas atrás

em

4 de outubro de 2025

Por

Assis Brasil abre primeira ExpoFronteira com investimentos à população – Foto: Eldson Júnior

A primeira noite da Expo Fronteira marcou oficialmente a abertura da maior programação já realizada em Assis Brasil. Moradores e visitantes lotaram o espaço do evento para prestigiar uma noite de cultura, entretenimento e celebração.

A programação começou com a abertura oficial do rodeio, uma das atrações mais aguardadas desta edição, reunindo competidores e público em um momento de muita emoção.

Após o rodeio, o cantor Gabriel Lener subiu ao palco e animou os presentes com um repertório variado, abrindo a série de shows da feira.

Para marcar o início da Expo Fronteira com grande impacto, uma queima de fogos iluminou o céu da cidade, celebrando a abertura da primeira edição do evento.

A programação segue durante o fim de semana com a continuidade do rodeio e shows nacionais. No sábado, se apresenta Vitinho Imperador, e no domingo, a atração principal será a cantora Gabi Martins.

A Expo Fronteira valoriza a economia local, movimenta o turismo na tríplice fronteira e fortalece a integração entre Brasil, Peru e Bolívia.

Leia Também:  Prefeito Jerry anuncia Banda Som & Louvor como atração nacional da Semana Evangélica em Assis Brasil

Entrega de benefícios marca início da ExpoFronteira em Assis Brasil – Fotos: Eldson Júnior

