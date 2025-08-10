Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Cultura

IV Semana Evangélica de Epitaciolândia reúne multidão em três dias de fé, louvor e comunhão

Publicados

10 de agosto de 2025

Cultura

Com muita fé e devoção, a comunidade evangélica de Epitaciolândia viveu momentos de intensa adoração durante a IV Semana Evangélica, realizada nos dias 7, 8 e 9 de agosto, no espaço de eventos do Bairro Aeroporto.

O evento, promovido pela Prefeitura de Epitaciolândia em parceria com a Associação de Ministros e Pastores de Epitaciolândia e Brasiléia (AMPEB), reuniu fiéis de diversas denominações, vindos não apenas do município, mas também de cidades vizinhas, da Bolívia e de outras regiões do Alto Acre.
A abertura, na quinta-feira (7), contou com a grande final do III Festival de Música Gospel – Adora Epitaciolândia e a ministração do Pastor Eliezer. Participaram da solenidade o prefeito Sérgio Lopes, a primeira-dama Alliny Saldanha, o presidente da Câmara Municipal Antônio Rosiclei, o vereador José Henrique, o presidente da AMPEB Pastor Mário Gilson, além de líderes religiosos de diversas igrejas da região.

Na sexta-feira (8), a programação foi marcada pela presença da cantora gospel Isadora Pompeo, uma das maiores referências do cenário gospel nacional. Milhares de pessoas lotaram o espaço para cantar, louvar e se emocionar. Entre as autoridades presentes, estiveram a deputada federal Antônia Lúcia, o deputado federal Roberto Duarte, o vice-prefeito de Epitaciolândia Sérgio Mesquita, o vice-prefeito de Brasiléia Amaral do Gelo, além de secretários e vereadores.

O encerramento, no sábado (9), contou com a participação do renomado pastor e cantor Antônio Cirilo, que conduziu um momento de intensa adoração e pregação, emocionando o público. A Feira Cultural Gospel integrou a programação com a terceira edição do Show de Talentos – Adora Epitaciolândia, apresentações musicais e pregações voltadas ao fortalecimento da fé cristã.

Para o prefeito Sérgio Lopes, o evento é um marco para a cidade:

“A Semana Evangélica é um momento de união, fé e comunhão, que fortalece nossa comunidade e enche nossos corações de esperança. É uma alegria apoiar e participar desse encontro tão especial.”

O presidente da AMPEB, Pastor Mário Gilson, também celebrou os resultados:

“Vivemos três noites de muita fé, comunhão e adoração. Em nome da associação, agradecemos a todos que nos ajudaram, em especial ao prefeito Sérgio Lopes e à deputada federal, que têm nos apoiado nas nossas realizações.”

A IV Semana Evangélica reafirmou o compromisso da gestão municipal com o incentivo às manifestações religiosas e culturais, oferecendo um espaço de louvor, comunhão e celebração para toda a população.

Cultura

Prefeitura de Cruzeiro do Sul celebra 41 Anos da Demarcação da Terra Katukina com o Festival Ancestral Vete Noke Koî

Publicados

1 dia atrás

em

9 de agosto de 2025

Por

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul está apoiando o Festival Ancestral Vete Noke Koî, evento que marca os 41 anos da demarcação da terra Katukina e teve início nesta sexta-feira, 8, e se estenderá até o domingo,10, na aldeia Satanawa, localizada na BR 364.

Para a realização do festival, a administração municipal ofereceu suporte com a abertura e terraplanagem do local, além da construção de barracas e tendas, fornecimento de alimentação, promoveu a apresentação dos artistas indígenas, assistência à saúde e instalação de banheiros químicos.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Cruzeiro do Sul, Janaína Terças, destacou a relevância do evento. “A comunidade Katukina, é composta por cerca de 900 indígenas e a gestão do prefeito Zequinha Lima se empenhou na realização desse festival, porque é fundamental para a preservação da tradição, cultura e saberes indígenas e marca 41 anos que eles estão habitando nessa região ”, afirmou.

Flávio Rosas, secretário de Cultura, também ressaltou o papel do festival. “O festival representa uma oportunidade única de celebrar e preservar a rica cultura indígena, reforçando os laços entre a comunidade e a história da terra que habitam”, disse.

Programação do Festival Ancestral Vete Noke Koî

Datas:08 a 10 de agosto de 2025

Local: Aldeia Satanawa, BR 364, km 66

Atividades para a Comunidade:

Dia 08/08/2025 – 1º Dia do Festival

– 09:00 – Abertura com rezo tradicional ancestral, lideranças e músicos

– Discurso do Cacique Geral e apresentação dos parceiros

– Apresentações culturais de danças e cantos tradicionais

– Oficina de Grafismo – Pintura Corporal (disponível durante todo o evento)

– Distribuição de Caiçuma

– 11:30 – Almoço Tradicional

– 14:00 – Feira de Artesanato e Brincadeiras Tradicionais Indígenas

– 17:30 – Aniversário de Powa Neto (12 anos) e comemoração da demarcação do território

– 18:30 – Jantar Tradicional

– 21:00 – Cerimônia Tradicional com medicinas e pajelança

Dia 09/08/2025 – 2º Dia do Festival

– 09:00 – Visita à Samaúma com roda de conversa e apresentações culturais

– Oficina de Grafismo – Pintura Corporal (disponível durante todo o evento)

– 11:30 – Almoço Tradicional

– 14:00 – Feira de Artesanato e Brincadeiras Tradicionais Indígenas

– 18:30 – Jantar Tradicional

– 21:00 – Cerimônia Tradicional com medicinas e pajelança

Dia 10/08/2025 – 3º Dia do Festival

– 06:00 – Aplicação de Kambô (cobrado à parte)

– 07:00 – Apresentações culturais de danças e cantos tradicionais

– 11:30 – Almoço Tradicional

– 14:00 – Apresentações culturais e brincadeiras tradicionais

– 18:30 – Jantar Tradicional

– 21:00 – Cerimônia Tradicional com medicinas e pajelança

