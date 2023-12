Homologação: Prefeitura de Cruzeiro do Sul convoca proponentes contemplados pela Lei Paulo Gustavo

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, divulgou o resultado final e a homologação dos projetos selecionados pela Lei Paulo Gustavo. A lista pode ser conferida no Diário Oficial do Estado e no site da Prefeitura.

Com a homologação dos projetos selecionados, os responsáveis devem entregar a documentação exigida no edital, até o dia 6 de dezembro, e assinar um termo de execução cultural vinculado ao projeto e às ações propostas até o dia 11 do mesmo mês, na sede da secretaria. A certificação dos proponentes será realizada no dia 13 de dezembro.

Ao todo, foram submetidas 242 propostas, destas 81 foram contempladas, somando um investimento de R$ 743 mil. Os projetos incluem uma diversidade de categorias de audiovisual e demais áreas da arte e cultura, incluindo povos indígenas e mestres e mestras do patrimônio histórico.

O secretário municipal de Cultura, Aldemir Maciel, ressaltou a importância desse apoio aos artistas de Cruzeiro do Sul e como isso impacta o cenário cultural do município.

“Nós temos diversos produtores culturais, que por meio de sua trajetória artística e impacto social vão promover a difusão da arte e da nossa cultura. O prefeito Zequinha Lima entende que a valorização da cultura é essencial para a identidade e coesão da comunidade. Com uma visão pragmática ele, não apenas reconhece, mas também apoia ativamente os agentes culturais, contribuindo para a vitalidade cultural de Cruzeiro do Sul”, disse.

A Lei Paulo Gustavo tem o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais no município. Os recursos geridos e investidos pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura do município são oriundos do Fundo Nacional de Cultura, relativas à respectiva lei.

O acompanhamento das próximas etapas do edital é de responsabilidade dos proponentes. Demais informações podem ser obtidas através das páginas oficiais da prefeitura e da Secretaria Municipal de Cultura de Cruzeiro do Sul.