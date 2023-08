Grupo Tucumã reúne escola DHR em aulão patrocinado pela lei de incentivo à cultura de Cruzeiro do Sul

Assessoria – Professores e alunos da Escola Dom Henrique Ruth tiveram um momento especial de descontração, durante um aulão de dança coreográfica realizado pelo grupo Tucumã, nesta quinta-feira (10). O evento que ocorreu no Complexo Esportivo Municipal do Aeroporto Velho foi financiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

A iniciativa do grupo que atua há mais de duas décadas no município, tem a finalidade de incentivar às pessoas a se envolverem na dança e proporcionar momentos de entretenimento para o público. A coordenação do projeto propôs a realização de aulão para envolver de forma coletiva um grande número de participantes. No evento com a comunidade da escola DHR, alunos, professores e a equipe gestora compareceram em massa para participar da atividade.

“É um momento de lazer e estamos finalizando o primeiro semestre na nossa escola e estamos aproveitando para descansar, relaxar e se divertir com todo mundo. Não tenho muito talento na dança, mas tenho esforço e isso é o que vale a pena”, disse o professor Leomarcos Alves.

A atividade também envolveu pessoas da comunidade que frequentam o Complexo Esportivo. A dona de casa Patrícia dos Santos chegou bem cedo no local e acompanhou o grupo Tucumã até o encerramento do aulão.

“Essa é uma oportunidade única e todo mundo deveria vir. Eu todos os dia malho de manhã e a tarde estou aqui”, disse a dona de casa Patrícia dos Santos.

O projeto do grupo de dança também está programado para acontecer na Vila São Pedro. Acoordenadora do grupo Tucumã disse que a atividade foi programada para proporcionar oportunidades para juventude.

“Só foi possível realizar tudo isso através desses recursos da lei. Esse projeto foi feito pensando em fortalecer nossa cultura, nossa arte e nossa dança. Procuramos proporcionar momentos com esses para a nossa população, para nossos jovens”, afirmou Fátima Lima.

O secretário de cultura, Aldemir Maciel, esteve presente e elogiou a organização do evento realizado pelo grupo Tucumã.

“Estamos presenciando aqui um importante a realização brilhante de um importante projeto que é o Aulão do Grupo Tucumã. Esse projeto que foi aprovado pela lei de incentivo à cultura e a prefeitura está patrocinando e fomentando a cultura da nossa cidade”, falou Maciel.