Grande Show de Calouros gospel é marcado com vários artistas revelações, em Assis Brasil

Assessoria – A prefeitura do município de Cruzeiro do Sul realizou mais um concurso de Rei e Rainha, no total foram mais de 60 inscritos, vinte selecionados e agora o concurso mais esperado do ano chega a sua fase semifinal, sempre buscando valorizar a beleza regional dos jovens de ambos os gêneros: masculino e feminino.

Nesta quarta, ocorreu a semifinal, dando um gostinho do que será a grande final do concurso de Rei e Rainha.

“Estava um pouco nervoso. É sempre uma hora difícil, desfilar e ainda mais com este evento lotado e amanhã vai estar bem mais. Só temos a agradecer à prefeitura pelo apoio ao concurso, e a premiação com certeza neste que é um dos maiores eventos de todos os tempos em Cruzeiro do Sul”, disse Mário César Araújo da Silva, 21.

“Estou muito feliz com o resultado e sonhando em ganhar amanhã o concurso de Rainha da Farinha e poder usar a faixa e representar Cruzeiro do Sul. O prefeito e sua equipe estão de parabéns pela organização”, disse Ana Luísa Silva da Cunha, 21.

“Foram meses de preparação para que neste ano pudéssemos apresentar de maneira ainda melhor, o já tradicional concurso de Rei e Rainha da Farinha de Cruzeiro do Sul. Nossa equipe se empenhou, bem como se empenharam todos estes jovens neste concurso que irá eleger um representante masculino e um feminino da beleza cruzeirense.