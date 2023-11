Garotos do Sotão realiza show dia primeiro de dezembro para comemorar os 7 anos da banda

Contratado pelo Fórum Empresarial do Acre, o Programa DEL Turismo encerrou o primeiro ano de ações e projetos desenvolvidos em Assis Brasil. A apresentação dos resultados ocorreu nesta quarta-feira, 22, com a presença de autoridades do município, de representantes do Fórum e o consultor do DEL Turismo e turismólogo, Estácio Guimarães.

Presentes no evento estavam: Prefeito em execício, Reginaldo Martins, o vereador Wermyson Martins, a secretária da Mulher, Cultura e Juventude representante da câmara Técnica, Ruth Oliveira, a agente de articulação do Del Turismo, Edines Araújo, Risvaldo Campos, representante do Sebrae na cidade e a secretária de Finanças e representante do Comtur, Edilsa Furlaneto.

Além destas autoridades, indígenas da Aldeia Vida Nova, da etnia Jaminawa, e da Aldeia Nova União, da etnia Manchineri, ambas localizadas no Rio Acre.

A Prefeitura de Assis Brasil e o Fórum Empresarial do Acre firmaram parceria para adesão do Programa DEL Turismo em dezembro de 2022. A partir de então, o consultor Estácio Guimarães deu início ao trabalho de desenvolvimento do turismo sustentável no município, escolha da composição das Câmaras Técnicas de Qualificação e Destino Harmônico e de Turismo e Sustentabilidade e do Conselho Municipal do Turismo (Comtur).

O mapa estratégico do município foi montado sob a visão de ser referência em sustentabilidade, qualidade de vida e infraestrutura turística no estado. Com esse objetivo, os projeros para 2023 previam o desenvolvimento do etnoturismo, criação de um espaço Purussauro, cursos de qualificação, desenvolvimento do artesanato local, mapeamento e revitalização dos pontos turísticos e história, criação da marca turística, entre outros.

“Estamos na Tríplice Fronteira do Acre, Brasil, Bolívia e Peru, o DEL Turismo tem nos guiado e orientado, fazendo um trabalho de despertamento sobre o que é, literalmente, o turismo. Estamos bem encaminhados, é um ano de trabalho desenvolvimento e que tem bom proveito. O prefeito Jerry Correia tem dado o maior apoio ao impulsionamento do crescimento do comércio e do turismo para que a cidade fique preparada para receber nossos turistas”, explicou o prefeito em exercício, Reginaldo Martins.

O turismólogo Estácio Guimarães destacou o legado deixado pelo programa, junto aos munícipes, e a importância do turismo para o desenvolvimento e fortalecimento da cadeia produtiva e a economia criativa do município.

“O turismo sustentável e a valorização das belezas naturais e cultura existente em Assis Brasil despertarão nos turistas a vontade de prolongar sua estadia e levar consigo a experiência e vivência que desfrutaram no município. O fato de Assis Brasil ser a única tríplice fronteira do Acre e Marco Rondon ser um atrativo turístico, tornam o município um local único onde a preservação da biodiversidade está presente e integrado à cidade”, contou.

Trabalho desenvolvido

A agente de articulação no município, Edines Araújo falou sobre o trabalho desenvolvido durante a adesão da iniciativa. Ao todo, 45 pessoas participaram do processo de planejamento participativo.

Destas, 18 fizeram a composição da Câmara de Turismo e Sustentabilidade, 17 da Câmara Técnica de Qualificação e Destino Harmônico. O Comtur foi formado com 14 membros.

“Durante todo esse processo tivemos bastante avanço, tivermos vários projetos, que podem ser trabalhados ao longo de dez anos para fazer do nosso município uma referência no turismo no estado. Fico muito feliz em participar desse processo e ter contribuído no desenvolvimento do município”, ressaltou.

Representante da Câmara de Vereadores no evento, o vereador Wermyson Martins também destacou a importância do programa no município.

Na época da adesão da iniciativa, a Casa aprovou a Lei Nº 700/2023, em março deste ano, que reorganizou a política municipal de turismo e dispõe sobre oConselho Municipal de Turismo e criou Fundo Municipal de Turismo.

“No começo de tudo, a gente aprovou o projeto de lei que foi mandado pelo Poder Executivo para beneficiar o município. Ficamos muito grato pelo trabalho do DEL Turismo, que eleva o patamar do turismo do município”.