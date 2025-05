Fórum da Política Nacional Aldir Blanc reúne artistas e fortalece a cultura em Cruzeiro do Sul

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul , por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promoveu, na noite desta quinta-feira, 15, o Fórum Municipal da Política Nacional Aldir Blanc -PNAB 2º ciclo, reunindo artistas e fazedores de cultura no auditório da Associação Comercial. O evento marca um passo significativo na democratização do acesso aos recursos da Lei Aldir Blanc, reforçando o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da cultura local.

O encontro teve como objetivo apresentar os avanços do primeiro ciclo da PNAB, detalhar o segundo ciclo , já em andamento, e ouvir os artistas sobre a melhor forma de aplicar os recursos previstos. A proposta é construir, de forma colaborativa, os editais e ações culturais que serão executados nos próximos meses.

O Secretário Municipal de Cultura, Flávio Rosas, destaca que serão empregados mais de R$ 2,5 milhões no incentivo cultural em Cruzeiro do Sul,sendo R$634 mil para este ano.

“Esses recursos permitirão a publicação de editais aos quais todos os artistas e fazedores de cultura do município poderão concorrer. Também promoveremos oficinas para capacitar quem tem dificuldade em elaborar projetos, garantindo igualdade de acesso”, explicou o secretário.

O fórum contou com a participação de representantes de diferentes segmentos culturais e vereadores. O presidente do Instituto Mattue, Ismael Matos, enfatizou a relevância da Política Nacional de Cultura Viva, reativada por meio da PNAB.

“Essa política é essencial para os pontos de cultura. Hoje atendemos cerca de 50 crianças em oficinas e diversas comunidades. Ter uma política permanente nos dá segurança para continuar esse trabalho, mesmo com a concorrência anual pelos recursos”, disse.

“Esse tipo de evento é fundamental porque nos ouve , nós que somos os destinatários finais da lei. É importante poder contribuir com sugestões para melhorar os editais e garantir que tudo seja feito com legalidade, transparência e isonomia.”, enfatizou o fazedor de cultura da área audiovisual, Rodrigo Andrade.

Representando o prefeito Zequinha Lima no Fórum, o secretário da Casa Civil, Ney Williams, reforçou o papel da gestão no fomento à cultura.

“Cruzeiro do Sul se tornou um polo de referência artística graças ao empenho do nosso prefeito, que tem dado prioridade à cultura desde o primeiro mandato. A gestão tem promovido políticas públicas importante”, enfatizou.

Vilas e Rios

O secretário Flávio Rosas ressaltou que os fóruns não ficarão restritos à zona urbana e chegará às áreas rurais e ribeirinhas de Cruzeiro do Sul.

“Seguindo determinação do prefeito Zequinha Lima, também realizaremos esses encontros nas áreas rurais e ribeirinhas. Vamos visitar as sete vilas de Cruzeiro, além do Rio Juruá Mirim e do Valparaíso, garantindo que todas as comunidades sejam incluídas nesse processo”, destacou.