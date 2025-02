Folia na Fronteira: Prefeitura de Brasileia abre inscrições para escolha da realeza do carnaval e melhor bloco carnavalesco

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul lançou os editais para o Carnaval 2025, em uma coletiva realizada na sede do executivo, no bairro Miritizal. Além dos concursos para a realeza do carnaval e de melhores fantasias infantis, foi criada uma nova categoria dedicada às pessoas da terceira idade. As premiações somam aproximadamente R$ 7 mil.

“Estamos lançando o edital dos concursos para a realeza, que inclui o Rei Momo, a Rainha do Carnaval, a Rainha LGBT, além de introduzirmos o rei e a rainha da pessoa idosa e também de fantasia.O prefeito Zequinha sempre enfatizou a necessidade de proporcionar um carnaval seguro e alegre, com acessibilidade para que todas as famílias possam participar e aproveitar as quatro noites de festa com tranquilidade”, explicou Ney Williams Mazzaro, secretário Municipal da Casa Civil.

As inscrições para a realeza do Carnaval já iniciaram, vão até 17 de fevereiro, e podem ser realizadas presencialmente na secretaria de Cultura na sede da prefeitura.Os interessados deverão levar a sua ficha de inscrição, acompanhada da cópia do RG ou CNH; comprovante de residência ou declaração.

A festa momesca será realizada na praça Orleir Cameli, no Centro, nos dias 1, 2, 3 e 4 de março. A programação e atrações do evento ainda serão definidas e posteriormente. Uma das inovações deste ano é que os concursos ocorrerão antes do período carnavalesco. “Mais detalhes serão anunciados pelo prefeito Zequinha Lima. Também estarão disponíveis no site da Prefeitura e no Diário Oficial, facilitando a participação de todos nesta grande festa”, explicou Flávio Rosas, secretário de Cultura.

Credenciamento dos artistas

Durante a coletiva também foi anunciado o edital Nº 002 que é o chamamento para o credenciamento dos artistas para participarem das festividades do município em 2025 e 2026.

Às inscrições totalmente gratuitas iniciaram nesta terça-feira, 4, e serão encerradas no dia 12 de fevereiro. Os interessados devem levar sua ficha de inscrição, currículo artístico atualizado e documentos pessoais.

O resultado final será divulgado no dia 21 de fevereiro.

“Convidamos todos os artistas cruzeirenses a se inscreverem na Secretaria de Cultura para participar das atividades programadas para os anos de 2025 e 2026. O edital de credenciamento está aberto e é uma oportunidade valiosa para mostrar o talento da nossa cidade”, pontuou Flávio.