Festival de Quadrilhas celebra 33 anos de emancipação política de Rodrigues Alves com disputa emocionante e shows musicais

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul por meio da Secretaria de Cultura iniciou na terça-feira, 22, a seletiva do Rei e Rainha da Farinha 2025 da fase rural que é uma das novidades desse ano. A iniciativa visa incluir 14 finalistas representando as 7 Vilas, ampliando a representatividade de todo o município.

O secretário de Cultura, Flávio Rosas, detalhou o funcionamento do processo seletivo. “Iniciamos ontem a fase rural, que abrange as vilas, para o concurso Rei e Rainha do Festival da Farinha. Realizamos a escolha dos representantes na Vila Liberdade e na Vila Santa Luzia, e ao longo desta semana, continuaremos nossas atividades nas demais. Amanhã, estaremos na Vila São Pedro e Santa Rosa. Já visitamos a Vila Santa Luzia do Pentecostes e Assis Brasil também”, pontuou ele.

Flavio também destacou a importância dessa iniciativa. “Este ano, estamos implementando, pela primeira vez, a inclusão das vilas no concurso, algo que não havia ocorrido anteriormente. Por determinação do prefeito Zequinha Lima, foi solicitado que realizássemos atividades culturais que englobassem as vilas. A receptividade da população tem sido excelente, e eles se sentem representados por seus candidatos. A Zona Rural sempre desejou participar do concurso Rei e Rainha, e agora estamos colocando essa demanda em prática”, afirmou Rosas.

Os jovens selecionados na fase rural seguirão para a etapa final do concurso, ao lado dos finalistas da fase urbana.

Ao mesmo tempo também está tendo a seletiva da fase urbana. “Hoje, quarta-feira, a seletiva da Zona Urbana acontecerá às 18hrs, no Cordélia Lima, com a participação de todos os candidatos que se inscreveram, totalizando 17 rapazes e 28 moças”, finalizou o secretário.