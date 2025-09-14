Cultura
Festival de Praia movimenta Brasileia e valoriza os empreendedores locais, celebra empresária
Cultura
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia do Adolfo — reuniu milhares de pessoas entre moradores locais, turistas e empreendedores, movimentando a economia da região do Alto Acre e a fronteira com a Bolívia e o Peru.
Além das atrações musicais e culturais, o evento contou com torneios esportivos, como vôlei e Beach Tennis, além da escolha do Garoto e Garota Verão, títulos conquistados por Rodrigo Oliveira e Khrisna Kauana que foram premiados com. R$ 1000 reais cada.
Outra novidade que animou o público foi a descida no tobogã, atração que se tornou destaque do festival.
O palco principal teve mais de cinco atrações musicais entre bandas e DJs se revezaram, garantindo ritmo e energia ao público durante toda a programação.
Para a vendedora Antônia Lima, que participa da praça de alimentação, a iniciativa representa oportunidades reais de renda e de economia para sua família. “Esse evento é muito importante para nós que trabalhamos com alimentação. É uma chance de aumentar as vendas e mostrar o que a gente produz. Faz diferença para mim na minha própria casa e acredito para outros pequenos negócios também ”, destacou.
A empresária Audilene Barros, que levou peças de moda praia, também reforçou o impacto do festival na economia local. “O resgate desse evento movimenta a cidade e valoriza os empreendedores. Além de proporcionar lazer, fortalece os comércios e dá visibilidade para quem está começando ou já atua no mercado como eu é uma oportunidade para todos aqui do nosso município ”, afirmou.
O peruano e engenheiro Gerbert Montalvo, que veio de Cusco para conhecer e fazer negócios na região de fronteira em Brasileia, ressaltou a organização e a diversidade cultural presentes no festival. “É um evento muito bem organizado, com uma gastronomia variada e boas atrações musicais e culturais que atrai muita gente e nos chamou atenção. Isso mostra a força da fronteira, turismo e o quanto pode crescer ainda mais como espaço de integração e negócios entre os três países irmão Bolívia, Peru e Brasil ”, disse.
A Prefeitura de Brasileia, em parceria com o Governo do Estado, resgatou a tradição do Festival de Praia após 20 anos sem edição. A programação segue neste domingo reunindo esportes, cultura, gastronomia e lazer, com DJ Thiago Rodrigues, Torneio de Futevôlei, Motocross, Trio Arrocha, Samba do Carlão, ,Arthur dos Teclados, DJ Herbe Renan, Jhow de Abreu e Banda encerrando a festa.
Cultura
Sebrae fortalece empreendedorismo no Festival do Coco no município de Mâncio Lima
Evento acontece de 12 e 14 de setembro com participação de mais de 100 expositores – Foto: Assessoria/ Sebrae
O município de Mâncio Lima recebe, entre os dias 12 e 14 de setembro, a 5ª edição do Festival do Coco, realizado no Complexo Esportivo Totão. O evento celebra a principal cadeia produtiva do município. A iniciativa conta com a correalização do Sebrae, reforçando o compromisso da instituição com o desenvolvimento do empreendedorismo e o apoio aos pequenos negócios.
Durante os três dias de programação, o público poderá acompanhar apresentações culturais, exposição e comercialização de produtos regionais, comidas típicas, bebidas, artesanato e derivados do coco. A estrutura do festival reúne mais de 100 expositores, entre empreendedores locais de diferentes setores, com cerca de 30 tendas, 150 bancas, trailers e áreas de alimentação e lazer.
Durante o evento, o Sebrae oferecerá atendimentos, orientações empresariais e jogos interativos, incentivando a formalização, a inovação e a melhoria da gestão dos pequenos negócios.
Para Laiz Mappes, Gerente do Escritório Regional do Juruá, Tarauacá/Envira, o festival é um espaço estratégico para conectar tradição, economia e empreendedorismo: “O Sebrae tem a missão de apoiar os pequenos negócios e fortalecer as cadeias produtivas que são fundamentais para o desenvolvimento regional. O Festival do Coco é uma oportunidade para valorizar os produtores locais, incentivar a inovação e gerar renda para centenas de famílias do Juruá”, declarou a gestora.
O Festival do Coco é uma realização da Prefeitura de Mâncio Lima, Governo do Estado do Acre, Sebrae e Associação Comercial de Mâncio Lima (ACEML).
Festival de Praia movimenta Brasileia e valoriza os empreendedores locais, celebra empresária
Presidente da Aleac, Nicolau Júnior, participa da abertura do 5º Festival do Coco em Mâncio Lima
Soluções tecnológicas: Sebraetec auxilia pequenos negócios a se manterem competitivos no mercado
Sebrae fortalece empreendedorismo no Festival do Coco no município de Mâncio Lima
Festival Afro Integrado abre inscrições para afroempreendedoras na 3ª edição
POLÍTICA
Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações
Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco
Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias...
Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades
Auditores analisam infraestrutura, merenda, transporte e material pedagógico em quatro unidades de ensino; relatório final será apresentado à prefeitura com...
POLÍCIA
Instituto Chico Mendes (ICMBio) amplia operações e reduz em 98% o garimpo na Terra Yanomami
Governo intensifica ações contra garimpo e fortalece proteção na Terra Yanomami O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio),...
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
EDUCAÇÃO
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Seleção de futebol de Cruzeiro do Sul fará amistoso com Seleção Indígena do Povo Yawanawá de Tarauacá
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento Municipal de Esportes vai realizar no sábado, 13, no estádio...
Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases
Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a...
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Deputada Maria Antônia fortalece esporte na comunidade São Jerônimo, em Rodrigues Alves, e reúne 57 equipes com prêmios para atletas e população
-
Política Destaque6 dias atrás
Gladson autoriza Controladoria a torrar quase R$ 400 mil em aluguel de apenas dois veículos — dinheiro que compraria quase dois carros zero
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Prefeitura de Cruzeiro do Sul e IDA promovem oficina socioambiental de artes para crianças no Rio Croa
-
Tudo sobre Política5 dias atrás
Alan Rick recebe homenagem no Senado pelo Dia do Administrador e destaca papel transformador da profissão