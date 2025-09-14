Festival de Praia movimenta Brasileia e valoriza os empreendedores locais, celebra empresária

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia do Adolfo — reuniu milhares de pessoas entre moradores locais, turistas e empreendedores, movimentando a economia da região do Alto Acre e a fronteira com a Bolívia e o Peru.

Além das atrações musicais e culturais, o evento contou com torneios esportivos, como vôlei e Beach Tennis, além da escolha do Garoto e Garota Verão, títulos conquistados por Rodrigo Oliveira e Khrisna Kauana que foram premiados com. R$ 1000 reais cada.

Outra novidade que animou o público foi a descida no tobogã, atração que se tornou destaque do festival.

O palco principal teve mais de cinco atrações musicais entre bandas e DJs se revezaram, garantindo ritmo e energia ao público durante toda a programação.

Para a vendedora Antônia Lima, que participa da praça de alimentação, a iniciativa representa oportunidades reais de renda e de economia para sua família. “Esse evento é muito importante para nós que trabalhamos com alimentação. É uma chance de aumentar as vendas e mostrar o que a gente produz. Faz diferença para mim na minha própria casa e acredito para outros pequenos negócios também ”, destacou.

A empresária Audilene Barros, que levou peças de moda praia, também reforçou o impacto do festival na economia local. “O resgate desse evento movimenta a cidade e valoriza os empreendedores. Além de proporcionar lazer, fortalece os comércios e dá visibilidade para quem está começando ou já atua no mercado como eu é uma oportunidade para todos aqui do nosso município ”, afirmou.

O peruano e engenheiro Gerbert Montalvo, que veio de Cusco para conhecer e fazer negócios na região de fronteira em Brasileia, ressaltou a organização e a diversidade cultural presentes no festival. “É um evento muito bem organizado, com uma gastronomia variada e boas atrações musicais e culturais que atrai muita gente e nos chamou atenção. Isso mostra a força da fronteira, turismo e o quanto pode crescer ainda mais como espaço de integração e negócios entre os três países irmão Bolívia, Peru e Brasil ”, disse.

A Prefeitura de Brasileia, em parceria com o Governo do Estado, resgatou a tradição do Festival de Praia após 20 anos sem edição. A programação segue neste domingo reunindo esportes, cultura, gastronomia e lazer, com DJ Thiago Rodrigues, Torneio de Futevôlei, Motocross, Trio Arrocha, Samba do Carlão, ,Arthur dos Teclados, DJ Herbe Renan, Jhow de Abreu e Banda encerrando a festa.