Festival da Farinha terá segurança reforçada com câmeras 40 policiais e 70 seguranças privados
(Assessoria) – A segurança durante as quatro noites do Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul está garantida com a presença de 40 policiais militares, 70 seguranças privados, apoio do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- Samu e monitoramento por câmeras. Mais de 150 profissionais estarão envolvidos diretamente no trabalho de proteção ao público. O prefeito Zequinha Lima vistoriou na manhã desta quarta-feira, 27, a estrutura montada no Complexo Esportivo acompanhado do comandante da Polícia Militar ,Major Abraão,de representantes das empresas de segurança contratadas, dos Bombeiros e das equipes da Prefeitura.
O comandante afirma que a PM tem planejamento operacional para garantir a tranquilidade da população durante o evento. “A Polícia Militar realiza um planejamento para garantir a segurança da população do Cruzeiro do Sul, do Vale do Juruá e do Acre como um todo. Estaremos presentes com 40 policiais militares, também vamos atuar no policiamento de trânsito no entorno do evento e também no policiamento interno, com um trabalho preventivo para proteger todos os participantes”, explicou. O comandante destacou ainda que, mesmo com o reforço no festival, o restante do efetivo da PM seguirá em atuação em outros pontos da cidade, garantindo a segurança em todas as áreas.
Além do efetivo da polícia, a Prefeitura contratou 70 agentes de segurança privada por noite, que estarão distribuídos no espaço de shows, praça de alimentação e estacionamentos. Outro reforço importante será o monitoramento eletrônico. “As câmeras instaladas no Complexo Esportivo estarão integradas ao Centro de Comando e Controle, permitindo identificar qualquer atitude suspeita e garantindo ainda mais tranquilidade”, acrescentou o comandante.
O prefeito Zequinha Lima ressaltou que a mudança do festival para o Complexo Esportivo contribui para ampliar a segurança e melhorar a circulação do público. “Estamos no quinto ano da nossa gestão e pelo quinto ano consecutivo realizamos o Festival da Farinha, agora em sua oitava edição. O evento acontece em um espaço amplo e seguro, que facilita tanto a circulação do público quanto o trabalho das forças de segurança. Teremos o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu, segurança privada e câmeras de monitoramento. É um esforço conjunto para que a população prestigie com tranquilidade”, afirmou Zequinha.
O gestor destacou ainda o caráter cultural e econômico do festival. “Teremos 170 microempreendedores expondo seus produtos e 60 agricultores trabalhando nas casas de farinha, produzindo beiju, beléu e tapioca. Além disso, o público poderá prestigiar grandes atrações, com destaque para a noite gospel nesta quarta-feira e dois shows nacionais na quinta e no sábado. É um espaço preparado para receber as famílias com segurança, conforto e muita cultura”, concluiu.
Prefeito Jerry anuncia Banda Som & Louvor como atração nacional da Semana Evangélica em Assis Brasil
A Prefeitura de Assis Brasil, em parceria com a Associação de Pastores, anuncia com alegria a confirmação de uma das maiores atrações da música gospel nacional para a Semana Evangélica 2025.
A renomada Banda Som & Louvor estará presente na IV Marcha para Jesus, que será realizada no dia 7 de setembro, com concentração a partir das 17h, saindo do Bairro Bela Vista, e grande show de louvor e adoração às 18h, na Praça Central – Sd. Marinho.
O prefeito Jerry Correia ressaltou a relevância do evento para a cidade:
“A Semana Evangélica é um marco para Assis Brasil, pois além de fortalecer a fé, promove união, esperança e valores cristãos. Trazer a Banda Som & Louvor para este momento é um grande presente para nossa comunidade, que terá uma noite inesquecível de louvor e adoração”.
A Marcha para Jesus já é tradição em Assis Brasil, reunindo igrejas locais, famílias e visitantes do Peru e da Bolívia, consolidando-se como um dos maiores eventos de fé da região.
A Prefeitura convida toda a população para participar desta grande celebração que promete marcar a história da cidade.
POLÍTICA
De Angelim a Perpétua e novas lideranças, a Federação Brasil da Esperança pode montar uma chapa federal competitiva com Jorge Viana ao Senado
PT aposta no ex-governador e atual presidente da APEX como prioridade ao Senado, mas depende de sua articulação para fortalecer...
Escândalo dos ônibus: prefeitura de rio branco e rbtrans escondem informações de um sistema que já consumiu mais de r$ 200 milhões
Kamai informou que encaminhará os documentos ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, reforçando que a luta não é...
Vereador André Kamai denuncia clima de medo, coação e assédio moral na gestão Bocalom e cobra CPI na Câmara de Rio Branco
Kamai reforçou que o debate precisa ser tratado com seriedade, sem manobras políticas – Foto: Paulo Murilo Durante sessão na...
POLÍCIA
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
EDUCAÇÃO
Professores da rede municipal participam de formação sobre elaboração de itens em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta terça-feira uma formação...
Teólogo frei Clodovis Maria Boff lança livro no Acre e clama por uma teologia não ideológica
O teólogo frei Clodovis Maria Boff lançou na manhã deste domingo, 24, seu mais novo livro “Por uma teologia com...
Prefeitura de Rodrigues Alves garante merenda escolar para alunos da rede municipal
Entrega realizada pela Secretaria de Educação assegura alimentação de qualidade e reforça bem-estar dos estudantes durante o período letivo A...
CONCURSO
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
ESPORTE
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....
