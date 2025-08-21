Festival da Farinha: Prefeitura de Cruzeiro do Sul interditará Complexo Esportivo do Aeroporto Velho para preparar o evento

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai interditar o Complexo Esportivo nesta sexta-feira, 22 e as práticas esportivas do local ficarão suspensas até o dia 1• de setembro. O objetivo é montar a estrutura para a realização da 8ª edição do Festival da Farinha 2025, que acontecerá entre os dias 27 à 30 de agosto no espaço.

As práticas esportivas coletivas e individuais incluindo caminhadas, voleibol, futebol e academia não poderão ser feitas no local para evitar acidentes, já que há muitas equipes e máquinas trabalhando no espaço. Os comércios instalados no local seguirão funcionando normalmente.

O Secretário Municipal da Casa Civil de Cruzeiro do Sul, Ney Williams, enfatiza a importância da interdição do espaço para que seja montada toda a estrutura necessária do festival levando em consideração a integridade física dos desportistas que utilizam o espaço. “Nós vamos fechar a pista onde as pessoas fazem a caminhada, parar as atividades como o voleibol. Pedimos encarecidamente a compreensão da população para esse momento porque nós precisamos dar conta de uma estrutura grande e confiável, uma estrutura em que as pessoas possam ter acessibilidade e segurança para o Festival da Farinha. Lembrando que o comércio permanece funcionando normalmente.”

O Festival da Farinha será realizado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul no complexo Esportivo do Bairro do Aeroporto Velho entre os dias 27 à 30 de agosto e terá como atrações nacionais a cantora Marília Tavares no dia 28 e Evoney Fernandes, no dia 30, encerramento o evento.