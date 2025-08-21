Cultura
Festival da Farinha: Prefeitura de Cruzeiro do Sul interditará Complexo Esportivo do Aeroporto Velho para preparar o evento
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai interditar o Complexo Esportivo nesta sexta-feira, 22 e as práticas esportivas do local ficarão suspensas até o dia 1• de setembro. O objetivo é montar a estrutura para a realização da 8ª edição do Festival da Farinha 2025, que acontecerá entre os dias 27 à 30 de agosto no espaço.
As práticas esportivas coletivas e individuais incluindo caminhadas, voleibol, futebol e academia não poderão ser feitas no local para evitar acidentes, já que há muitas equipes e máquinas trabalhando no espaço. Os comércios instalados no local seguirão funcionando normalmente.
O Secretário Municipal da Casa Civil de Cruzeiro do Sul, Ney Williams, enfatiza a importância da interdição do espaço para que seja montada toda a estrutura necessária do festival levando em consideração a integridade física dos desportistas que utilizam o espaço. “Nós vamos fechar a pista onde as pessoas fazem a caminhada, parar as atividades como o voleibol. Pedimos encarecidamente a compreensão da população para esse momento porque nós precisamos dar conta de uma estrutura grande e confiável, uma estrutura em que as pessoas possam ter acessibilidade e segurança para o Festival da Farinha. Lembrando que o comércio permanece funcionando normalmente.”
O Festival da Farinha será realizado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul no complexo Esportivo do Bairro do Aeroporto Velho entre os dias 27 à 30 de agosto e terá como atrações nacionais a cantora Marília Tavares no dia 28 e Evoney Fernandes, no dia 30, encerramento o evento.
Acreanos representarão a Região Norte no IX Torneio dos Slams, campeonato nacional de poesia falada
Três artistas da Central de Slam (Acre) foram selecionados para representar a Região Norte no IX Torneio dos Slams, campeonato nacional de poesia falada em equipes, que acontece nos dias 30 e 31 de agosto de 2025, no Instituto Moreira Salles (IMS), na Avenida Paulista, em São Paulo.
Os poetas Natidepoesia, Medusa e MB formarão o time acreano que vai disputar o título contra coletivos de todo o Brasil, em uma das competições mais importantes da cena de Spoken Word no país.
O torneio integra a programação do Encontro Estéticas das Periferias 2025, iniciativa realizada pela Ação Educativa com curadoria de Emerson Alcalde, do tradicional Slam da Guilhermina. Diferente de outros eventos, o campeonato não pretende reunir toda a cena brasileira, mas sim oferecer um panorama da produção poética periférica em diferentes territórios.
Pela primeira vez, a curadoria contemplou grupos de todas as cinco regiões do país, além de coletivos do interior de São Paulo.
As equipes se enfrentarão em fases eliminatórias no sábado, dia 30 de agosto, às 14h (Chave A) e 16h (Chave B). A grande final, com seis comunidades, será realizada no domingo, dia 31 de agosto, a partir das 14h.
O torneio promete ser um marco para a valorização da poesia falada e da arte periférica, destacando vozes que traduzem as experiências, resistências e potências culturais dos territórios brasileiros.
Mais informações: (68) 99251-6180.
Acre no mapa da poesia!
Três vozes potentes da Central de Slam (AC) — Natidepoesia, Medusa e MB — vão representar a Região Norte no IX Torneio dos Slams, o maior campeonato de poesia falada em equipes do Brasil!
Dias 30 e 31 de agosto
IMS – Av. Paulista, SP
Eles vão disputar com slams de todo o país e mostrar a força da poesia periférica acreana no palco nacional.
