Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Cultura

Festival da Farinha: Prefeitura de Cruzeiro do Sul interditará Complexo Esportivo do Aeroporto Velho para preparar o evento

Publicados

21 de agosto de 2025

Cultura

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai interditar o Complexo Esportivo nesta sexta-feira, 22 e as práticas esportivas do local ficarão suspensas até o dia 1• de setembro. O objetivo é montar a estrutura para a realização da 8ª edição do Festival da Farinha 2025, que acontecerá entre os dias 27 à 30 de agosto no espaço.

As práticas esportivas coletivas e individuais incluindo caminhadas, voleibol, futebol e academia não poderão ser feitas no local para evitar acidentes, já que há muitas equipes e máquinas trabalhando no espaço. Os comércios instalados no local seguirão funcionando normalmente.

O Secretário Municipal da Casa Civil de Cruzeiro do Sul, Ney Williams, enfatiza a importância da interdição do espaço para que seja montada toda a estrutura necessária do festival levando em consideração a integridade física dos desportistas que utilizam o espaço. “Nós vamos fechar a pista onde as pessoas fazem a caminhada, parar as atividades como o voleibol. Pedimos encarecidamente a compreensão da população para esse momento porque nós precisamos dar conta de uma estrutura grande e confiável, uma estrutura em que as pessoas possam ter acessibilidade e segurança para o Festival da Farinha. Lembrando que o comércio permanece funcionando normalmente.”

Leia Também:  BNDES deve injetar até R$ 300 milhões em empresas do Acre

O Festival da Farinha será realizado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul no complexo Esportivo do Bairro do Aeroporto Velho entre os dias 27 à 30 de agosto e terá como atrações nacionais a cantora Marília Tavares no dia 28 e Evoney Fernandes, no dia 30, encerramento o evento.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Cultura

Acreanos representarão a Região Norte no IX Torneio dos Slams, campeonato nacional de poesia falada

Publicados

3 dias atrás

em

18 de agosto de 2025

Por

Três artistas da Central de Slam (Acre) foram selecionados para representar a Região Norte no IX Torneio dos Slams, campeonato nacional de poesia falada em equipes, que acontece nos dias 30 e 31 de agosto de 2025, no Instituto Moreira Salles (IMS), na Avenida Paulista, em São Paulo.

Os poetas Natidepoesia, Medusa e MB formarão o time acreano que vai disputar o título contra coletivos de todo o Brasil, em uma das competições mais importantes da cena de Spoken Word no país.

O torneio integra a programação do Encontro Estéticas das Periferias 2025, iniciativa realizada pela Ação Educativa com curadoria de Emerson Alcalde, do tradicional Slam da Guilhermina. Diferente de outros eventos, o campeonato não pretende reunir toda a cena brasileira, mas sim oferecer um panorama da produção poética periférica em diferentes territórios.

Pela primeira vez, a curadoria contemplou grupos de todas as cinco regiões do país, além de coletivos do interior de São Paulo.

As equipes se enfrentarão em fases eliminatórias no sábado, dia 30 de agosto, às 14h (Chave A) e 16h (Chave B). A grande final, com seis comunidades, será realizada no domingo, dia 31 de agosto, a partir das 14h.

Leia Também:  Com apoio da prefeitura de Epitaciolândia, XI Circuito Country está marcado para acontecer de 1 à 4 de agosto

O torneio promete ser um marco para a valorização da poesia falada e da arte periférica, destacando vozes que traduzem as experiências, resistências e potências culturais dos territórios brasileiros.

Mais informações: (68) 99251-6180.

Acre no mapa da poesia!

Três vozes potentes da Central de Slam (AC) — Natidepoesia, Medusa e MB — vão representar a Região Norte no IX Torneio dos Slams, o maior campeonato de poesia falada em equipes do Brasil!

Dias 30 e 31 de agosto

IMS – Av. Paulista, SP

Eles vão disputar com slams de todo o país e mostrar a força da poesia periférica acreana no palco nacional.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política1 dia atrás

Prefeito Bocalom usa verba pública para custear quatro servidores do Gabinete Militar em sua segurança durante viagem ao Festival do Açaí

Quatro servidores do Gabinete Militar receberam diárias para acompanhar o prefeito durante o Festival do Açaí; gastos levantam questionamentos sobre...
Política1 dia atrás

Moradores do ramal do Pica-Pau fecham a principal via da 4ª ponte, em Rio Branco, após abandono da gestão do prefeito Bocalom

Protesto fecha a 4ª ponte em Rio Branco após descaso da gestão municipal. Moradores do ramal do Pica-Pau, em Rio...
Política1 dia atrás

Gladson Cameli pode ter levado a namorada Karol Queiroz e a filha em voo de jatinho pago com dinheiro público para evento partidário em Brasília

A recente publicação de Karol Queiroz, namorada do governador Gladson Cameli (PP), em seu perfil no Instagram, reacendeu o debate...

POLÍCIA

Polícia3 dias atrás

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
Polícia2 semanas atrás

PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco

A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia1 mês atrás

Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia

Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...

EDUCAÇÃO

Educação5 horas atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves garante merenda escolar para alunos da rede municipal

Entrega realizada pela Secretaria de Educação assegura alimentação de qualidade e reforça bem-estar dos estudantes durante o período letivo A...
Educação10 horas atrás

Alunos de Medicina participam de ação social em Cruzeiro do Sul com atendimentos gratuitos à população

Iniciativa promovida pela Comunidade Batista Vida contará com a presença da Afya Cruzeiro do Sul no dia 23 de agosto,...
Educação3 dias atrás

Professores da rede municipal participam de capacitação para o 2° semestre letivo em Brasileia

Nosso compromisso é garantir que cada criança de Brasiléia tenha acesso a uma educação de qualidade”, diz secretária, Raiza Dias...

CONCURSO

Concurso1 semana atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Concurso2 semanas atrás

Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica

Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Concurso1 mês atrás

Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...

ESPORTE

Esporte3 dias atrás

Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia

Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Esporte3 dias atrás

Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo

Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Esporte3 dias atrás

Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025

A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS