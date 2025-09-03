Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul movimentou quase R$ 3 milhões e teve recorde de público

(Assessoria) – A 8ª edição do Festival da Farinha, realizada entre os dias 27 e 30 de agosto no Complexo Esportivo pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul,teve um recorde de público de mais de 70 mil pessoas e destacou-se pela expressiva movimentação econômica, alcançando cerca de R$ 3 milhões.

Os números exatos de R$ 2.702.221,80, incluindo os empreendedores e agricultores, foram anunciados pelo prefeito Zequinha Lima durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 3. Ele avaliou de forma positiva a 8ª edição do Festival da Farinha, destacando que o evento alcançou números históricos tanto em participação de público quanto em vendas dos produtores rurais. Segundo ele, a festa cumpriu seu papel de valorizar a cultura local e movimentar a economia de Cruzeiro do Sul e de toda a região.

“Os números nos surpreenderam e esse foi o maior Festival da Farinha que nós já realizamos em Cruzeiro do Sul. Em número de público, em contabilidade, em participação das pessoas. Só aquele povo da farinha, da agricultura, nunca vendeu tanto na vida deles como venderam no Festival da Farinha. Para nós isso é motivo de orgulho, porque o investimento que fizemos teve retorno direto para o cidadão”, destacou o prefeito.

O gestor também ressaltou que o espaço escolhido agradou a população e que a proposta é manter a festa no mesmo local no próximo ano, já com a perspectiva de ser ainda maior.

“O festival vai continuar no mesmo local, porque foi aprovado como um espaço familiar, aconchegante, bem organizado. No ano que vem, se Deus quiser, vamos trabalhar para fazer um festival ainda maior”, disse.

Outro ponto destacado por Zequinha Lima foi o papel das parcerias para viabilizar a estrutura do evento.

“O Estado com nosso Governo do Estado foi parceiro, o Sebrae também, a Associação Comercial, todos contribuíram. Foi um investimento alto. Nas últimas duas semanas nos dedicamos a arrumar o complexo esportivo, mudar a cara do espaço, incluir acessos, escadas, pintura e reformas. Tudo isso para receber bem a população”, completou.

O prefeito lembrou que a festa não gera impacto apenas dentro do espaço do festival, mas em toda a cidade, fortalecendo setores como hotelaria, alimentação, transporte e comércio em geral.

“Toda região ganha com essa movimentação. Vieram pessoas de fora prestigiar e isso aquece a economia.Todo mundo ganha com a movimentação que temos no Festival da Farinha”, destacou..

Números da farinha em Cruzeiro do Sul

Em Cruzeiro do Sul, são produzidos anualmente 500 mil sacos de farinha, totalizando 25 mil toneladas. Essa produção movimenta cerca de R$ 75 milhões por ano no município. Zequinha Lima destacou ainda a relevância cultural e econômica da mandioca para Cruzeiro do Sul, lembrando que o município é reconhecido nacionalmente como a capital da farinha.

“Culturalmente também é importante porque a farinha de mandioca é o principal produto da nossa economia. E precisamos fazer jus a isso valorizando a mandioca e seus derivados, ampliando mercados e fortalecendo nossa identidade”, finalizou o gestor.

O festival contou com uma programação diversificada, com atrações nacionais como os cantores Marília Tavares, Lairton dos Teclados e Evoney Fernandes. Além das apresentações musicais, o evento proporcionou uma série de competições e a participação de mais de 170 empreendedores, que ofereceram produtos que variavam de comidas típicas a veículos. Mais de 60 agricultores também marcaram presença, demonstrando o processo de produção da farinha ao vivo e vendendo os itens produzidos.

Dados do Festival da Farinha 2025 – Cruzeiro do Sul (8ª edição)

Data: 27 a 30 de agosto

Local: Complexo Esportivo (27 mil m²)

Público: Mais de 70 mil pessoas (recorde)

Empreendedores: R$ 2.562.929,80

Agricultura/derivados da mandioca: R$ 139.292,00

Somando: R$ 2.702.221,80 (Quase 3 milhões em vendas)

Participação:

170 empreendedores (alimentação, roupas, bebidas, plantas, artesanato, veículos)

Mais de 60 agricultores (produção de farinha ao vivo e comercialização)

Mais de 100 artistas em 2 palcos

Atrações musicais nacionais:

Marília Tavares

Lairton dos Teclados

Evoney Fernandes

Infraestrutura:

1.000 vagas de estacionamento (4 áreas)

40 policiais militares

70 seguranças particulares

O Festival da Farinha se firma como importante evento para a economia de Cruzeiro do Sul. No Complexo Esportivo foram vendidos de tapiocas à veículos nas 4 noites do evento.

Espaço de Expositores: Indústria, Comércio e Serviços vendeu R$ 1.684.273,00, incluindo carros e motocicletas.

Setor de bebidas R$ 353.972,00

Restaurantes R$ 141.720,00

Quiosques fixos R$ 131.845,80,

Espetinhos R$78.260,00.

Feira de Doces e Salgados; R$ 55.054,00

Trailers R$ 49.650,00

Estacionamento Criativo R$ 48.589,00

Barraca das Plantas (Floricultura)

R$ 10.970,00

Estande de Artesanato e Feira Criativa R$ 8.596,00.

Informações detalhadas do segmento de indústria, comércio e serviços:

Valor total de venda de motos no período R$ 700.000,00

Valor total de venda de carros R$ 800.000,00

Valor total de vendas de comércio/serviços R$ 3.000,00

Valor total de venda da indústria R$ 184.273,00

Totalizando R$ 2.562.929,80

Espaço dos agricultores: Os negócios também foram rentáveis. Havia 60 produtores na comercialização direta no Setor de Agricultura Familiar:

As vendas dos derivados da mandioca resultaram em R$ 48.082,00

Produtos regionais em R$ 51.210,00

Farinha de mandioca somaram R$ 40.000,00

Total geral do Festival da Farinha R$ 2.702.221,80