Festival Afro Integrado acontece neste sábado (27) com programação especial e espaço kids

O Festival Afro Integrado chega à sua 3ª edição neste sábado (27) com uma programação que reúne música, arte, debates e oficinas em um dia inteiro de celebração da cultura afro-brasileira. A grande novidade deste ano é o espaço kids, voltado para crianças a partir de seis anos, com acompanhamento de monitores da Turma da Pipoca. A proposta é garantir diversão para os pequenos e mais tranquilidade para pais e mães que quiserem curtir o festival.

As atividades começam pela manhã com os workshops de Dança Afro e Trança Nagô, que tiveram todas as vagas preenchidas ainda na fase de inscrições. À tarde, o ciclo de conversas Afrointegradas abre espaço para reflexões sobre arte, ancestralidade, racismo ambiental e comunidades tradicionais, além da apresentação do Afoxé Omo Àláde, da roda de capoeira da Associação Casa do Pescador e das intervenções do Central de Slam.

Toda a programação conta com acessibilidade em Libras, além de espaço reservado para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. À noite, o ponto alto do evento será o show de encerramento com a cantora Ellen Oléria, a artista promete emocionar o público com um repertório que mistura samba, maracatu, carimbó, soul e jazz.

Os ingressos para o show se esgotaram na plataforma, mas a organização separou 100 unidades que estarão disponíveis na portaria.

Programação – 3ª Edição do Festival Afro Integrado

Local: Usina de Arte João Donato – 27 de setembro de 2025

Atividades da Manhã

Workshop de Dança Afro com Thiago Matias | 09h – 11h

Workshop de Trança Nagô com Netty França | 08h – 12h

Ciclo de Conversas Afrointegradas (Tarde)

Painel 1 – Arte e Ancestralidade: Processos Criativos Afrocentrados | 16h30 – 17h20

Afoxé Omo Àláde | 17h20 – 17h50

Painel 2 – Racismo Ambiental e Comunidades Tradicionais | 18h – 18h40

Intervenções Itinerantes

Central de Slam | ao longo da tarde/noite

Transição Interativa

Roda de Capoeira – Associação Casa do Pescador | 18h40 – 19h10

Programação Cultural da Noite

Maracatu Pé Rachado | 19h20 – 20h

Show Afro Integrado | 20h – 21h

Ellen Oléria (show de encerramento) | 21h – 22h30

DJ Aldine | 22h30 – 00h

O Festival Afro Integrado é realizado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com financiamento do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), e do Governo do Acre, através da Fundação Elias Mansour (FEM).

A produção é da Pé Rachado Produções, com apoio de O Barulho do Acre, Alamoju, Centro Cultural Abassá Orun Ibo Iepondá, Usina de Arte João Donato e da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh).

Mais informações podem ser acompanhadas pelo perfil oficial no Instagram: @perachadoproducoes.