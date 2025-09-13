Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Cultura

Festival Afro Integrado abre inscrições para afroempreendedoras na 3ª edição

13 de setembro de 2025

Cultura

(Dry Alves) – A 3ª edição do Festival Afro Integrado está com inscrições abertas para afroempreendedoras interessadas em integrar a programação do evento. O período de inscrição vai de 12 a 17 de setembro, por meio do link Forms.gle.

Serão disponibilizadas dez vagas, sendo quatro destinadas ao setor de gêneros alimentícios e seis para produtos e prestação de serviços. O festival será realizado no dia 27 de setembro de 2025, na Usina de Arte João Donato, em Rio Branco (AC).

De acordo com a produtora cultural Nathânia Oliveira, a iniciativa busca dar visibilidade e fortalecer o empreendedorismo feminino negro na Amazônia.

“O Festival Afro Integrado abre espaço para afroempreendedoras porque acreditamos que fortalecer empresas que acreditam nas raízes afro-brasileiras é também enaltecer nossas comunidades. Essa ação valoriza saberes ancestrais, gera renda e dá visibilidade à potência da cultura negra na Amazônia”, destacou.

Além de proporcionar um espaço de comercialização e troca de experiências, o evento é uma celebração da força, ancestralidade e inovação afro-amazônica.

O projeto é realizado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com financiamento do Governo Federal e do Governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour. A produção é da Pé Rachado Produções, com apoio de O Barulho do Acre, Alamoju, do Centro Cultural Abassá Orun Ibo lepondá e da Usina de Arte João Donato.

