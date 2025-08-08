Evento cristão reforça a união das igrejas durante a IV Semana Evangélica em Epitaciolândia

O Prefeito Zequinha Lima reuniu nesta quinta-feira, 7, vários secretários no Complexo Esportivo, para alinhar os esforços e iniciar uma força tarefa para a realização do 8° Festival da Farinha que a prefeitura realizará no local entre os dias 27 à 30 de agosto. Ele vistoriou o espaço, que já está recebendo novas escadarias e verificou as necessidades para melhorar ainda mais o local que vai receber o público do Festival.

O gestor confirmou duas atrações nacionais para o evento.

“Teremos dois shows nacionais, uma atração já confirmada que é Marília Tavares e a outra será confirmada próxima semana. Vamos inovar e o complexo esportivo é nossa cara é esse ano vamos trazer o festival da farinha para cá. Reunimos nosso secretariado hoje aqui para garantir e preparar esse ambiente e realizarmos uma grande festa, fomentando a economia da cidade. Estamos melhorando o acesso com duas escadas e estamos em busca de ampliar o estacionamento. Vamos oferecer um grande festival com segurança para que as pessoas possam aproveitar nossa grande festa”, pontuou o prefeito.

O secretário de agricultura, Nildson Moura, disse que mais de 150 mil sacas de farinha são produzidas por ano em Cruzeiro do Sul. E que o Festival é uma excelente oportunidade para divulgar essa cadeia produtiva.

“O Festival da Farinha é o maior evento da Secretaria de Agricultura e da gestão. Nosso município produz mais de 150 mil sacas de farinha por ano e precisamos incentivar e preservar o selo geográfico do nosso principal produto econômico.”

Janaína Terças, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo disse que mais de 100 expositores e empreendedores atuarão no evento.

“Teremos mais de 100 expositores aqui durante o evento, será uma oportunidade de negócios para nossos empreendedores, estamos focados em realizar um grande festival da farinha”, concluiu ela.