Evento cristão reforça a união das igrejas durante a IV Semana Evangélica em Epitaciolândia
Com muita fé, louvor e devoção, teve início nesta quinta-feira, 7, a IV Semana Evangélica de Epitaciolândia, realizada no espaço de eventos do Bairro Aeroporto.
O evento é promovido pela Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Associação de Ministros e Pastores de Epitaciolândia e Brasiléia (AMPEB). A primeira noite contou com a grande final do III Festival de Música Gospel – Adora Epitaciolândia, apresentações de bandas locais e a pregação do Pastor Eliezer.
Estiveram presentes o prefeito Sérgio Lopes, a primeira-dama Alliny Saldanha, o presidente da Câmara Municipal Antônio Rosiclei, o vereador José Henrique, o presidente da AMPEB Pr. Mário Gilson, além de pastores de várias igrejas evangélicas da região.
Programação:
📅 08/08 – Sexta-feira
• 20h – Show Nacional com Isadora Pompeu
📅 09/08 – Sábado
• 20h – Ministração do Pastor Antônio Cirilo
• 23h – Encerramento
A expectativa é que o evento reúna milhares de fiéis, visitantes e turistas, movimentando a economia local e fortalecendo a vida espiritual do município.
E nesta sexta-feira, o público se prepara para o momento mais aguardado: a apresentação da cantora de renome nacional Isadora Pompeu, que promete uma noite de adoração e emoção.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia força tarefa para realização do Festival da Farinha
O Prefeito Zequinha Lima reuniu nesta quinta-feira, 7, vários secretários no Complexo Esportivo, para alinhar os esforços e iniciar uma força tarefa para a realização do 8° Festival da Farinha que a prefeitura realizará no local entre os dias 27 à 30 de agosto. Ele vistoriou o espaço, que já está recebendo novas escadarias e verificou as necessidades para melhorar ainda mais o local que vai receber o público do Festival.
O gestor confirmou duas atrações nacionais para o evento.
“Teremos dois shows nacionais, uma atração já confirmada que é Marília Tavares e a outra será confirmada próxima semana. Vamos inovar e o complexo esportivo é nossa cara é esse ano vamos trazer o festival da farinha para cá. Reunimos nosso secretariado hoje aqui para garantir e preparar esse ambiente e realizarmos uma grande festa, fomentando a economia da cidade. Estamos melhorando o acesso com duas escadas e estamos em busca de ampliar o estacionamento. Vamos oferecer um grande festival com segurança para que as pessoas possam aproveitar nossa grande festa”, pontuou o prefeito.
O secretário de agricultura, Nildson Moura, disse que mais de 150 mil sacas de farinha são produzidas por ano em Cruzeiro do Sul. E que o Festival é uma excelente oportunidade para divulgar essa cadeia produtiva.
“O Festival da Farinha é o maior evento da Secretaria de Agricultura e da gestão. Nosso município produz mais de 150 mil sacas de farinha por ano e precisamos incentivar e preservar o selo geográfico do nosso principal produto econômico.”
Janaína Terças, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo disse que mais de 100 expositores e empreendedores atuarão no evento.
“Teremos mais de 100 expositores aqui durante o evento, será uma oportunidade de negócios para nossos empreendedores, estamos focados em realizar um grande festival da farinha”, concluiu ela.
