Cultura
Epitaciolândia abre oficialmente a Semana da Pátria com desfile na comunidade Nari Bela Flor
Cultura
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou na manhã desta segunda-feira, 1º de setembro, a abertura oficial da Semana da Pátria em comemoração aos 203 anos da Independência do Brasil.
Neste ano, a programação trouxe uma inovação: o evento foi realizado na comunidade Nari Bela Flor, com o desfile das Escolas do Campo, que deram um brilho especial à solenidade.
O ato contou com a presença do prefeito Sérgio Lopes, do vice-prefeito Sérgio Mesquita, da secretária de Educação Eunice Maia Gondim, do presidente da Câmara Municipal Antônio Rosiclei, além dos vereadores Eliade Silva, Ary Mendes, José Henrique, Jezo e Cleomar Portela. Também participaram a diretora do Núcleo da SEE em Epitaciolândia, professora Edileuza, e demais secretários municipais.
Durante o discurso de abertura, o prefeito Sérgio Lopes declarou oficialmente iniciada a Semana da Pátria, ressaltando a importância da data para o fortalecimento da soberania e da democracia do país.
No desfile ao som Banda Marcial Wilson Barbosa, as Escolas do Campo encantaram o público ao apresentar danças culturais, trajes típicos e temáticas históricas, destacando heróis nacionais, como Dom Pedro I com o célebre brado
“Independência ou Morte!”, que marcou a emancipação do Brasil às margens do Ipiranga. As apresentações valorizaram a história, a cultura e os costumes do povo brasileiro, tornando a celebração ainda mais significativa, e para encerrar o desfiles foi a vez das secretarias municipais desfilarem.
A programação da Semana da Pátria segue com o grande desfile cívico na cidade, marcado para o dia 04 de setembro, às 19h, na Praça 28 de Abril.
Cultura
Entrega da premiação do Rei e Rainha e Termo para reconhecimento histórico e cultural no Festival da Farinha
(Assessoria) – A abertura da 8º edição do festival da farinha que ocorreu na quarta-feira, 27, no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho, foi um verdadeira sucesso, atraiu um grande público e destacou a importância cultural da farinha na região. Durante a noite inaugural, também foi feita a premiação do Rei e da Rainha e houve a assinatura de um Termo de Cooperação com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -Iphan, visando a oficialização do reconhecimento da farinha como patrimônio histórico e cultural.
O prefeito Zequinha Lima entregou os prêmios a Carla Cristina, rainha do festival, e Mário César, rei, além de Thiago Bernardo (príncipe) e Kevila Silva (princesa). O total da premiação alcançou R$ 35 mil, um incentivo significativo para os vencedores. Carla Cristina expressou sua satisfação: “Estou muito feliz, esse foi um sonho realizado. Representar o ouro da nossa cidade, que é a farinha, é uma honra.”
O Termo de Cooperação assinado pelo prefeito reforça o compromisso da gestão em valorizar a farinha, que já possui registro de Indicação Geográfica. “Estamos intensificando a valorização desse nosso produto, e com a assinatura desse termo, damos um passo importante para que a nossa farinha se torne um patrimônio histórico e cultural”, afirmou Zequinha Lima.
O festival também é um espaço para o empreendedorismo, reunindo mais de 170 expositores, que vão desde vendas de comidas típicas a automóveis, além de 60 agricultores que demonstram a tradição da farinha em tempo real. Edilandia Oliveira, que comercializa derivados da mandioca, como tapioca e beiju, compartilhou suas expectativas: “No ano passado, trabalhei e em apenas uma noite e vendi R$ 7 mil. Espero arrecadar este ano também uma boa renda, pois o festival sempre traz bons resultados.”
Entre os visitantes, Ísis Lavigne, de 18 anos, comentou sobre a experiência: “A primeira noite foi bem legal e diferente. O espaço ficou aconchegante, e vi um pouco dos shows e das comidas. Com certeza, pretendo voltar mais vezes.”
O Festival da Farinha continua nesta quinta-feira, 28, com a apresentação da cantora nacional Marília Tavares e um concurso para a maior e mais pesada mandioca, prometendo mais diversão e celebração para os participantes.
Mailza e Gonzaga participam de reunião com presidente do Peru para tratar de construção de ferrovia e rodovia
Deputada Maria Antônia e ex-prefeito Dêda Amorim realizam grande torneio esportivo em Bujari
Epitaciolândia abre oficialmente a Semana da Pátria com desfile na comunidade Nari Bela Flor
Zequinha Lima lança 4ª edição do projeto Abrindo Portas para o Primeiro Emprego em Cruzeiro do Sul
Vídeo mostra ônibus escolar atolado em ramal de Bujari e escancara descaso do prefeito Padeiro, que disse não faltar dinheiro, máquinas e pessoal
POLÍTICA
Vídeo mostra ônibus escolar atolado em ramal de Bujari e escancara descaso do prefeito Padeiro, que disse não faltar dinheiro, máquinas e pessoal
Situação no Ramal Linha Nova revolta moradores: bastou uma chuva de verão para interromper o tráfego; população teme isolamento total...
XXII Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra sobre o protagonismo da Amazônia na geração de renda
Semana Florestal da Ufac tem participação de Jorge Viana em palestra magna sobre bioeconomia – Foto: Reprodução/ Ip.gov Teve início...
Bocalom e Eracides vão torrar R$ 480 mil em aluguel de caminhonete quando poderiam comprar uma nova por menos da metade do valor
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, autorizou um contrato no valor de R$ 480 mil para o aluguel de...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
Brasiléia sedia III Encontro Estadual do Conselho de Alimentação Escolar do Acre (CAE/AC)
Foto: Gennoci Nascimento (Verônica Rodrigues) – O município de Brasiléia recebeu, nesta quinta-feira (28), o III Encontro Estadual do Conselho...
Professores da rede municipal participam de formação sobre elaboração de itens em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta terça-feira uma formação...
CONCURSO
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
ESPORTE
Prefeitura realiza grande final da Taça Cidade de Brasileia com quatro categorias e investimentos de mais de 60 mil reais
Foto: Ailton Júnior A Prefeitura de Brasileia realizou neste sábado (30), no Estádio José Guiomard dos Santos, a grande final...
Prefeitura de Assis Brasil realiza grande final do Futebol de Campo na comunidade Belo Monte
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esporte, realizou a grande final do Campeonato Rural de Futebol...
Senador Alan Rick acompanha avanço das obras de revitalização da Vila Olímpica no município de Cruzeiro do Sul
Investimento de R$ 500 mil garante modernização da estrutura e permitirá o retorno da Escolinha de Futebol – Fotos: Gustavo...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Tribunal de Contas fiscaliza Pronto-Socorro para avaliar condições de atendimento à população
-
Política6 dias atrás
Vereador André Kamai denuncia clima de medo, coação e assédio moral na gestão Bocalom e cobra CPI na Câmara de Rio Branco
-
Política Destaque6 dias atrás
Salários de marajá e seguranças vitalícios: acreanos vão bancar aposentadoria de luxo de Gladson Cameli e Mailza Assis após o fim dos mandatos
-
Política Destaque6 dias atrás
Gladson Cameli é o grande responsável pelo caos: Hospital de Brasileia enfrenta calor insuportável, infraestrutura precária e abandono total