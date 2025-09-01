Epitaciolândia abre oficialmente a Semana da Pátria com desfile na comunidade Nari Bela Flor

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou na manhã desta segunda-feira, 1º de setembro, a abertura oficial da Semana da Pátria em comemoração aos 203 anos da Independência do Brasil.

Neste ano, a programação trouxe uma inovação: o evento foi realizado na comunidade Nari Bela Flor, com o desfile das Escolas do Campo, que deram um brilho especial à solenidade.

O ato contou com a presença do prefeito Sérgio Lopes, do vice-prefeito Sérgio Mesquita, da secretária de Educação Eunice Maia Gondim, do presidente da Câmara Municipal Antônio Rosiclei, além dos vereadores Eliade Silva, Ary Mendes, José Henrique, Jezo e Cleomar Portela. Também participaram a diretora do Núcleo da SEE em Epitaciolândia, professora Edileuza, e demais secretários municipais.

Durante o discurso de abertura, o prefeito Sérgio Lopes declarou oficialmente iniciada a Semana da Pátria, ressaltando a importância da data para o fortalecimento da soberania e da democracia do país.

No desfile ao som Banda Marcial Wilson Barbosa, as Escolas do Campo encantaram o público ao apresentar danças culturais, trajes típicos e temáticas históricas, destacando heróis nacionais, como Dom Pedro I com o célebre brado

“Independência ou Morte!”, que marcou a emancipação do Brasil às margens do Ipiranga. As apresentações valorizaram a história, a cultura e os costumes do povo brasileiro, tornando a celebração ainda mais significativa, e para encerrar o desfiles foi a vez das secretarias municipais desfilarem.

A programação da Semana da Pátria segue com o grande desfile cívico na cidade, marcado para o dia 04 de setembro, às 19h, na Praça 28 de Abril.