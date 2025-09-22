Entrega de premiações e show com o cantor Allanzinho marcam encerramento do Festival do Milho em Porto Walter

A 10ª edição do Festival do Milho chegou ao fim em grande estilo na noite deste sábado (20), com a entrega das premiações das atividades realizadas durante o evento e o show do cantor Allanzinho, que reuniu um grande público na Concha Acústica da cidade.

A programação de encerramento contou com a premiação dos vencedores das competições culturais e esportivas, que movimentaram a comunidade ao longo de três dias de festa. Entre os destaques estiveram as atividades de corrida de bajola, corrida de pedestre, rei e rainha do milho e rainha country.

O momento mais aguardado da noite foi a apresentação do cantor Allanzinho, que animou o público com um repertório contagiante e marcou o encerramento da festa com muita música, dança e celebração, reunindo mais de 4,5 mil pessoas.

O prefeito César Andrade destacou a importância do festival para fortalecer a cultura e a economia local. “Mais uma vez nosso povo mostrou sua alegria e hospitalidade, recebendo visitantes de várias regiões. O Festival do Milho é uma festa do nosso povo, que valoriza nossa produção agrícola, gera renda e mantém viva nossa tradição”, afirmou.

Com recorde de público, o Festival do Milho 2025 entra para a história como uma das maiores edições já realizadas, consolidando Porto Walter como referência cultural no Vale do Juruá.