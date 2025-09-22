Cultura
Entrega de premiações e show com o cantor Allanzinho marcam encerramento do Festival do Milho em Porto Walter
A 10ª edição do Festival do Milho chegou ao fim em grande estilo na noite deste sábado (20), com a entrega das premiações das atividades realizadas durante o evento e o show do cantor Allanzinho, que reuniu um grande público na Concha Acústica da cidade.
A programação de encerramento contou com a premiação dos vencedores das competições culturais e esportivas, que movimentaram a comunidade ao longo de três dias de festa. Entre os destaques estiveram as atividades de corrida de bajola, corrida de pedestre, rei e rainha do milho e rainha country.
O momento mais aguardado da noite foi a apresentação do cantor Allanzinho, que animou o público com um repertório contagiante e marcou o encerramento da festa com muita música, dança e celebração, reunindo mais de 4,5 mil pessoas.
O prefeito César Andrade destacou a importância do festival para fortalecer a cultura e a economia local. “Mais uma vez nosso povo mostrou sua alegria e hospitalidade, recebendo visitantes de várias regiões. O Festival do Milho é uma festa do nosso povo, que valoriza nossa produção agrícola, gera renda e mantém viva nossa tradição”, afirmou.
Com recorde de público, o Festival do Milho 2025 entra para a história como uma das maiores edições já realizadas, consolidando Porto Walter como referência cultural no Vale do Juruá.
Expo Fronteira promete movimentar Assis Brasil com tecnologia, negócios e qualificação profissional
A Prefeitura de Assis Brasil, em parceria com a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado do Acre (Seict), está preparando uma programação especial que vai movimentar a cidade com oportunidades para empresários, trabalhadores, jovens e a comunidade em geral.
Entre as atividades, teremos rodadas de negócios com empresários, fortalecendo o setor produtivo local e incentivando novas parcerias comerciais. O Sistema Nacional de Empregos (Sine) também estará presente, oferecendo emissão de carteira de trabalho e dando entrada no seguro-desemprego para quem precisa.
Outro destaque será o Polo Digital, disponibilizando gratuitamente mais de 600 cursos técnicos em diversas áreas profissionais, uma oportunidade única para quem deseja se qualificar e ampliar suas chances no mercado de trabalho.
Para o público jovem, a inovação chega com a tenda de campeonatos de games, que além de muita diversão, contará com premiações para os participantes.
A programação inclui ainda uma feira de moveleiros e a mostra de produtos produzidos no Acre, valorizando os empreendedores e a criatividade local.
Com essa iniciativa, a Prefeitura de Assis Brasil reafirma seu compromisso em trazer desenvolvimento, inovação e geração de oportunidades para toda a população.
POLÍTICA
Disputa pelo Governo do Acre em 2026: Bocalom evita apoiar Mailza e insinua que pode ser candidato, apesar da recomendação de Gladson
A corrida pelo Governo do Acre em 2026 começa a ganhar contornos cada vez mais tensos dentro da própria base...
Na gestão do prefeito Padeiro, produtores rurais dizem que ‘não têm prefeito’ e expõem em vídeo o abandono do Ramal Linha Nova, em Bujari
Produtores rurais denunciam abandono do Ramal Linha Nova em Bujari – Foto: Reprodução Moradores e produtores rurais do Ramal Linha...
Projeto cheio de ilegalidades”: vereador André Kamai denuncia manobra do prefeito Bocalom para favorecer a empresa Ricco Transportes
O parlamentar anunciou, ainda, a possibilidade de judicializar o processo que estaria eivado de ilegalidades – Foto: Paulo Murilo/ Foto:...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas
O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até...
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O...
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
