Encontro das Mulheres Jaminawa fortalece cultura, renda e protagonismo feminino em oficina de artesanato, em Brasileia

Durante quatro dias de aprendizado e integração, as mulheres Jaminawa participaram de um encontro dedicado ao fortalecimento cultural e ao empoderamento social e econômico da comunidade indígena. A iniciativa se tornou um marco pela união entre tradição, formação e oportunidades para as artesãs.

Como atividade central, a 1ª Oficina de Artesanato com Miçangas e Sementes reuniu mulheres de diferentes aldeias para aprimorar técnicas tradicionais e discutir formas de geração de renda por meio do artesanato indígena. Além da formação prática, o evento também promoveu uma palestra sobre saúde da mulher, ampliando o cuidado integral com as participantes.

O projeto nasceu da iniciativa de Marilza Jaminawa, com o apoio do representante indígena Samir, reforçando o protagonismo comunitário e a mobilização interna para fortalecer práticas culturais próprias do povo Jaminawa.

A programação contou ainda com a presença e parceria da SEASDH, Ministério Público, FUNAI e Governo do Acre, que atuaram na promoção de políticas de inclusão e valorização dos povos indígenas. A Prefeitura de Brasiléia, por meio das Secretarias de Assistência Social e de Saúde, garantiu suporte técnico e institucional durante todas as etapas do encontro.

Ao final, o evento se consolidou como um importante impulso para a valorização da cultura Jaminawa e para a autonomia das mulheres indígenas, que seguem transformando tradição em conhecimento, rendimento e novas possibilidades de futuro.