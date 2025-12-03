Cultura
Encontro das Mulheres Jaminawa fortalece cultura, renda e protagonismo feminino em oficina de artesanato, em Brasileia
Durante quatro dias de aprendizado e integração, as mulheres Jaminawa participaram de um encontro dedicado ao fortalecimento cultural e ao empoderamento social e econômico da comunidade indígena. A iniciativa se tornou um marco pela união entre tradição, formação e oportunidades para as artesãs.
Como atividade central, a 1ª Oficina de Artesanato com Miçangas e Sementes reuniu mulheres de diferentes aldeias para aprimorar técnicas tradicionais e discutir formas de geração de renda por meio do artesanato indígena. Além da formação prática, o evento também promoveu uma palestra sobre saúde da mulher, ampliando o cuidado integral com as participantes.
O projeto nasceu da iniciativa de Marilza Jaminawa, com o apoio do representante indígena Samir, reforçando o protagonismo comunitário e a mobilização interna para fortalecer práticas culturais próprias do povo Jaminawa.
A programação contou ainda com a presença e parceria da SEASDH, Ministério Público, FUNAI e Governo do Acre, que atuaram na promoção de políticas de inclusão e valorização dos povos indígenas. A Prefeitura de Brasiléia, por meio das Secretarias de Assistência Social e de Saúde, garantiu suporte técnico e institucional durante todas as etapas do encontro.
Ao final, o evento se consolidou como um importante impulso para a valorização da cultura Jaminawa e para a autonomia das mulheres indígenas, que seguem transformando tradição em conhecimento, rendimento e novas possibilidades de futuro.
“Ao Redor do Sol”: Junina Pega-Pega anuncia tema que irá marcar seus 30 anos em 2026
Grupo lança enredo durante a JPP Folia 2.0 e inicia oficialmente a contagem para sua temporada comemorativa.
A Junina Pega-Pega anunciou, durante a JPP Folia 2.0, festa de encerramento da temporada 2025, realizada no sábado, 29, o tema que irá conduzir o grupo na temporada de 2026, ano em que completa 30 anos de história. A temática escolhida, “Ao Redor do Sol”, simboliza a energia, os ciclos e o brilho que marcaram quase três décadas de dedicação à cultura junina.
O momento do anúncio emocionou brincantes, ex-integrantes e admiradores presentes na festa, que celebraram a escolha como um marco para o início das comemorações. A proposta do tema reforça a identidade da Pega-Pega, sempre ligada à força da tradição, à criatividade e ao compromisso com espetáculos que encantam o público acreano.
Rumo ao seu ano mais simbólico, a Junina Pega-Pega promete uma temporada especial em 2026, iluminada pelo enredo “Ao Redor do Sol” e pela celebração das suas três décadas de trajetória, arte e resistência cultural.
O tema foi idealizado por Rebeka Andrews, historiadora, brincante e que há anos atua na produção das temáticas da junina. Com sua formação e seu vínculo afetivo com o grupo, Rebeka viu em Ao Redor do Sol a metáfora perfeita para traduzir essa trajetória. “A Pega-Pega sempre foi sobre força e resistência. Mesmo nos momentos mais difíceis, o grupo nunca deixou de amanhecer. Por isso, escolhi o sol como símbolo desse ciclo que se renova e ilumina nossos 30 anos de história”, pontua.
