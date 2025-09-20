Em Porto Walter, 2ª noite de festival é marcada pela escolha do Rei e Rainha e show com a banda Forró Boys

A segunda noite do Festival reuniu uma multidão na Concha Acústica e foi marcada por momentos de emoção, beleza e muita animação. O ponto alto da programação foi o concurso que elegeu Erasmo Rodrigues e Amanda Lima para o Rei e a Rainha do Festival, valorizando a cultura local e o talento da juventude.

A Prefeitura premiou do 1º ao 3º lugares com prêmios de R$1.500, iPhones e outras premiações tanto para o Rei quanto para a Rainha. A disputa foi acirrada e trouxe ainda mais brilho para a festa. Além disso, houve apresentação do Grupo Arte da Dança.

Em seguida, o público vibrou com o show nacional da banda Forró Boys, que colocou todo mundo para dançar ao som de grandes sucessos. O espetáculo musical transformou a noite em uma verdadeira festa, confirmando o evento como um dos maiores já realizados no município.

O Prefeito César Andrade destacou a importância do festival para a integração entre as pessoas. “É uma alegria ver nossa cidade cheia, com as famílias prestigiando esse evento que já faz parte da nossa história. O festival é feito para o nosso povo e para fortalecer nossa cultura”, disse.

A programação segue neste sábado com novas atrações culturais, shows musicais, prometendo manter o ritmo de festa até o encerramento.