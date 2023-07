Em parceria com o governo, prefeitura de Cruzeiro do Sul irá realizar o 2º Festival de Praia do Juruá

Assessoria – A gestão do prefeito Zequinha Lima tem se voltado para o resgate de grandes festivais que impulsionam a cultura cruzeirense, foi assim com o Festival da Quadrilha e agora está sendo com o Festival de Praia que deixou de existir a cerca de 30 anos e neste ano de 2023 em parceria com o Gabinete do Vereador Leandro Cândido estará realizando o 2º Festival de Praia do Juruá.

O evento acontecerá nos próximos dias 5 e 6 de agosto e contará com diversas atrações musicais e artísticas, grupos de danças e a escolha da Garota e Garoto Verão 2023 que receberão mais de 10 prêmios, incluindo premiação em dinheiro.

O gabinete do Vereador Leandro Cândido entrará com a parte de organização e a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, através de seu corpo de secretariado, estará com mais de 100 profissionais atuando na parte de infraestrutura para deixar todo espaço pronto para a festa popular.

O grande atrativo do festival será a escolha do Garoto e Garota Verão 2023 cuja inscrições iniciaram nesta terça-feira, 18 e terminam no dia 25, próxima terça-feira. Poderão se inscrever, moças e rapazes a partir de 16 anos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Rua Mato Grosso, n° 107, Bairro da Várzea, casa do vereador Leandro Cândido.

O vereador Leandro Cândido comentou sobre a sua expectativa para o festival e o apoio da Prefeitura da realização do mesmo.

“Nosso objetivo com esse Festival de Praia, é proporcionar entretenimento para as pessoas, gerar renda para os pequenos comerciantes e arrecadar um grande número de alimentos para doar para famílias pobres da cidade. Bem como, agradeço aqui nossos secretários e o Prefeito Zequinha Lima que estão dando todo o apoio para a realização do mesmo”, pontuou Leandro Cândido, organizador do Festival.

O Secretário Municipal de Casa Civil Ney Willians destacou a parceria com o Gabinete do Vereador Leandro Cândido e o retorno de grandes festivais.

“Nosso Prefeito Zequinha Lima tem nos dado a liberdade de resgatarmos nosso principais festivais que tinham ficado esquecido no tempo. Pelo segundo ano consecutivo juntamente com o gabinete do vereador Leandro Cândido estaremos realizando o Festival de Praia do Juruá, será uma linda festa que acontecerá nos dias 5 e 6 de agosto”, disse Ney Willians.