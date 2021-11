Em dezembro, Prefeitura de Assis Brasil vai realizar natal solidário, cruzada evangélica e festa de réveillon

O Secretário de Cidadania e Assistência Social, Daniel Herculano recebeu em seu gabinete a Miss e o Mister Beleza Negra 2021, eleitos no último sábado (20) durante desfile realizado em alusão ao dia da Consciência Negra. Na ocasião o gestor os parabenizou pela vitória e se colocou a disposição para apoiá-los em concursos da categoria a nível de Estado.

“Prazer receber esses jovens em meu gabinete, realmente são merecedores do título. Não pude estar presente no dia do desfile por conta de problemas de saúde, mas graças a Deus o evento foi um sucesso, seguimos trabalhando juntamente com o Prefeito Mazinho com o objetivo de proporcionar igualdade racial em nosso município”, disse.

A Miss Beleza Negra é a Jovem Bruna da Silva Sales, 17 anos, moradora do Bairro do Bosque, 1,72 de altura, sonha em ser modelo, e é estudante do ensino médio. “É um sonho que começa a se tornar realidade, desde criança meu objetivo é seguir a carreira de modelo e esse desfile foi a primeira oportunidade. Agradeço à Deus, aos organizadores e à todos que torceram por mim, creio que a partir de agora novas portas vão se abrir para mim”, afirmou a modelo.

Já o Mister Beleza Negra é o jovem Paulo Lopes da Silva, 22 anos, 1,71 de altura, morador do Bairro São Felipe, ele é microempreendedor e também sonha em ser modelo profissional. “Foi uma honra representar a classe Negra da nossa cidade, esse foi só o primeiro de muitos eventos que pretendo participar mostrando a força e o carisma da pessoa negra nas passarelas não só de Sena Madureira, como também em todo o Estado. Vencer o desfile foi a realização de um sonho, agradeço a Deus e aos amigos pelo apoio durante o evento”, disse o Jovem.

A Presidente do Conselho Municipal de Igualdade Racial, Maria Lira, Responsável pelo desfile, salientou que o evento foi marcante e vai ficar na história do município. “Nossa equipe trabalhou para que o concurso fosse realizado com lisura e dentro dos critérios estabelecidos, para que os vencedores fossem escolhidos de forma justa. O evento foi um sucesso e o resultado foi extremamente satisfatório. Parabéns aos vencedores, e mais uma vez quero agradecer ao Prefeito Mazinho, ao vice-prefeito Gilberto Lira e ao Secretário Daniel Herculano pelo suporte que viabilizou a programação”, frisou.

