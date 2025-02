Durante visita de Delcimar Leite, prefeitura de Cruzeiro do Sul recebe demandas da Casa do Artesão

(Assessoria) – A prefeitura de Cruzeiro do Sul recebeu demandas da Casa do Artesão durante visita da vice-prefeita Delcimar Leite, ao local, acompanhada de secretários municipais. A Casa oferece ao público rica diversidade de itens expostas, como biojóias, vestimentas, móveis e itens de decoração, confeccionados com materiais naturais como cipós, fibras, palhas, cerâmicas e madeiras. O artesanato indígena, em particular, se destaca como um dos maiores atrativos.

O documento foi entregue pela Maria Nilma, vice-presidente da Associação dos Artesãos do Vale do Juruá -Assajav, contendo as principais demandas do espaço, incluindo a reforma e ampliação do local.

“A Casa do Artesão é um lugar de grande importância para a nossa cultura. Uma reforma e ampliação não só fortalecerão ainda mais a arte que representa nossa identidade, mas também proporcionarão um ambiente mais digno tanto para nós, artesãos, quanto para os visitantes”, destacou ela, que também mencionou o projeto da associação de oferecer cursos profissionalizantes para os artesãos da região, após a revitalização do espaço.

Além de Delcimar Leite, participaram da visita os secretários de Meio Ambiente, Edna Fonseca; de Cultura, Flávio Rosas; e de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Janaína Terças. Ouviram atentamente as necessidades e sugestões apresentadas pela associação, destacando a relevância da Casa do Artesão para o fortalecimento da cultura local e a promoção do turismo e da economia criativa.

A vice-prefeita enfatizou a importância da valorização do artesanato regional e o compromisso da gestão municipal com a preservação das tradições culturais. “O prefeito Zequinha tem se empenhado em apoiar as manifestações culturais em diversas frentes, desde a Lei de Incentivo à Cultura até o apoio a espaços como este da Casa do Artesão, que são essenciais para a nossa identidade. Vamos buscar viabilizar mais recursos, incluindo apoio com emendas parlamentares de deputados parceiros da gestão, para que possamos, juntos, realizar as melhorias que os artesãos necessitam”, afirmou Delcimar.

A expectativa é que, com novos investimentos e parcerias, o espaço continue a crescer e a fortalecer ainda mais o setor artesanal de Cruzeiro do Sul, atraindo turistas e gerando novas oportunidades para os artesãos da região.

Clínica de Desenvolvimento Emocional Infantil

Outro compromisso da vice prefeita Delcimar Leite nesta terça-feira foi uma visita à Clínica de Desenvolvimento Emocional Infantil- Emocinho. Trata-se de projeto inovador e pioneiro no município, que busca transformar a maneira como as crianças lidam com suas emoções e se preparam para os desafios da vida contemporânea.

A clínica “Emocinho” é a primeira na cidade a adotar uma metodologia inovadora de gestão emocional, voltada para crianças de 3 a 10 anos, trabalhando com três pilares fundamentais para uma infância emocionalmente saudável: alimentação saudável, atividade física e gestão emocional. Além disso, oferece massagem relaxante, reflexologia e práticas de mindfulness, promovendo um cuidado integral para o desenvolvimento das crianças.

A iniciativa foi idealizada por Aila Menezes, professora e psicopedagoga apaixonada pelo desenvolvimento emocional infantil. Emocionada com o impacto positivo da clínica, Delcimar Leite ressaltou a importância de projetos como o “Emocinho”, que preparam as crianças para as adversidades emocionais, fortalecem a saúde mental desde os primeiros anos de vida.

“A criança de hoje enfrenta um mundo repleto de desafios. Prepará-las emocionalmente para o que virá é um passo fundamental para um futuro mais saudável e equilibrado. Esta clínica é uma verdadeira joia para nossa cidade, e é um orgulho ver iniciativas como essa ganhando vida e ajudando nossas crianças a se tornarem adultos mais conscientes, resilientes e seguros de si. São projetos assim que inspiram a gestão pública a seguir trabalhando pela população”, afirmou a vice-prefeita durante sua visita.

A metodologia aplicada na Clínica Emocinho, idealizada por Aila Menezes, tem como objetivo promover a inteligência emocional desde a infância, permitindo que as crianças construam uma base sólida para enfrentar os desafios da vida, prevenindo, inclusive, o desenvolvimento de doenças mentais na adolescência e na fase adulta.

“Precisamos formar uma geração mais forte e emocionalmente equilibrada, com melhores condições de lidar com a ansiedade, o medo e as frustrações que fazem parte da vida. Quando conseguimos trabalhar a inteligência emocional desde cedo, as crianças se tornam mais preparadas para os desafios do futuro”, destaca a psicopedagoga.