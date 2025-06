Dia Nacional do Turista: Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza City Tour em importantes atrativos da cidade

Em celebração ao Dia Nacional do Turista, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, organizou um City Tour que percorreu os principais pontos turísticos do município nesta sexta-feira, 13. As visitas guiadas tiveram início no Museu Centro Cultural do Juruá e incluiram sete locais emblemáticos da cidade com a participação de pessoas da área do turismo, influenciadores digitais e sociedade em geral.

Cerca de mais de 20 participantes exploraram atrações como o Museu Centro Cultural do Juruá, a Casa do Artesão, a Casa dos Ruelas, o Cais do Porto, o Mercado de Produtos Regionais, a Catedral Nossa Senhora da Glória e o Mirante do Morro da Glória.

“O objetivo é destacar uma das cinco rotas turísticas que temos no município. Hoje, os convidados tiveram oportunidade de vivenciar um pouco da nossa rica história e cultura. O roteiro foi cuidadosamente planejado, começando com um café da manhã seguido por visitas guiadas. Os participantes estiveram em locais como o Museu do Fórum e o Memorial José Augusto, que está em reforma. Temos 63 atrativos na cidade”, afirmou, Siane Grandidier turismóloga do município.

Luiz Felipe Albuquerque, influenciador digital, se manifestou sobre o potencial turístico da região. “Cruzeiro do Sul é um lugar com imenso potencial. Temos belezas naturais, como o Igarapé Preto e a Serra do Divisor, que precisam ser mais exploradas. Iniciativas como esta são essenciais para mostrar a riqueza cultural e histórica do nosso município. Precisamos valorizar nossos artistas e a diversidade que temos”.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Janaína Terças, enfatizou a importância da ação. “Em homenagem ao Dia do Turista, promovemos este City Tour, que destaca os pontos históricos e as datas significativas de nossa cidade. Os participantes têm a oportunidade de perceber Cruzeiro do Sul sob uma nova perspectiva, compreendendo a importância desses locais na formação da cultura e da história do nosso município. Essas pessoas vão poder falar para outras pessoas da sua história da sua origem”, concluiu.