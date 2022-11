Descoberta por produtor de pagode, cantora do Acre grava projeto musical com artistas de renome nacional

Ixã faz primeiro show acústico em Rio Branco neste sábado (5) – Foto: Divulgação

Hugo Pantoja estreou no cenário musical no ano passado ao lado de nada mais e nada menos do DJ Alok. Conhecido no meio artístico como Ixã, ele fez turnê com o DJ pelo país inteiro ao mostrar a música ‘Meu Amor”, que já atingiu, segundo ele, mais de 9 milhões de acessos em plataformas digitais. Agora, ele se prepara para fazer seu primeiro show acústico em Rio Branco, fazendo releituras de clássicos da MPB com instrumentos que resgatam a ancestralidade.

No show “Ixã Acústico”, que ocorre neste sábado (5), no Sesc Centro, em Rio Branco, o artista promete interpretar grandes sucessos da MPB, mas mostrando a influência indígena e a conexão com a ancestralidade.