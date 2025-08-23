Cultura: Prefeitura de Epitaciolândia promove oficina para elaboração de projetos culturais

O Festival da Farinha, que será realizado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, entre os dias 27 e 30 de agosto contará com uma programação diversificada, reunindo cem artistas nacionais e locais. As atrações nacionais são a cantora Marília Tavares, no dia 28 e Evoney Fernandes no dia 30 e os os artistas locais,incluindo cantores, DJs, dançarinos e grupos culturais se apresentarão todas as noites. O evento será aberto com música gospel.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Flávio Rosas, em todas as noites haverá apresentação de artistas locais . O objetivo é valorizar a identidade cultural da região e promover um espaço de integração entre diferentes estilos musicais e manifestações artísticas.

“Durante as quatro noites, mesmo com os shows nacionais,teremos artistas nacionais e locais, além de DJs, grupos de dança e bandas da cidade. A ideia é celebrar nossa cultura e também trazer grandes nomes da música brasileira”, destacou o secretário.

Noite Gospel abre o Festival

A abertura do Festival da Farinha, em 27 de agosto, será marcada por uma noite gospel especial, das 20h às 23h. A programação contará com a apresentação de um DJ e bandas da sede e filiais da Assembleia Deus “A primeira noite foi pensada especialmente para contemplar o público evangélico, que tem grande participação em Cruzeiro do Sul. Será uma celebração de fé e música que abre oficialmente o festival”, ressaltou o secretário de Cultura.

No palco principal, se apresentarão três bandas da Assembleia de Deus, além de momentos de oração conduzidos pelos pastores, com intercessões pela cidade, pela economia local, pelas autoridades e pelas famílias.

“É de grande importância a Igreja estar envolvida em um evento dessa dimensão. O Festival da Farinha não é apenas cultural, mas também social, e a Igreja tem o papel de levar uma mensagem de fé, de esperança e de oração pelas famílias e por toda a comunidade. Estar nesse espaço significa participar ativamente do desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou o pastor Carlos Alberto, líder da Assembleia de Deus de Cruzeiro do Sul.

Programação diversificada

O palco principal receberá os shows musicais, e o palco alternativo será voltado à agricultura familiar e a apresentações culturais. No total, devem subir aos palcos aproximadamente 100 artistas incluindo cantores, grupos culturais de dança e DJs.

Entre os artistas locais confirmados está a cantora Vanete Lima, que participa do Festival da Farinha desde sua primeira edição. Ela destacou a importância do evento para a valorização cultural e para o fortalecimento da identidade de Cruzeiro do Sul.

“Para mim, como artista, o Festival da Farinha é muito mais do que uma festa. É uma celebração da nossa cultura, da nossa história e da força do nosso povo. Ter o apoio da prefeitura nesse tipo de evento é fundamental, porque mostra que a gente valoriza as nossas tradições e acredita nos talentos locais da nossa cidade e também dos municípios vizinhos. É uma forma de nós artistas da região mostrarmos um pouquinho do nosso trabalho, ganhar visibilidade e renda”, destacou.

O cantor Bruno Barros, ressalta a valorização dos artistas regionais e a importância de represe.

“Eu, como artista aqui de Cruzeiro do Sul, me sinto valorizado e respeitado, principalmente em um festival que fala da nossa cultura, da nossa terra e do maior bem que a gente tem aqui hoje, que é a farinha. Esse produto representa nossa história e o trabalho das pessoas que o produzem. Poder estar nesse evento levando cultura, entretenimento e alegria é motivo de orgulho.”

Programação Cultural

• Dia 27: abertura com noite gospel.

• Dia 28: Show nacional com Marília Tavares.

• Dia 29: noite dedicada exclusivamente a artistas locais, bandas, djs e grupos de dança.

• Dia 30 Show nacional de Evoney Fernandes.