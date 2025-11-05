Cultura em foco: Junina Pega-Pega leva alegria e tradição à Escola João Batista Aguiar, em Rio Branco

O projeto “Pé na Estrada: Junina Pega-Pega nas Escolas” chega nesta terça-feira, 5 de novembro, à Escola Doutor João Batista Aguiar, no bairro Manoel Julião, em Rio Branco, prometendo mais uma noite de alegria, dança e valorização da cultura junina acreana. A apresentação está marcada para as 19 horas e encerra mais uma etapa da caravana junina que tem encantado comunidades e estudantes por onde passa.

Realizado pelo Instituto Junina Pega-Pega, o projeto tem como objetivo difundir a tradição das quadrilhas juninas dentro do ambiente escolar, aproximando crianças, jovens e famílias das manifestações culturais que fazem parte da identidade amazônica. O “Pé na Estrada” reforça o papel da arte como ferramenta de inclusão, pertencimento e fortalecimento da cultura local.

Vale destacar ainda que todas as apresentações contam com acessibilidade em libras com a intérprete da Junina Pega-Pega, Luciana Araújo dos Santos.

A iniciativa é financiada por meio do Edital de Chamamento Público nº 03/2025 da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), com recursos do Ministério da Cultura e Governo Federal, e conta com o apoio da deputada federal Meire Serafim. Essa parceria tem possibilitado que o projeto percorra escolas de Rio Branco, levando apresentações gratuitas, oficinas e momentos de integração com a comunidade escolar.

Com cada nova parada, a Junina Pega-Pega reafirma seu compromisso em manter viva a tradição das festas juninas durante todo o ano, celebrando a diversidade e a força da cultura popular acreana.

Para o diretor-presidente do Instituto Junina Pega-Pega, Cimar dos Santos, ações como essa reforçam o compromisso da instituição com a valorização da cultura popular e com a formação de novas gerações de brincantes. “Hoje, no Dia Nacional da Cultura, é muito significativo estarmos aqui, nesta comunidade onde a Junina Pega-Pega desenvolve suas ações e constrói sua trajetória. A Escola João Batista Aguiar faz parte desse território, desse espaço de convivência e de identidade cultural que nos acolhe. Estar aqui é uma forma de valorizar o nosso público, apresentar o nosso trabalho e garantir que novos brincantes, jovens e fazedores de cultura se sintam inspirados a dar continuidade a essa tradição tão importante para o nosso estado e para a nossa história”, finaliza.