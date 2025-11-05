Cultura
Cultura em foco: Junina Pega-Pega leva alegria e tradição à Escola João Batista Aguiar, em Rio Branco
O projeto “Pé na Estrada: Junina Pega-Pega nas Escolas” chega nesta terça-feira, 5 de novembro, à Escola Doutor João Batista Aguiar, no bairro Manoel Julião, em Rio Branco, prometendo mais uma noite de alegria, dança e valorização da cultura junina acreana. A apresentação está marcada para as 19 horas e encerra mais uma etapa da caravana junina que tem encantado comunidades e estudantes por onde passa.
Realizado pelo Instituto Junina Pega-Pega, o projeto tem como objetivo difundir a tradição das quadrilhas juninas dentro do ambiente escolar, aproximando crianças, jovens e famílias das manifestações culturais que fazem parte da identidade amazônica. O “Pé na Estrada” reforça o papel da arte como ferramenta de inclusão, pertencimento e fortalecimento da cultura local.
Vale destacar ainda que todas as apresentações contam com acessibilidade em libras com a intérprete da Junina Pega-Pega, Luciana Araújo dos Santos.
A iniciativa é financiada por meio do Edital de Chamamento Público nº 03/2025 da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), com recursos do Ministério da Cultura e Governo Federal, e conta com o apoio da deputada federal Meire Serafim. Essa parceria tem possibilitado que o projeto percorra escolas de Rio Branco, levando apresentações gratuitas, oficinas e momentos de integração com a comunidade escolar.
Com cada nova parada, a Junina Pega-Pega reafirma seu compromisso em manter viva a tradição das festas juninas durante todo o ano, celebrando a diversidade e a força da cultura popular acreana.
Para o diretor-presidente do Instituto Junina Pega-Pega, Cimar dos Santos, ações como essa reforçam o compromisso da instituição com a valorização da cultura popular e com a formação de novas gerações de brincantes. “Hoje, no Dia Nacional da Cultura, é muito significativo estarmos aqui, nesta comunidade onde a Junina Pega-Pega desenvolve suas ações e constrói sua trajetória. A Escola João Batista Aguiar faz parte desse território, desse espaço de convivência e de identidade cultural que nos acolhe. Estar aqui é uma forma de valorizar o nosso público, apresentar o nosso trabalho e garantir que novos brincantes, jovens e fazedores de cultura se sintam inspirados a dar continuidade a essa tradição tão importante para o nosso estado e para a nossa história”, finaliza.
Projeto “Pé na Estrada” leva apresentações da Junina Pega-Pega a escolas de Bujari e Rio Branco
A iniciativa entra na reta final com apenas quatro apresentações restantes no Acre – Foto: Alice Hainan
O projeto “Pé na Estrada: Junina Pega-Pega nas Escolas” segue com sua programação nesta quinta-feira, 30 de outubro, com duas novas apresentações. Às 16h, o grupo se apresenta na Escola São João Batista, no município de Bujari, e às 19h, na Escola Professor Pedro Martinello, em Rio Branco.
A iniciativa tem o objetivo de fortalecer a cultura junina dentro do ambiente escolar, promovendo o acesso à arte e à tradição popular em diferentes municípios. As ações incluem apresentações com acessibilidade em Libras, valorizando o protagonismo juvenil e a inclusão social.
De acordo com o diretor-presidente do Instituto Junina Pega-Pega, Cimar dos Santos, o projeto tem cumprido o papel de levar a cultura de forma educativa e participativa às escolas.
“Cada apresentação é uma oportunidade de aproximar os estudantes das tradições que fazem parte da nossa identidade cultural. O interesse e a receptividade nas escolas mostram que o caminho é esse: educação e cultura andando juntas”, destacou.
O público também tem reagido com entusiasmo às apresentações. No Colégio Acreano, a aluna Jade Vitória elogiou a presença da intérprete de Libras.
“Foi muito legal, foi muito bom a intérprete de Libras”, disse. Já a estudante Nathany Rodrigues destacou o cuidado com o figurino e a importância da acessibilidade.
“Gostei da intérprete, pois ajuda os surdos a entenderem a apresentação. As roupas também estavam lindas, tudo muito bonito, eles arrasaram”, afirmou.
Financiado pelo Edital de Chamamento Público nº 003/2025-FEM, promovido pelo Governo do Estado do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), com recursos do Governo Federal, através de emenda parlamentar da deputada federal Meire Serafim, o projeto contempla dez apresentações em escolas públicas dos municípios de Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Sena Madureira e Senador Guiomard.
Com as atividades desta quinta-feira, ficam faltando apenas quatro apresentações para a conclusão do cronograma, que tem percorrido o estado com ações de valorização da cultura popular e incentivo à formação de novas quadrilhas escolares.
POLÍTICA
Milhões Desviados e Benefícios à Família Câmara: CPMI Expõe Ligações Suspeitas Entre Silas Câmara, Parentes e o Esquema do INSS
Rastro de Dinheiro Liga Silas Câmara e Parentes a Esquema Fraudulento – Foto: Reprodução Envolvido em um dos maiores escândalos...
POLÍCIA
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
EDUCAÇÃO
CONCURSO
ESPORTE
