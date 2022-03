Aprovação da Lei: Cruzeiro do Sul está habilitada para captação de recursos da Lei Paulo Gustavo

Festival Pachamama exibiu filmes na Cidade do Povo e na Gameleira — Foto: Divulgação/Festival Pachamama – Cinema de Fronteira.

As sessões de cinema presenciais do XI Festival Pachamama – Cinema de Fronteira voltaram em Rio Branco após quase dois anos suspensas por conta da pandemia. Na sexta (18) e nesse sábado (19) foram exibidos filmes no Conjunto Habitacional Cidade do Povo e na Gameleira, regiões do Segundo Distrito da capital acreana.

As exibições ocorreram porque o festival foi um dos projetos contemplados pela Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM).

Na sexta, o festival foi promovido na Escola de Gastronomia da Cidade do Povo. Foram exibidos curtas-metragens do Acre, Amapá e Maceió nas duas sessões. Cada sessão teve o limite de 50 pessoas, para cumprir o protocolo sanitário do distanciamento social.

“Esse projeto é ainda o do ano passado. Resolvemos fazer duas amostras nos bairros presenciais. O festival do ano passado foi virtual. No mês que vem vamos para o Juruá com o Pachamama Itinerante. Vamos fazer duas apresentações em Cruzeiro do Sul e duas Mâncio Lima”, contou o diretor do festival, Sérgio de Carvalho.

O diretor relembrou que desde 2020 o festival é realizado de forma virtual por conta da pandemia e foi muito importante voltar a encontrar o público nos bairros e ver a alegria dos moradores.

“Escutei um menino conversar com o outro: ‘Nossa, então isso que é um cinema’. A gente leva um telão de mais de 10 metros para gente que nunca viu cinema. Na Gameleira, a pipoqueira falou acompanha o festival há 12 anos e nunca foi ao cinema. É importante a gente centralizar as ações e levar essa alegria para quem nunca viu o cinema”, destacou. Com informações do G1 Acre.

Criançada aproveito as exibições no Conjunto Habitacional Cidade do Povo — Foto: Diego Gurgel/Secom

