Cruzeiro do Sul avança no fortalecimento do turismo com primeiro reunião do conselho de 2025

Na noite desta quinta-feira, 20, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo realizou a 1º reunião extraordinária do Conselho Municipal de Turismo, na sede da Associação Comercial. O encontro reuniu autoridades e representantes do setor turístico. O foco do debate foi o impulso ao turismo na região, com a apresentação de ferramentas inovadoras, como o programa Del Turismo, que vai promover os atrativos locais.

Entre os presentes, estavam os prefeitos José Luiz, de Mâncio Lima, e Salatiel Magalhães, de Rodrigues Alves, além de Janaína Terças, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Cruzeiro do Sul, que representou o prefeito Zequinha Lima.

O palestrante Estácio Guimarães, consultor do Del Turismo, compartilhou estratégias para fortalecer o turismo na região. Segundo ele, o Del Turismo é um programa originado na Alemanha e adaptado para o Brasil, que já é executado em 29 cidades do país. “A proposta é criar um modelo de governança que envolve a iniciativa privada, o terceiro setor e o governo, permitindo a formulação de políticas públicas voltadas para um turismo estruturado e sustentável”, explicou Guimarães.

Ele enfatizou que o turismo é um motor econômico que abrange 56 setores, impactando diretamente e indiretamente a economia local, desde bares e restaurantes até o comércio de bens. “O etnoturismo é um dos grandes potenciais a serem explorados, especialmente com as aldeias indígenas e a rica biodiversidade da região”, destacou.

Francisco Cardi Sousa, representante da Evastur, contou suas experiências e enfatizou a importância da formação no setor. “A união faz a força e a qualificação é essencial para receber bem os turistas, especialmente os internacionais”, afirmou Sousa.

Por sua vez, Janaína Terças ressaltou que o Del Turismo é uma iniciativa que busca profissionalizar o setor, permitindo que os serviços turísticos sejam mais bem estruturados. “A ideia dessa primeira reunião do Conselho Municipal de Turismo de Cruzeiro do Sul é trazer profissionalismo para o turismo cruzeirense. Contamos com mais de 60 atrativos, como as rotas das águas, que são os nossos balneários, o próprio croa, as aldeias indígenas, e é o ecoturismo que é o forte cruzeirense, mas tem a culinária, tem a própria questão religiosa, nós temos um evento religioso anual, que é o segundo maior do norte, então tudo isso é turismo, tudo isso é cruzeiro do sul”, concluiu.

A reunião foi um passo significativo na busca por consolidar Cruzeiro do Sul como um destino turístico de destaque, com uma oferta diversificada que inclui ecoturismo, cultura e gastronomia.