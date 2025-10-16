Contação de Histórias Afro-Brasileiras fortalece identidade e ancestralidade em Rio Branco

Promover o reencontro com as raízes e valorizar a ancestralidade afro-brasileira. Esse é o propósito da contação de histórias “Oriki – do Orum ao Aiyê”, realizada pelo Grupo O Barulho do Acre, que percorre escolas da capital levando mitos, cânticos e narrativas que celebram a tradição oral africana.

As apresentações acontecem nos dias 15, 16 e 17 de outubro de 2025, nas escolas Marilda Gouveia, Serafim da Silva Salgado e Terezinha Miguéis, sempre no período da noite e com acessibilidade em Libras. De forma lúdica e envolvente, o projeto desperta o interesse de crianças, jovens e famílias, promovendo o diálogo sobre a presença africana na formação da identidade brasileira.

A ação integra o conjunto de atividades do Ponto de Cultura Alamoju Centro de Cultura e Pesquisa, que tem como missão formar público e ampliar o acesso da comunidade às manifestações culturais afro-brasileiras, fortalecendo o sentimento de pertencimento e a valorização dos povos tradicionais.

De acordo com Nathânia Oliveira, coordenadora do Ponto de Cultura Alamoju, o objetivo é “promover a valorização da cultura afro-brasileira e o fortalecimento da identidade negra na região de Rio Branco, por meio de ações culturais, educativas e formativas, voltadas à comunidade tradicional de matriz africana”.

Com financiamento da Prefeitura de Rio Branco e da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), e realização do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura e do Programa Cultura Viva, o projeto é uma ação do Ponto de Cultura Alamoju Centro de Cultura e Pesquisa, com produção da Pé Rachado Produções e apoio de Abassa Orun Ibo Yeyeponda, Feremaac, Renafro Acre e do grupo O Barulho do Acre, conforme o Edital nº 11/2024 – Cultura Viva.