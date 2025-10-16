Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Cultura

Contação de Histórias Afro-Brasileiras fortalece identidade e ancestralidade em Rio Branco

Publicados

16 de outubro de 2025

Cultura

Promover o reencontro com as raízes e valorizar a ancestralidade afro-brasileira. Esse é o propósito da contação de histórias “Oriki – do Orum ao Aiyê”, realizada pelo Grupo O Barulho do Acre, que percorre escolas da capital levando mitos, cânticos e narrativas que celebram a tradição oral africana.

As apresentações acontecem nos dias 15, 16 e 17 de outubro de 2025, nas escolas Marilda Gouveia, Serafim da Silva Salgado e Terezinha Miguéis, sempre no período da noite e com acessibilidade em Libras. De forma lúdica e envolvente, o projeto desperta o interesse de crianças, jovens e famílias, promovendo o diálogo sobre a presença africana na formação da identidade brasileira.

A ação integra o conjunto de atividades do Ponto de Cultura Alamoju Centro de Cultura e Pesquisa, que tem como missão formar público e ampliar o acesso da comunidade às manifestações culturais afro-brasileiras, fortalecendo o sentimento de pertencimento e a valorização dos povos tradicionais.

De acordo com Nathânia Oliveira, coordenadora do Ponto de Cultura Alamoju, o objetivo é “promover a valorização da cultura afro-brasileira e o fortalecimento da identidade negra na região de Rio Branco, por meio de ações culturais, educativas e formativas, voltadas à comunidade tradicional de matriz africana”.

Leia Também:  Epitaciolândia recebe oficina de cultura da FEM para Gestores do município

Com financiamento da Prefeitura de Rio Branco e da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), e realização do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura e do Programa Cultura Viva, o projeto é uma ação do Ponto de Cultura Alamoju Centro de Cultura e Pesquisa, com produção da Pé Rachado Produções e apoio de Abassa Orun Ibo Yeyeponda, Feremaac, Renafro Acre e do grupo O Barulho do Acre, conforme o Edital nº 11/2024 – Cultura Viva.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Cultura

Oficina de Ritmos Percussivos Afro-Brasileiros forma novos agentes culturais em Rio Branco

Publicados

3 minutos atrás

em

16 de outubro de 2025

Por

A força dos tambores e a musicalidade ancestral tomam conta de Rio Branco com a Oficina de Ritmos Percussivos Afro-Brasileiros, promovida pelo Ponto de Cultura Alamoju Centro de Cultura e Pesquisa. As atividades acontecem entre os dias 15 e 19 de outubro de 2025, no espaço O Casarão, no centro da capital, com inscrições gratuitas e acessibilidade em Libras.

Voltada para músicos, estudantes e interessados em cultura afro-brasileira, a oficina oferece aprendizado prático sobre instrumentos como timbal, atabaque e gonguê, explorando ritmos tradicionais como Avamunha, Alujá, Vassi, Ilú e Coco. As aulas ocorrem das 18h às 22h nos dias úteis e das 8h às 12h no fim de semana.

Mais do que uma formação musical, a ação tem como objetivo formar novos agentes culturais e fortalecer a identidade negra, ampliando o acesso à cultura e estimulando o protagonismo de grupos tradicionais. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à consolidação de um polo de cultura afro-brasileira no Acre, com potencial para se tornar um Pontão de Cultura.

Leia Também:  Prefeita Socorro Neri mantém parceria com a comunidade e Carnaval 2020 é um sucesso

Segundo a coordenadora Nathânia Oliveira, o projeto busca “estimular a valorização da cultura afro-brasileira e criar oportunidades de formação e expressão para a comunidade de matriz africana, consolidando um espaço permanente de aprendizagem e resistência cultural”.

Este projeto é uma realização do Álamoju Centro de Cultura e Pesquisa, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal, através do Edital 11/2024 – Ponto de Cultura. Conta com o financiamento da Prefeitura de Rio Branco e da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil, além do apoio de Abassa Orun Ibo Yeyeponda, Feremaac, Renafro Acre e do Grupo O Barulho do Acre. Produção: Pé Rachado Produções. Cultura Viva.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política33 minutos atrás

André Kamai acusa a gestão Bocalom de má aplicação de recursos e pede investigação sobre o encerramento do Programa 1001 Dignidades

Kamai denuncia irregularidades no 1001 Dignidades – Foto: Paulo Murilo O vereador André Kamai (PT) fez um discurso contundente na...
Política1 dia atrás

Ex-deputado federal Jesus Sérgio divulga nota de esclarecimento e nega uso indevido de maquinário público em obras realizadas em Tarauacá

Jesus Sérgio publica nota de esclarecimento após virar réu por improbidade administrativa. Foto: rede social O ex-deputado federal Jesus Sérgio...
Política1 dia atrás

Márcio Alecio destaca fortalecimento da agricultura familiar no Acre com ações conjuntas da Conab e do Incra que já beneficiam milhares de famílias

Conab e Incra fortalecem agricultura familiar e garantem dignidade às famílias do campo no Acre. O Governo Federal, por meio...

POLÍCIA

Polícia1 mês atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia1 mês atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia1 mês atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação23 horas atrás

Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo

A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Educação1 dia atrás

Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...
Educação3 dias atrás

Prefeitura Jerry Correia entrega kits de fardamento escolar para alunos da zona rural de Assis Brasil

Crianças da rede municipal de ensino de Assis Brasil participaram de um momento especial de lazer no Clube Sinteac, em...

CONCURSO

Concurso1 mês atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso1 mês atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso1 mês atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte3 dias atrás

Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Esporte4 dias atrás

Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão

Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
Esporte5 dias atrás

3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS