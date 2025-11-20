Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Cultura

Consciência, tradição e identidade negra em destaque em workshop afro-cultural em Rio Branco

Publicados

20 de novembro de 2025

Cultura

A iniciativa integrou ações do Ponto de Cultura Alamojú, reafirmando a importância da cultura – Foto: Karol Belmont

Em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, a Escola EJORB, no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco (AC), recebeu o Workshop Afro-Cultural “Consciência, Tradição e Identidade Negra”, reunindo ações formativas e artísticas que celebraram o legado africano no Brasil.

Entre os destaques da programação estiveram a exibição do documentário “Acre e sua Raiz Africana”, que resgata a ancestralidade afro-acreana, e um painel de discussão sobre o papel da estética como ferramenta de resistência e valorização da identidade negra. A programação contou ainda com a oficina de confecção das bonecas Abayomi, conduzida por Juscelino Melo, promovendo saberes tradicionais e o empoderamento através da cultura.

O evento foi uma realização do Alamojú Centro de Cultura e Pesquisa em parceria com o Ministério da Cultura (MinC) e o Governo Federal. A produção ficou a cargo da Cultura Viva e Pé Rachado Produções. Contou com apoio da Federação das Religiões de Matriz Africana do Acre, da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde – Núcleo Acre, e do espaço cultural O Casarão. O financiamento foi garantido pelo Governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour.

A ação também contou com acessibilidade em Libras (Língua Brasileira de Sinais), garantindo a participação de pessoas surdas e promovendo a inclusão plena no debate e nas atividades culturais.

A iniciativa integrou ações do Ponto de Cultura Alamojú, reafirmando a importância da cultura como instrumento de transformação social, de preservação da memória afrodescendente e de combate ao racismo.

