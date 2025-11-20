Cultura
Consciência, tradição e identidade negra em destaque em workshop afro-cultural em Rio Branco
A iniciativa integrou ações do Ponto de Cultura Alamojú, reafirmando a importância da cultura – Foto: Karol Belmont
Em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, a Escola EJORB, no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco (AC), recebeu o Workshop Afro-Cultural “Consciência, Tradição e Identidade Negra”, reunindo ações formativas e artísticas que celebraram o legado africano no Brasil.
Entre os destaques da programação estiveram a exibição do documentário “Acre e sua Raiz Africana”, que resgata a ancestralidade afro-acreana, e um painel de discussão sobre o papel da estética como ferramenta de resistência e valorização da identidade negra. A programação contou ainda com a oficina de confecção das bonecas Abayomi, conduzida por Juscelino Melo, promovendo saberes tradicionais e o empoderamento através da cultura.
O evento foi uma realização do Alamojú Centro de Cultura e Pesquisa em parceria com o Ministério da Cultura (MinC) e o Governo Federal. A produção ficou a cargo da Cultura Viva e Pé Rachado Produções. Contou com apoio da Federação das Religiões de Matriz Africana do Acre, da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde – Núcleo Acre, e do espaço cultural O Casarão. O financiamento foi garantido pelo Governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour.
A ação também contou com acessibilidade em Libras (Língua Brasileira de Sinais), garantindo a participação de pessoas surdas e promovendo a inclusão plena no debate e nas atividades culturais.
A iniciativa integrou ações do Ponto de Cultura Alamojú, reafirmando a importância da cultura como instrumento de transformação social, de preservação da memória afrodescendente e de combate ao racismo.
Cruzeiro do Sul recebe nesta quinta-feira o projeto Imersão Musical com capacitação para artistas locais
Começa nesta quinta-feira, 20, em Cruzeiro do Sul, a primeira etapa do projeto Imersão Musical, iniciativa coordenada pelo Grêmio Recreativo Frutos do Amanhã e financiada por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Gilberto Lira. A ação busca fortalecer a formação técnica e profissional de músicos e compositores do município.
O projeto vai oferecer orientação completa para artistas que desejam aprimorar suas produções, desde a criação das pautas musicais até a preparação para inserção em plataformas digitais. Também serão abordados temas como produção cultural, gestão de carreira e estratégias para profissionalização no mercado musical. Além disso, haverá um workshop de violão e contrabaixo, voltado a iniciantes e músicos que buscam aperfeiçoamento.
A programação acontece no Teatro dos Nauas, a partir das 18h, e contará com a presença de profissionais reconhecidos no cenário musical acreano, como o ex-maestro da banda da Polícia Militar, Sandoval França, o compositor e produtor André Dantas e o DJ Black, especialista em produção cultural.
Após Cruzeiro do Sul, o projeto seguirá para os municípios de Sena Madureira, Senador Guiomard e Rio Branco, ampliando o alcance da capacitação artística no Acre.
Para entrevistas em Cruzeiro do Sul, o contato é Pastor Fábio – (68) 9961-5094.
