Conferência Estadual de Cultura do Acre representou um momento de união de diversas vozes criativas

Presidente da FEM, Minoru Kinpara, entrega comendas da ordem do mérito cultural a fazedores de cultura do Acre – Foto: Cristian Raphael/FEM

Agência do Acre – Com apoio do governo do Acre, a 4ª Conferência Estadual de Cultura foi um marco na retomada do fortalecimento e integração das políticas culturais no estado. Os debates realizados nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, na Usina de Arte João Donato, reuniram mais de 200 participantes de todas as regionais do Acre.

Institucionalmente, a conferência contou com delegados de 20 municípios eleitos nas respectivas conferências municipais, representantes do Ministério da Cultura (MinC), do Conselho Estadual de Cultura (ConCultura), da Comissão Intergestores Culturais Bipartite (CIB) e da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

Minoru Kinpara, presidente da FEM, destacou a importância da conferência para a cultura acreana: “Esta conferência é um marco na história cultural do nosso estado. Ela simboliza uma oportunidade única de unir diversas vozes criativas do Acre, fortalecendo nossa identidade cultural e valorizando a cadeia produtiva da cultura como fundamental para o nosso desenvolvimento social e econômico”.

E frisou: “A Fundação Elias Mansour se orgulha de atuar na organização desse processo e se compromete a continuar apoiando iniciativas que valorizem nossa cultura em todas as suas formas”.

Para a Conselheira de Cultura Carol Di Deus, o diálogo, a troca de ideias e o planejamento conjunto envolvendo diferentes setores da cultura, são essenciais para a elaboração de políticas públicas que contemplem um número cada vez maior de fazedores de cultura. “Além de discutirmos propostas para os seis eixos que nossos delegados levarão para defesa na Conferência Nacional de Cultura, em 2024, discutimos propostas que irão compor nosso Plano Estadual de Cultura”, acrescentou.

Durante a conferência foram eleitos os 40 delegados que representarão o Acre na Conferência Nacional de Cultura, em março de 2024, e que defenderão as 14 propostas prioritárias que foram aprovadas nos grupos de trabalho subdivididos nos seis eixos elencados pelo Ministério da Cultura. Também foram aprovadas na plenária final as diretrizes e estratégias do Plano Estadual de Cultura.

O diretor executivo da FEM, Anderson Mariano, ressaltou que o ponto alto do evento foi o reconhecimento da Fundação Elias Mansour. “O plenário da conferência fez moções de aplauso e agradecimento pela organização e condução da conferência, destacando a habilidade da Fundação [FEM] em criar um ambiente propício para discussões produtivas e planejamento da política cultural em nosso estado”, concluiu.

O relatório final da conferência, assim como todos os demais documentos referentes à atividade, serão postados no portal da FEM femcultura.ac.gov.br para que toda a população tenha acesso às discussões, garantindo a transparência do processo.