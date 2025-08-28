Cultura
Com quatro noites de programação, Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul começa com grande público e muito sucesso
(Assessoria) – O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, deu início à 8ª edição do Festival da Farinha e inaugurou a rotatória do Complexo Esportivo do Aeroporto Velho, que vai melhorar a fluidez do trânsito na região.
“Estamos começando com sucesso nosso Festival. Nós tivemos coragem pra inovar trazer o Festival para o Complexo Esportivo, que é uma marca de nossa gestão. E aqui é o local mais frequentado de Cruzeiro do Sul. Com certeza serão 4 noites de muito sucesso”, pontuou.
Com relação à rotatória, Zequinha afirma que o equipamento garante segurança no trânsito da região.
“Estamos entregando uma rotatória nova e moderna. Quero reconhecer o apoio do governo do Estado, do DETRAN, com quem firmamos uma parceria para aumentar a mobilidade e a segurança no trânsito, além de embelezar a cidade. Acredito que esta será a rotatória mais bonita de Cruzeiro do Sul, e nosso compromisso é tornar todos os espaços públicos cada vez mais atraentes, proporcionando segurança a todos”, afirmou.
Taynara Martins, presidente do DETRAN, também destacou os benefícios da iniciativa. “Não estamos apenas inaugurando uma rotatória, mas sim implementando um planejamento abrangente que vem sendo desenvolvido há algum tempo. Realizamos um extenso trabalho de terraplanagem, pavimentação e construção de pontes. Os moradores do Bairro São Francisco nos procuraram, solicitando melhorias na fluidez do trânsito, especialmente durante os horários de pico. Esta avenida é bastante movimentada, e, em parceria com a Prefeitura, conseguimos destinar recursos para garantir mais segurança e agilidade no tráfego, beneficiando tanto os esportistas quanto os moradores da região”, explicou.
A cerimônia de abertura contou com a presença da vice-prefeita Delcimar Leite, deputados, vereadores, secretários municipais e estaduais.
Festival da Farinha terá segurança reforçada com câmeras 40 policiais e 70 seguranças privados
(Assessoria) – A segurança durante as quatro noites do Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul está garantida com a presença de 40 policiais militares, 70 seguranças privados, apoio do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- Samu e monitoramento por câmeras. Mais de 150 profissionais estarão envolvidos diretamente no trabalho de proteção ao público. O prefeito Zequinha Lima vistoriou na manhã desta quarta-feira, 27, a estrutura montada no Complexo Esportivo acompanhado do comandante da Polícia Militar ,Major Abraão,de representantes das empresas de segurança contratadas, dos Bombeiros e das equipes da Prefeitura.
O comandante afirma que a PM tem planejamento operacional para garantir a tranquilidade da população durante o evento. “A Polícia Militar realiza um planejamento para garantir a segurança da população do Cruzeiro do Sul, do Vale do Juruá e do Acre como um todo. Estaremos presentes com 40 policiais militares, também vamos atuar no policiamento de trânsito no entorno do evento e também no policiamento interno, com um trabalho preventivo para proteger todos os participantes”, explicou. O comandante destacou ainda que, mesmo com o reforço no festival, o restante do efetivo da PM seguirá em atuação em outros pontos da cidade, garantindo a segurança em todas as áreas.
Além do efetivo da polícia, a Prefeitura contratou 70 agentes de segurança privada por noite, que estarão distribuídos no espaço de shows, praça de alimentação e estacionamentos. Outro reforço importante será o monitoramento eletrônico. “As câmeras instaladas no Complexo Esportivo estarão integradas ao Centro de Comando e Controle, permitindo identificar qualquer atitude suspeita e garantindo ainda mais tranquilidade”, acrescentou o comandante.
O prefeito Zequinha Lima ressaltou que a mudança do festival para o Complexo Esportivo contribui para ampliar a segurança e melhorar a circulação do público. “Estamos no quinto ano da nossa gestão e pelo quinto ano consecutivo realizamos o Festival da Farinha, agora em sua oitava edição. O evento acontece em um espaço amplo e seguro, que facilita tanto a circulação do público quanto o trabalho das forças de segurança. Teremos o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu, segurança privada e câmeras de monitoramento. É um esforço conjunto para que a população prestigie com tranquilidade”, afirmou Zequinha.
O gestor destacou ainda o caráter cultural e econômico do festival. “Teremos 170 microempreendedores expondo seus produtos e 60 agricultores trabalhando nas casas de farinha, produzindo beiju, beléu e tapioca. Além disso, o público poderá prestigiar grandes atrações, com destaque para a noite gospel nesta quarta-feira e dois shows nacionais na quinta e no sábado. É um espaço preparado para receber as famílias com segurança, conforto e muita cultura”, concluiu.
