Com quatro noites de programação, Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul começa com grande público e muito sucesso

(Assessoria) – O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, deu início à 8ª edição do Festival da Farinha e inaugurou a rotatória do Complexo Esportivo do Aeroporto Velho, que vai melhorar a fluidez do trânsito na região.

“Estamos começando com sucesso nosso Festival. Nós tivemos coragem pra inovar trazer o Festival para o Complexo Esportivo, que é uma marca de nossa gestão. E aqui é o local mais frequentado de Cruzeiro do Sul. Com certeza serão 4 noites de muito sucesso”, pontuou.

Com relação à rotatória, Zequinha afirma que o equipamento garante segurança no trânsito da região.

“Estamos entregando uma rotatória nova e moderna. Quero reconhecer o apoio do governo do Estado, do DETRAN, com quem firmamos uma parceria para aumentar a mobilidade e a segurança no trânsito, além de embelezar a cidade. Acredito que esta será a rotatória mais bonita de Cruzeiro do Sul, e nosso compromisso é tornar todos os espaços públicos cada vez mais atraentes, proporcionando segurança a todos”, afirmou.

Taynara Martins, presidente do DETRAN, também destacou os benefícios da iniciativa. “Não estamos apenas inaugurando uma rotatória, mas sim implementando um planejamento abrangente que vem sendo desenvolvido há algum tempo. Realizamos um extenso trabalho de terraplanagem, pavimentação e construção de pontes. Os moradores do Bairro São Francisco nos procuraram, solicitando melhorias na fluidez do trânsito, especialmente durante os horários de pico. Esta avenida é bastante movimentada, e, em parceria com a Prefeitura, conseguimos destinar recursos para garantir mais segurança e agilidade no tráfego, beneficiando tanto os esportistas quanto os moradores da região”, explicou.

A cerimônia de abertura contou com a presença da vice-prefeita Delcimar Leite, deputados, vereadores, secretários municipais e estaduais.