Cidades são apontadas como os maiores poluentes do Rio Acre no filme Expedição Águas do Acre

O documentário “Expedição Águas do Rio Acre” busca lançar luz sobre a situação crítica do Rio Acre, fundamental para o nosso Estado. A estreia está programada para a noite deste Natal, 25, às 19h, na TV Gazeta, com transmissão aberta para todo o Acre.

O filme, dirigido pelo roteirista Rodrigo Pires e pelo jornalista Gabriel Rotta, revela a história e a importância do Rio Acre, questionando se este curso d’água pode, um dia, tornar-se vítima do desgaste ambiental.

Historiadores, geógrafos e pesquisadores foram convidados a participar da produção, apresentando suas visões sobre os rios da Amazônia e discutindo como chegamos até aqui, em um Acre onde 82% do esgoto não é tratado, sendo despejado, na maioria das vezes, in natura nos rios.

Claudemir Mesquita, pesquisador envolvido no projeto, alerta sobre os impactos ambientais que ameaçam a integridade do rio, destacando a falta de fiscalização preventiva como um dos principais vilões, permitindo a poluição e o assoreamento avançarem sem controle. Setores produtivos, representados por Assuero Veronez, também contribuem para a produção, apontando que as cidades são grandes vilãs quando o assunto é poluição dos rios.

Neste convite à reflexão, perguntamos: quem se importa com o futuro se preocupa com os rios da Amazônia? Você já parou para pensar no que pode acontecer se não agirmos agora? A culpa pelo possível secamento do Rio Acre é de todos nós, que negligenciamos a preservação ambiental?

A produção, uma parceria entre Rowd Filmes, Gênesis Produções e San Francisco Filmes, com o apoio da TV Gazeta, visa despertar a consciência coletiva sobre a urgência em proteger nossos recursos hídricos.

O filme foi produzido com o apoio da Lei de Incentivo do Fundo Setorial do Audiovisual, Fundação Elias Mansour, Governo Federal e Governo do Acre.

Documentário Expedição Águas do Rio Acre.

Data de estreia: Segunda-feira, 25 de dezembro.

Horário e local: Às 19h, na TV Gazeta.