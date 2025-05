CarnavAssis 2025 promete agitar a tríplice fronteira nos dias 16, 17 e 18 de maio, “carnaval fora de época”

(Assessoria) – O público lotou a Praça do Centro Cultural de Cruzeiro do Sul para participar da tradicional Festa do Trabalhador, promovida pelo Governo do Estado do Acre, Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Associação Comercial e Sebrae , na noite desta quarta-feira, 30. O evento foi aberto com DJ Jonathan Nascimento e cantor Bruno Barros,e contou os shows nacionais de Alanzin Coreano e a banda Rabo de Vaca.

As atrações agradaram o público, pessoas de todas as idades, que puderam se divertir com segurança. Moradores e visitantes aprovaram a festa. Ileiane Nascimento, que aproveitou o feriado prolongado, foi ao show com amigos. “Tá muito boa nossa festa .Nosso prefeito sempre nos surpreende. Para mim tá sendo ótimo!”, disse animada.

Já Paula Ferreira curtiu o evento ao lado da filha Estefane Braga, destacando o clima familiar e a diversão proporcionada pelas atrações. “Estou aproveitando demais , está de parabéns a organização. Vim com minha filha , e estamos dançando muito”, disse.

Feira do Empreendedor

Além das apresentações musicais, a Prefeitura realizou a Feira do Empreendedor, com mais de 40 barracas oferecendo comidas e bebidas típicas, movimentando a economia local e proporcionando oportunidade de renda extra para pequenos comerciantes.

Entre os empreendedores estava Graça Costa de Araújo, vendedora de churrasquinho há mais de 15 anos. Para a festa, ela preparou 150 espetinhos, cada um vendido por R$ 15. “É a renda da gente, né? A gente consegue fazer feira, pagar conta de luz, água, IPTU. Essa oportunidade ajuda muito. Eu sobrevivo do churrasquinho”, contou.

Everton Guimarães, o ‘Caboquinho’, também comemorou a realização do evento. Vendedor de bebidas, ele participa de todas as festas promovidas pela prefeitura e revelou que a renda bruta dessas ocasiões pode chegar a R$ 9 mil. “Eu só vivo desses eventos. Eles fomentam a economia e ajudam nossas famílias. Agradeço à gestão do prefeito Zequinha, que vem trazendo mais festas para nossa cidade”, disse.

Outro vendedor, Antonio Valdemiro, preparou 130 espetinhos para a noite e destacou a importância financeira da festa. “Ajuda bastante. Em eventos bons, dá para faturar até R$ 3 mil. Já comprei até uma moto só com essa renda”, contou, satisfeito com o movimento.

O secretário da Casa Civil, Ney Williams, destacou o sucesso do evento. “A população recebeu com alegria o convite do governador Gladson Cameli, do prefeito Zequinha Lima, e veio participar com entusiasmo. É uma festa em homenagem ao trabalhador de todas as áreas, e nossa expectativa de público foi alcançada com muito sucesso”, afirmou.