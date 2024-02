Carnaval promovido pela prefeitura movimentou mais de R$ 1 milhão em Cruzeiro do Sul

O Carnaval Cultural Magid Almeida 2024 em Cruzeiro do Sul não apenas trouxe alegria e celebração para a cidade, mas também um significativo impulso econômico para o município, com uma movimentação que ultrapassou R$ 1 milhão.

Os empreendedores comemoram as vendas em torno de $ 500 mil. Com os investimentos feitos pela Prefeitura no evento, com aluguéis de tendas, contratação de artistas, decoração, pagamento de premiação de concurso e toda a infraestrutura, a movimentação financeira no período, foi superior a R$ 1 milhão.

O resultado faz parte de uma política da gestão do prefeito Zequinha Lima, de transformar todos os eventos de diversão e entretenimento, em oportunidades de emprego e renda para os microempreendedores do município.

Prefeitura investe e empreendedores lucram

De acordo com dados levantados pela Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Turismo após a conclusão das atividades promovidas pela prefeitura, os empreendedores locais tiveram um faturamento conjunto de mais de R$ 400 mil durante as quatro noites de festividade. Esse montante, conforme explicou a Secretaria, abrange diversos setores como de doces, salgados, comidas típicas e bebidas. Considerando outros segmentos envolvidos indiretamente na realização do Carnaval, como o setor de transporte, hospedagem e setores ligados ao trade de turismo, estima-se que o faturamento total ultrapassou a marca dos R$ 500 mil.

Por sua vez, os investimentos realizados pela prefeitura para garantir o sucesso do Carnaval também foram expressivos com aluguéis de tendas, contratação de artistas, decoração, pagamento de premiação de concurso e toda a infraestrutura necessária para o evento, ultrapassaram meio milhão de reais.

“Todo o material utilizado para a ornamentação do carnaval foi aquirido no comércio local”, explica a Secretária Municipal de Empreendedorismo e Turismo, Gleiciane Cruz.

Gleiciane Cruz destacou que esse movimento financeiro abrangeu várias áreas, como hospedagem, transporte e vendas durante as feiras.

“Durante esse período, essas quatro noites de carnaval, teve esse movimento de mais de um milhão de reais abrangeu várias áreas: hospedagem, transporte, e mais a parte de venda no período das feiras. Apesar das chuvas os foliões compareceram as quatro noites de carnaval e que a gestão do nosso prefeito Zequinha procura a cada dia durante os eventos trabalhar de forma organizada com todas as secretarias e equipes envolvidas para dar o melhor possível para que as coisas aconteçam dentro do planejado” citou a secretária.

Para o prefeito Zequinha Lima, esse resultado representa não apenas um impulso econômico significativo para o município, mas também demonstra o potencial de eventos culturais para estimular a economia local e promover o desenvolvimento regional.

” Uns se divertem e outros aumentam a renda com as venda na Folia. As pessoas que vieram tiveram um carnaval seguro e com muitas opções de alimentos, bebidas e outros itens. Foi bom para todos. Como anunciamos na última noite de Carnaval, no Festival da Farinha, em agosto, vamos trazer o cantor Pablo e com certeza será uma grande oportunidade para nossos empreendedores “, finalizou Zequinha.