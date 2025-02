Carnaval de Cruzeiro do Sul terá palco de 13 x 12 metros, 40 banheiros químicos e 70 Policiais e seguranças

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul finalizará nesta quinta-feira, 27, a preparação e toda a montagem da estrutura e ornamentação do Carnaval que será realizado nos dias 1º, 2, 3 e 4 de março na Praça Orleir Cameli.

O palco tem 13 x 12 metros além de dois telões espalhados pela praça, torres de som, 80 barracas que permitirão a mais de 100 empreendedores trabalharem, fomentando a economia local. Haverá barracas de bebidas, alimentos , instituições sociais que venderão, caldos, doces, dentre outras. A partir de sexta-feira,28, os empreendedores já começarão a ocupar seus espaços.

O espaço carnavalesco ainda contará com 40 banheiros químicos espalhados pela praça para dar comodidade e tranquilidade aos foliões. Haverá também a limpeza de toda a praça após as 3 da manhã. A equipe fará a limpeza geral e, logo após, um caminhão pipa fará baldeação para tirar qualquer resíduo do ambiente.

Programação cultural

A programação cultura do carnaval de 2025 já esta toda definida, iniciando a festa as: 20:30 horas com termino as 03:00 da manhã. No domingo, 02, e terça-feira, 04, haverá matinê para as crianças de 16:00 às 19:30 horas. Serão mais de 10 atrações locais entre Djs, grupos de danças e bandas. Terá ainda, a banda Trio Furacão, de Rio Branco que se apresentará nas duas últimas noites de evento.

Trânsito

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito está responsável pelo fluxo de veículos nas ruas do centro da cidade, onde houve a necessidade de interdição de parte da Avenida Rui Barbosa, em frente a Catedral, para montagem das barracas do empreendedorismo. As demais ruas ao entono da Praça Orleir Cameli serão interditadas a partir das 18:00 durante o período de carnaval.

Segurança

De acordo com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul com o apoio da Policia Militar, Corpo de Bombeiros e Policia civil, toda a estrutura de segurança já está montada, com 30 homens da Policia Militar e 40 seguranças particulares por noite. Uma base da Pm funcionará no estacionamento da Caixa Econômica Federal durante as 4 noites de festa.

O Secretário da Casa Civil de Cruzeiro do Sul Ney Willians disse que tudo está sendo finalizado e pronto para a grande festa que Cruzeiro do Sul fará neste carnaval.

“A nossa infraestrutura é uma das maiores infraestruturas do Acre. Prefeito Zequinha sempre teve essa preocupação de trazer muita comodidade, muita segurança para o nosso Carnaval. Então nós setorizamos as nossas áreas, nós temos as áreas dos restaurantes, das bebidas, temos uma feira onde vamos fazer a parte social também, com entidades sociais que vão fazer vendas. Além do palco tem um telão grande para que as pessoas possam ter boa visibilidade do espetáculo que vai estar acontecendo”, destacou o secretário.