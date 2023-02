Carnaval da melhor idade: Prefeitura realiza evento no Centro de Convivência do idoso, em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria de Assistência Social realizou nesta terça-feira , 14, o evento de início das atividades no Centro de Convivência da melhor idade.

O Prefeito Sérgio Lopes, acompanhado da Secretária de Cidadania e Assistência Social, Eliade Maria, declararam oficialmente o início das atividades no Centro de Convivência da melhor idade do município de Epitaciolandia. O clima foi de alegria pelo retorno em ritmo de Carnaval.

Se fizeram presentes idosos do município vizinho de Brasileia, que receberam as boas vindas do prefeito Sérgio Lopes, Secretários Jonas Cavalcante, Joãozinho Ferreira, Regiane Moreira e José Ronaldo. Coordenadora do NASF Aniste Pereira, equipe do Centro de Convivência e familiares dos idosos.

