Carnaval 2025: Prefeitura planeja segurança com parceiros no carnaval de Cruzeiro do Sul

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou nesta quarta-feira, 12, uma reunião na Secretaria de Articulação Política e Relações Institucionais, com a participação de diversos setores, envolvidos na organização do Carnaval 2025. Estiveram presentes representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, Detran, além de secretarias e coordenações municipais. Na ocasião foram definidas estratégias para garantir a segurança e o bem-estar dos foliões durante a festa.

Mais de 200 pessoas vão trabalhar no evento para proporcionar um Carnaval seguro e agradável para a população de Cruzeiro do Sul.

“Por determinação do prefeito Zequinha Lima reunimos as equipes de segurança e os demais órgãos envolvidos diretamente na organização do Carnaval para alinhar as ações e dividir as responsabilidades para que o evento transcorra com tranquilidade. Nós disponibilizaremos uma equipe grande de segurança privada para também dar o suporte, o apoio à Polícia Militar que é a nossa grande parceira junto com o Corpo de Bombeiros e o SAMU. Nós temos um trabalho também de fiscalização tanto da Vigilância Sanitária junto aos restaurantes, como também da nossa questão dos tributos, porque só é permitido as pessoas realizar comércio aí naquela área devidamente legalizados aqui pela prefeitura de Cruzeiro do Sul”, pontuou o secretário Municipal da Casa Civil, Ney Williams.

O comandante da Polícia Militar, Capitão Daniel Teixeira enfatizou que a colaboração entre as diferentes instituições é fundamental para que ocorra um evento seguro.

“Discutimos pontos importantes, como a conscientização da população que participará da festa, além da fiscalização para impedir a entrada de armas e outros itens proibidos, como garrafas de vidro. Teremos um policiamento reforçado dentro e nas imediações do evento, sem deixar de atender outras necessidades de segurança fora do circuito carnavalesco”, afirmou o militar

Além da segurança, o atendimento médico também está garantido. Luiz Augusto Barreiro, gerente geral do Serviço Móvel dê Urgevões-SAMU, explicou que assim como nos outros anos, o órgão mantem parceria com o município.

“O SAMU estará disponível com duas viaturas para atendimento de ocorrências. Trabalhamos em conjunto com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para definir estratégias de evacuação, garantindo mais segurança para todos os participantes da festa”, afirmou Luiz.

A festa será realizada dias 1,2,3 e 4 de março na Praça Orleir Cameli no Centro. “Estamos intensificando as medidas de segurança, mobilidade e fiscalização, para garantir conforto e segurança para os foliões. Além disso, teremos uma grande estrutura de apoio, com a Feira do Empreendedor, segurança privada, e suporte à alimentação e vendas. Uma das mudanças importantes deste ano é a proibição do uso de garrafas de vidro no espaço do evento, uma medida para aumentar ainda mais a segurança”, explicou Ney.